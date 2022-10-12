https://ria.ru/20221012/vino-1823457700.html
Отечественное вино предпочитают почти 50 процентов россиян
Отечественное вино предпочитают почти 50 процентов россиян - РИА Новости, 12.10.2022
Отечественное вино предпочитают почти 50 процентов россиян
Количество людей, отдающих предпочтение российским винам при наличии на полках иностранных брендов, выросло почти до 50%, при этом рост спроса позволяет... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:18
2022-10-12T17:18
2022-10-12T17:18
экономика
максим протасов
роскачество
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Количество людей, отдающих предпочтение российским винам при наличии на полках иностранных брендов, выросло почти до 50%, при этом рост спроса позволяет увеличивать и производство этих вин, заявил руководитель Роскачества Максим Протасов."Уже не 40%, а 49% российских потребителей при прочих равных готовы приобретать только российское вино. Российское вино становится модным, интересным", - сказал он в рамках открытия Всероссийской акции "Дни российских вин".По его словам, вслед за спросом растет и производство отечественного вина. "Мы отмечаем положительную статистику в производстве российского вина. Я думаю, что приблизительно на 25 миллионов в этом году прирастет производство российского вина. Это те цифры, которые мы ожидаем, потому что урожай хороший, спрос хороший", - заключил Протасов.Акция "Дни российских вин" организована Роскачеством и проходит при поддержке Минсельхоза и Минпромторга. Ее цель - познакомить потребителей с качественными отечественными винами, выделить их на полке и поддержать российских производителей.
https://ria.ru/20221004/vino-1821438317.html
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экономика, максим протасов, роскачество, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Максим Протасов, Роскачество, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Отечественное вино предпочитают почти 50 процентов россиян
Глава Роскачества Протасов: почти 50 процентов россиян предпочитают отечественное вино