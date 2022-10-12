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В Кремле заявили об отсутствии инициатив о встречах России и США - РИА Новости, 12.10.2022
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В Кремле заявили об отсутствии инициатив о встречах России и США
В Кремле заявили об отсутствии инициатив о встречах России и США - РИА Новости, 12.10.2022
В Кремле заявили об отсутствии инициатив о встречах России и США
Каких-либо инициатив о встречах на высшем уровне России и США нет ни от одной из сторон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:53
2022-10-12T12:23
в мире
россия
сша
владимир путин
джо байден
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Каких-либо инициатив о встречах на высшем уровне России и США нет ни от одной из сторон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент США Джо Байден заявил, что на данный момент не видит смысла проводить переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным."Насколько мне известно, ни от российской, ни от американской стороны каких-либо инициатив об организации двусторонних контактов на высшем уровне не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, возможна ли встреча двух лидеров на полях G20 и что может обсуждаться.Он уточнил, что "рассуждать о таких гипотетических переговорах можно до бесконечности", и предложил оставить "этот хлеб" политологам."Мы пока можем только констатировать, что каких-либо инициатив ни с нашей стороны, ни со стороны американцев не было", - добавил пресс-секретарь главы государства.
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в мире, россия, сша, владимир путин, джо байден, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Джо Байден, Дмитрий Песков
11:53 12.10.2022 (обновлено: 12:23 12.10.2022)
 
В Кремле заявили об отсутствии инициатив о встречах России и США

В Кремле заявили об отсутствии инициатив о встречах России и США на высшем уровне

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Каких-либо инициатив о встречах на высшем уровне России и США нет ни от одной из сторон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что на данный момент не видит смысла проводить переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
"Насколько мне известно, ни от российской, ни от американской стороны каких-либо инициатив об организации двусторонних контактов на высшем уровне не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, возможна ли встреча двух лидеров на полях G20 и что может обсуждаться.
Он уточнил, что "рассуждать о таких гипотетических переговорах можно до бесконечности", и предложил оставить "этот хлеб" политологам.
"Мы пока можем только констатировать, что каких-либо инициатив ни с нашей стороны, ни со стороны американцев не было", - добавил пресс-секретарь главы государства.
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