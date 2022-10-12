https://ria.ru/20221012/vsu-1823397427.html

ВС России уничтожили топливохранилище под Николаевом

ВС России уничтожили топливохранилище под Николаевом - РИА Новости, 12.10.2022

ВС России уничтожили топливохранилище под Николаевом

Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ уничтожила хранилище топлива для украинской военной техники под Николаевом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:13

2022-10-12T15:13

2022-10-12T15:17

специальная военная операция на украине

россия

николаев (украина)

вооруженные силы рф

безопасность

войска воздушно-космической обороны

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ уничтожила хранилище топлива для украинской военной техники под Николаевом, сообщили в Минобороны РФ."В районе города Николаев уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

россия, николаев (украина), вооруженные силы рф, безопасность, войска воздушно-космической обороны, ситуация в днр и лнр