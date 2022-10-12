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Песков: Кремль ничего не хотел показать на встрече лидеров России и ОАЭ - РИА Новости, 12.10.2022
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Песков: Кремль ничего не хотел показать на встрече лидеров России и ОАЭ
Песков: Кремль ничего не хотел показать на встрече лидеров России и ОАЭ - РИА Новости, 12.10.2022
Песков: Кремль ничего не хотел показать на встрече лидеров России и ОАЭ
Кремль никому ничего не хотел продемонстрировать на встрече президентов РФ и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:27
2022-10-12T12:27
в мире
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
россия
оаэ
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Кремль никому ничего не хотел продемонстрировать на встрече президентов РФ и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Никому ничего мы не хотели продемонстрировать, нельзя сказать, что это беспрецедентно теплая встреча, потому что прецедент уже был создан, и Путин этот прецедент вспоминал. Он вспоминал с теплотой свой визит в ОАЭ несколько лет тому назад. Действительно, у Нахайяна и у Путина сложились очень конструктивные и очень деловые теплые отношения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не демонстрировал ли Кремль этой встречей свои теплые отношения с ОАЭ.Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во вторник был с визитом в РФ, провел встречу с главой России Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20221012/oae-1823334311.html
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в мире, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, россия, оаэ, дмитрий песков
В мире, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Россия, ОАЭ, Дмитрий Песков
12:27 12.10.2022
 
Песков: Кремль ничего не хотел показать на встрече лидеров России и ОАЭ

Песков: Кремль ничего не хотел никому демонстрировать на встрече лидеров России и ОАЭ

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян (слева) во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян (слева) во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян (слева) во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Кремль никому ничего не хотел продемонстрировать на встрече президентов РФ и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Никому ничего мы не хотели продемонстрировать, нельзя сказать, что это беспрецедентно теплая встреча, потому что прецедент уже был создан, и Путин этот прецедент вспоминал. Он вспоминал с теплотой свой визит в ОАЭ несколько лет тому назад. Действительно, у Нахайяна и у Путина сложились очень конструктивные и очень деловые теплые отношения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не демонстрировал ли Кремль этой встречей свои теплые отношения с ОАЭ.
Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во вторник был с визитом в РФ, провел встречу с главой России Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
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В миреВладимир ПутинМухаммед бен Заид Аль НахайянРоссияОАЭДмитрий Песков
 
 
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