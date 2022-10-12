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Новак: информации о сроках восстановления "Северных потоков" никто не даст - РИА Новости, 12.10.2022
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Новак: информации о сроках восстановления "Северных потоков" никто не даст
Новак: информации о сроках восстановления "Северных потоков" никто не даст - РИА Новости, 12.10.2022
Новак: информации о сроках восстановления "Северных потоков" никто не даст
Точной информации о сроках восстановления газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" никто не даст, сначала нужно провести обследование, сказал... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:52
2022-10-12T13:14
александр новак
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
россия
экономика
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Точной информации о сроках восстановления газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" никто не даст, сначала нужно провести обследование, сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Точной информации никто не даст, нужно провести обследование, понять причины", - сказал Новак, отвечая в кулуарах РЭН на вопрос о том, есть ли понимание, как скоро можно восстановить поврежденные газопроводы.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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александр новак, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", россия, экономика, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022
Александр Новак, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках", Россия, Экономика, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2022
12:52 12.10.2022 (обновлено: 13:14 12.10.2022)
 
Новак: информации о сроках восстановления "Северных потоков" никто не даст

Новак: точной информации о сроках восстановления "Северных потоков" никто не даст

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Точной информации о сроках восстановления газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" никто не даст, сначала нужно провести обследование, сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Точной информации никто не даст, нужно провести обследование, понять причины", - сказал Новак, отвечая в кулуарах РЭН на вопрос о том, есть ли понимание, как скоро можно восстановить поврежденные газопроводы.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
На территории компрессорной станции Портовая - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 18:17
В Германии заявили, что ставить крест на "Северном потоке" преждевременно
 
Александр НовакСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"РоссияЭкономикаФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2022
 
 
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