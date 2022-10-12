https://ria.ru/20221012/vsu-1823397427.html
ВС России уничтожили топливохранилище под Николаевом
ВС России уничтожили топливохранилище под Николаевом - РИА Новости, 12.10.2022
ВС России уничтожили топливохранилище под Николаевом
Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ уничтожила хранилище топлива для украинской военной техники под Николаевом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:13
2022-10-12T15:13
2022-10-12T15:17
специальная военная операция на украине
россия
николаев (украина)
вооруженные силы рф
безопасность
войска воздушно-космической обороны
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ уничтожила хранилище топлива для украинской военной техники под Николаевом, сообщили в Минобороны РФ."В районе города Николаев уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, николаев (украина), вооруженные силы рф, безопасность, войска воздушно-космической обороны, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Николаев (Украина), Вооруженные силы РФ, Безопасность, Войска воздушно-космической обороны, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:13 12.10.2022 (обновлено: 15:17 12.10.2022)
ВС России уничтожили топливохранилище под Николаевом
Минобороны: ВС России уничтожили топливохранилище украинских войск под Николаевом