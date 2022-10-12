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"ВКонтакте" работает в штатном режиме после кратковременных сбоев - РИА Новости, 12.10.2022
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"ВКонтакте" работает в штатном режиме после кратковременных сбоев
"ВКонтакте" работает в штатном режиме после кратковременных сбоев - РИА Новости, 12.10.2022
"ВКонтакте" работает в штатном режиме после кратковременных сбоев
Отдельные пользователи "ВКонтакте" могли заметить краткосрочную задержку в работе соцсети, сейчас все работает отлично, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:28
2022-10-12T12:28
общество
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вконтакте
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Отдельные пользователи "ВКонтакте" могли заметить краткосрочную задержку в работе соцсети, сейчас все работает отлично, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцсети.Ранее в среду пользователи "ВКонтакте" в России жаловались на сбои в ее работе, об этом свидетельствовали данные детектора сбоев от Brand Analytics."Отдельные пользователи "ВКонтакте" могли заметить краткосрочную задержку в работе соцсети в течение нескольких минут. Сейчас все работает отлично", - говорится в сообщении.
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общество, россия, brand analytics, технологии, вконтакте
Общество, Россия, Brand Analytics, Технологии, ВКонтакте
12:28 12.10.2022
 
"ВКонтакте" работает в штатном режиме после кратковременных сбоев

"ВКонтакте" заявили, что соцсеть работает в штатном режиме после кратковременных сбоев

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЛюди у стенда социальной сети "ВКонтакте"
Люди у стенда социальной сети ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Люди у стенда социальной сети "ВКонтакте". Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Отдельные пользователи "ВКонтакте" могли заметить краткосрочную задержку в работе соцсети, сейчас все работает отлично, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцсети.
Ранее в среду пользователи "ВКонтакте" в России жаловались на сбои в ее работе, об этом свидетельствовали данные детектора сбоев от Brand Analytics.
"Отдельные пользователи "ВКонтакте" могли заметить краткосрочную задержку в работе соцсети в течение нескольких минут. Сейчас все работает отлично", - говорится в сообщении.
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