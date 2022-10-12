https://ria.ru/20221012/vosstanovlenie-1823341830.html
Новак: информации о сроках восстановления "Северных потоков" никто не даст
Новак: информации о сроках восстановления "Северных потоков" никто не даст - РИА Новости, 12.10.2022
Новак: информации о сроках восстановления "Северных потоков" никто не даст
Точной информации о сроках восстановления газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" никто не даст, сначала нужно провести обследование, сказал... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:52
2022-10-12T12:52
2022-10-12T13:14
александр новак
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
россия
экономика
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Точной информации о сроках восстановления газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" никто не даст, сначала нужно провести обследование, сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Точной информации никто не даст, нужно провести обследование, понять причины", - сказал Новак, отвечая в кулуарах РЭН на вопрос о том, есть ли понимание, как скоро можно восстановить поврежденные газопроводы.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221011/potok-1823202153.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр новак, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", россия, экономика, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022
Александр Новак, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках", Россия, Экономика, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2022
12:52 12.10.2022 (обновлено: 13:14 12.10.2022)
Новак: информации о сроках восстановления "Северных потоков" никто не даст
Новак: точной информации о сроках восстановления "Северных потоков" никто не даст