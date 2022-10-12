https://ria.ru/20221012/vk-1823335688.html

"ВКонтакте" работает в штатном режиме после кратковременных сбоев

"ВКонтакте" работает в штатном режиме после кратковременных сбоев - РИА Новости, 12.10.2022

"ВКонтакте" работает в штатном режиме после кратковременных сбоев

Отдельные пользователи "ВКонтакте" могли заметить краткосрочную задержку в работе соцсети, сейчас все работает отлично, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T12:28

2022-10-12T12:28

2022-10-12T12:28

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Отдельные пользователи "ВКонтакте" могли заметить краткосрочную задержку в работе соцсети, сейчас все работает отлично, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцсети.Ранее в среду пользователи "ВКонтакте" в России жаловались на сбои в ее работе, об этом свидетельствовали данные детектора сбоев от Brand Analytics."Отдельные пользователи "ВКонтакте" могли заметить краткосрочную задержку в работе соцсети в течение нескольких минут. Сейчас все работает отлично", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220928/vk-1820052976.html

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общество, россия, brand analytics, технологии, вконтакте