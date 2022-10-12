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Песков: Кремль ничего не хотел показать на встрече лидеров России и ОАЭ
Песков: Кремль ничего не хотел показать на встрече лидеров России и ОАЭ - РИА Новости, 12.10.2022
Песков: Кремль ничего не хотел показать на встрече лидеров России и ОАЭ
Кремль никому ничего не хотел продемонстрировать на встрече президентов РФ и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:27
2022-10-12T12:27
2022-10-12T12:27
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дмитрий песков
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Кремль никому ничего не хотел продемонстрировать на встрече президентов РФ и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Никому ничего мы не хотели продемонстрировать, нельзя сказать, что это беспрецедентно теплая встреча, потому что прецедент уже был создан, и Путин этот прецедент вспоминал. Он вспоминал с теплотой свой визит в ОАЭ несколько лет тому назад. Действительно, у Нахайяна и у Путина сложились очень конструктивные и очень деловые теплые отношения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не демонстрировал ли Кремль этой встречей свои теплые отношения с ОАЭ.Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во вторник был с визитом в РФ, провел встречу с главой России Владимиром Путиным.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, россия, оаэ, дмитрий песков
В мире, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Россия, ОАЭ, Дмитрий Песков
Песков: Кремль ничего не хотел показать на встрече лидеров России и ОАЭ
Песков: Кремль ничего не хотел никому демонстрировать на встрече лидеров России и ОАЭ
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Кремль никому ничего не хотел продемонстрировать на встрече президентов РФ и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Никому ничего мы не хотели продемонстрировать, нельзя сказать, что это беспрецедентно теплая встреча, потому что прецедент уже был создан, и Путин этот прецедент вспоминал. Он вспоминал с теплотой свой визит в ОАЭ несколько лет тому назад. Действительно, у Нахайяна и у Путина сложились очень конструктивные и очень деловые теплые отношения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не демонстрировал ли Кремль этой встречей свои теплые отношения с ОАЭ.
Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во вторник был с визитом в РФ, провел встречу с главой России Владимиром Путиным.