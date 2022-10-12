Рейтинг@Mail.ru
Путин перед отлетом в Астану провел рабочую встречу с Володиным - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221012/vstrecha-1823542534.html
Путин перед отлетом в Астану провел рабочую встречу с Володиным
Путин перед отлетом в Астану провел рабочую встречу с Володиным - РИА Новости, 12.10.2022
Путин перед отлетом в Астану провел рабочую встречу с Володиным
Президент России Владимир Путин перед отлётом в Астану провёл рабочую встречу со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, поскольку сегодня... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T22:36
2022-10-12T23:17
политика
владимир путин
вячеслав володин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822783833_0:30:2188:1260_1920x0_80_0_0_c6c447a37487f3b4f3829ef7cc84f14a.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин перед отлётом в Астану провёл рабочую встречу со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, поскольку сегодня исполнился год с момента первого заседания Госдумы восьмого созыва, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Володин информировал главу государства об основных итогах работы нижней палаты парламента. Особо акцентировалась в разговоре передача замечаний граждан, которые те транслировали своим депутатам по теме проведения частичной мобилизации", - рассказал Песков.Володин отметил, что в ходе встречи с президентом также были затронуты вопросы, которые поднимаются после поездок парламентариев в регионы."Также обсудили вопросы, которые поднимают депутаты по результатам поездок в регионы - в первую очередь, возникающие в ходе частичной мобилизации", - сказал Володин журналистам
https://ria.ru/20221012/sammit-1823457015.html
https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819270836.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822783833_0:0:1934:1450_1920x0_80_0_0_25635554966d67fef841a1f82842ee3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир путин, вячеслав володин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, госдума рф
Политика, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Госдума РФ
22:36 12.10.2022 (обновлено: 23:17 12.10.2022)
 
Путин перед отлетом в Астану провел рабочую встречу с Володиным

Песков: Путин перед отлетом в Астану провел рабочую встречу со спикером Госдумы Володиным

© РИА Новости / Гавриил Григоров / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин перед отлётом в Астану провёл рабочую встречу со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, поскольку сегодня исполнился год с момента первого заседания Госдумы восьмого созыва, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Володин информировал главу государства об основных итогах работы нижней палаты парламента. Особо акцентировалась в разговоре передача замечаний граждан, которые те транслировали своим депутатам по теме проведения частичной мобилизации", - рассказал Песков.
Столица Казахстана Астана - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
17:17
Первый саммит Россия — Центральная Азия пройдет в Астане 14 октября
Володин отметил, что в ходе встречи с президентом также были затронуты вопросы, которые поднимаются после поездок парламентариев в регионы.
"Также обсудили вопросы, которые поднимают депутаты по результатам поездок в регионы - в первую очередь, возникающие в ходе частичной мобилизации", - сказал Володин журналистам
Военный билет - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
25 сентября, 09:09
Володин призвал сообщать о случаях нарушений при частичной мобилизации
 
ПолитикаВладимир ПутинВячеслав ВолодинДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала