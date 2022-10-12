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Военные строители запустили водовод в освобожденный Докучаевск в ДНР - РИА Новости, 12.10.2022
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Военные строители запустили водовод в освобожденный Докучаевск в ДНР
Военные строители запустили водовод в освобожденный Докучаевск в ДНР - РИА Новости, 12.10.2022
Военные строители запустили водовод в освобожденный Докучаевск в ДНР
Военные строители запустили водоснабжение в освобожденном городе Докучаевске в ДНР, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:38
2022-10-12T16:43
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Военные строители запустили водоснабжение в освобожденном городе Докучаевске в ДНР, сообщили в среду в Минобороны РФ."Сегодня, в г. Докучаевске в Донецкой Народной Республике запущено водоснабжение из построенного военными строителями в рамках первого этапа работ по возведению нового гидротехнического сооружения, возводимого для города Докучаевска, поселков Еленовка и Березовое в ДНР", - говорится в сообщении.По информации министерства, первые кубометры пресной воды питьевого качества в объеме 320 кубических метров в час уже поступают на насосную станцию "Городские резервуары" Докучаевска.Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России приступили к работам в конце августа. К настоящему времени проложена нить магистрального водовода протяженностью 6,8 тысяч метров, реконструированы две насосные станции, построены две электроподстанции.Военные строители продолжают прокладку еще двух нитей водовода по 4,25 тысяч метров каждая, возводят накопительные резервуары, осуществляют бурение артезианских скважин, укладывают трубы до населенного пункта Еленовка. На объекте задействовано до 100 человек и 23 единицы техники.Это уже четвертый водовод, возводимый Минобороны России. Аналогичные сооружения сданы в Волновахе и в Донецке.
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в мире, докучаевск, россия, донецкая народная республика, жкх
В мире, Докучаевск, Россия, Донецкая Народная Республика, ЖКХ
16:38 12.10.2022 (обновлено: 16:43 12.10.2022)
 
Военные строители запустили водовод в освобожденный Докучаевск в ДНР

Военные строители запустили водоснабжение в освобожденный Докучаевск в ДНР

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкВодопроводный кран
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Водопроводный кран. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Военные строители запустили водоснабжение в освобожденном городе Докучаевске в ДНР, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"Сегодня, в г. Докучаевске в Донецкой Народной Республике запущено водоснабжение из построенного военными строителями в рамках первого этапа работ по возведению нового гидротехнического сооружения, возводимого для города Докучаевска, поселков Еленовка и Березовое в ДНР", - говорится в сообщении.
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16:13
В Донецке выдали первые СНИЛС российского образца
По информации министерства, первые кубометры пресной воды питьевого качества в объеме 320 кубических метров в час уже поступают на насосную станцию "Городские резервуары" Докучаевска.
Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России приступили к работам в конце августа. К настоящему времени проложена нить магистрального водовода протяженностью 6,8 тысяч метров, реконструированы две насосные станции, построены две электроподстанции.
Военные строители продолжают прокладку еще двух нитей водовода по 4,25 тысяч метров каждая, возводят накопительные резервуары, осуществляют бурение артезианских скважин, укладывают трубы до населенного пункта Еленовка. На объекте задействовано до 100 человек и 23 единицы техники.
Это уже четвертый водовод, возводимый Минобороны России. Аналогичные сооружения сданы в Волновахе и в Донецке.
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