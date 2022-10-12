https://ria.ru/20221012/vstrecha-1823542534.html
Путин перед отлетом в Астану провел рабочую встречу с Володиным
Путин перед отлетом в Астану провел рабочую встречу с Володиным - РИА Новости, 12.10.2022
Путин перед отлетом в Астану провел рабочую встречу с Володиным
Президент России Владимир Путин перед отлётом в Астану провёл рабочую встречу со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, поскольку сегодня... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T22:36
2022-10-12T22:36
2022-10-12T23:17
политика
владимир путин
вячеслав володин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
госдума рф
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин перед отлётом в Астану провёл рабочую встречу со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, поскольку сегодня исполнился год с момента первого заседания Госдумы восьмого созыва, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Володин информировал главу государства об основных итогах работы нижней палаты парламента. Особо акцентировалась в разговоре передача замечаний граждан, которые те транслировали своим депутатам по теме проведения частичной мобилизации", - рассказал Песков.Володин отметил, что в ходе встречи с президентом также были затронуты вопросы, которые поднимаются после поездок парламентариев в регионы."Также обсудили вопросы, которые поднимают депутаты по результатам поездок в регионы - в первую очередь, возникающие в ходе частичной мобилизации", - сказал Володин журналистам
https://ria.ru/20221012/sammit-1823457015.html
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политика, владимир путин, вячеслав володин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, госдума рф
Политика, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Госдума РФ
22:36 12.10.2022 (обновлено: 23:17 12.10.2022)
Путин перед отлетом в Астану провел рабочую встречу с Володиным
Песков: Путин перед отлетом в Астану провел рабочую встречу со спикером Госдумы Володиным
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин перед отлётом в Астану провёл рабочую встречу со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, поскольку сегодня исполнился год с момента первого заседания Госдумы восьмого созыва, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Володин информировал главу государства об основных итогах работы нижней палаты парламента. Особо акцентировалась в разговоре передача замечаний граждан, которые те транслировали своим депутатам по теме проведения частичной мобилизации", - рассказал Песков.
Володин отметил, что в ходе встречи с президентом также были затронуты вопросы, которые поднимаются после поездок парламентариев в регионы.
"Также обсудили вопросы, которые поднимают депутаты по результатам поездок в регионы - в первую очередь, возникающие в ходе частичной мобилизации", - сказал Володин журналистам