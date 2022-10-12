https://ria.ru/20221012/voda-1823435952.html

Военные строители запустили водовод в освобожденный Докучаевск в ДНР

Военные строители запустили водовод в освобожденный Докучаевск в ДНР - РИА Новости, 12.10.2022

Военные строители запустили водовод в освобожденный Докучаевск в ДНР

Военные строители запустили водоснабжение в освобожденном городе Докучаевске в ДНР, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T16:38

2022-10-12T16:38

2022-10-12T16:43

в мире

докучаевск

россия

донецкая народная республика

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155117/37/1551173785_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ea86e06a04cfcf1e607169f79f8590ea.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Военные строители запустили водоснабжение в освобожденном городе Докучаевске в ДНР, сообщили в среду в Минобороны РФ."Сегодня, в г. Докучаевске в Донецкой Народной Республике запущено водоснабжение из построенного военными строителями в рамках первого этапа работ по возведению нового гидротехнического сооружения, возводимого для города Докучаевска, поселков Еленовка и Березовое в ДНР", - говорится в сообщении.По информации министерства, первые кубометры пресной воды питьевого качества в объеме 320 кубических метров в час уже поступают на насосную станцию "Городские резервуары" Докучаевска.Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России приступили к работам в конце августа. К настоящему времени проложена нить магистрального водовода протяженностью 6,8 тысяч метров, реконструированы две насосные станции, построены две электроподстанции.Военные строители продолжают прокладку еще двух нитей водовода по 4,25 тысяч метров каждая, возводят накопительные резервуары, осуществляют бурение артезианских скважин, укладывают трубы до населенного пункта Еленовка. На объекте задействовано до 100 человек и 23 единицы техники.Это уже четвертый водовод, возводимый Минобороны России. Аналогичные сооружения сданы в Волновахе и в Донецке.

https://ria.ru/20221012/snils-1823424132.html

https://ria.ru/20221012/gaz-1823374420.html

докучаевск

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, докучаевск, россия, донецкая народная республика, жкх