https://ria.ru/20221012/vstrech-1823324430.html

В Кремле заявили об отсутствии инициатив о встречах России и США

В Кремле заявили об отсутствии инициатив о встречах России и США - РИА Новости, 12.10.2022

В Кремле заявили об отсутствии инициатив о встречах России и США

Каких-либо инициатив о встречах на высшем уровне России и США нет ни от одной из сторон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T11:53

2022-10-12T11:53

2022-10-12T12:23

в мире

россия

сша

владимир путин

джо байден

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Каких-либо инициатив о встречах на высшем уровне России и США нет ни от одной из сторон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент США Джо Байден заявил, что на данный момент не видит смысла проводить переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным."Насколько мне известно, ни от российской, ни от американской стороны каких-либо инициатив об организации двусторонних контактов на высшем уровне не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, возможна ли встреча двух лидеров на полях G20 и что может обсуждаться.Он уточнил, что "рассуждать о таких гипотетических переговорах можно до бесконечности", и предложил оставить "этот хлеб" политологам."Мы пока можем только констатировать, что каких-либо инициатив ни с нашей стороны, ни со стороны американцев не было", - добавил пресс-секретарь главы государства.

https://ria.ru/20221012/ssha-1823328889.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сша, владимир путин, джо байден, дмитрий песков