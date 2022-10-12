https://ria.ru/20221012/vosstanovlenie-1823341830.html

Новак: информации о сроках восстановления "Северных потоков" никто не даст

Новак: информации о сроках восстановления "Северных потоков" никто не даст - РИА Новости, 12.10.2022

Новак: информации о сроках восстановления "Северных потоков" никто не даст

Точной информации о сроках восстановления газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" никто не даст, сначала нужно провести обследование, сказал... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T12:52

2022-10-12T12:52

2022-10-12T13:14

александр новак

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

россия

экономика

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Точной информации о сроках восстановления газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" никто не даст, сначала нужно провести обследование, сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Точной информации никто не даст, нужно провести обследование, понять причины", - сказал Новак, отвечая в кулуарах РЭН на вопрос о том, есть ли понимание, как скоро можно восстановить поврежденные газопроводы.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221011/potok-1823202153.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

александр новак, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", россия, экономика, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022