Рейтинг@Mail.ru
Отечественное вино предпочитают почти 50 процентов россиян - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221012/vino-1823457700.html
Отечественное вино предпочитают почти 50 процентов россиян
Отечественное вино предпочитают почти 50 процентов россиян - РИА Новости, 12.10.2022
Отечественное вино предпочитают почти 50 процентов россиян
Количество людей, отдающих предпочтение российским винам при наличии на полках иностранных брендов, выросло почти до 50%, при этом рост спроса позволяет... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:18
2022-10-12T17:18
экономика
максим протасов
роскачество
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768266991_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0466c9bc17ca6363b84915c628e7e73f.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Количество людей, отдающих предпочтение российским винам при наличии на полках иностранных брендов, выросло почти до 50%, при этом рост спроса позволяет увеличивать и производство этих вин, заявил руководитель Роскачества Максим Протасов."Уже не 40%, а 49% российских потребителей при прочих равных готовы приобретать только российское вино. Российское вино становится модным, интересным", - сказал он в рамках открытия Всероссийской акции "Дни российских вин".По его словам, вслед за спросом растет и производство отечественного вина. "Мы отмечаем положительную статистику в производстве российского вина. Я думаю, что приблизительно на 25 миллионов в этом году прирастет производство российского вина. Это те цифры, которые мы ожидаем, потому что урожай хороший, спрос хороший", - заключил Протасов.Акция "Дни российских вин" организована Роскачеством и проходит при поддержке Минсельхоза и Минпромторга. Ее цель - познакомить потребителей с качественными отечественными винами, выделить их на полке и поддержать российских производителей.
https://ria.ru/20221004/vino-1821438317.html
https://ria.ru/20220909/vino-1815560022.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768266991_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_3891daaf107182aa10728da2c77aca95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, максим протасов, роскачество, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Максим Протасов, Роскачество, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
17:18 12.10.2022
 
Отечественное вино предпочитают почти 50 процентов россиян

Глава Роскачества Протасов: почти 50 процентов россиян предпочитают отечественное вино

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкПродажа вина в супермаркете "Яблоко" в Симферополе
Продажа вина в супермаркете Яблоко в Симферополе - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Продажа вина в супермаркете "Яблоко" в Симферополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Количество людей, отдающих предпочтение российским винам при наличии на полках иностранных брендов, выросло почти до 50%, при этом рост спроса позволяет увеличивать и производство этих вин, заявил руководитель Роскачества Максим Протасов.
"Уже не 40%, а 49% российских потребителей при прочих равных готовы приобретать только российское вино. Российское вино становится модным, интересным", - сказал он в рамках открытия Всероссийской акции "Дни российских вин".
Шампанское - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 14:45
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на игристое вино
По его словам, вслед за спросом растет и производство отечественного вина. "Мы отмечаем положительную статистику в производстве российского вина. Я думаю, что приблизительно на 25 миллионов в этом году прирастет производство российского вина. Это те цифры, которые мы ожидаем, потому что урожай хороший, спрос хороший", - заключил Протасов.
Акция "Дни российских вин" организована Роскачеством и проходит при поддержке Минсельхоза и Минпромторга. Ее цель - познакомить потребителей с качественными отечественными винами, выделить их на полке и поддержать российских производителей.
Покупатель в винном отделе - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
9 сентября, 06:04
Количество российских вин в супермаркетах выросло вдвое за два года
 
ЭкономикаМаксим ПротасовРоскачествоМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала