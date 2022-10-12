https://ria.ru/20221012/vino-1823457700.html

Отечественное вино предпочитают почти 50 процентов россиян

Отечественное вино предпочитают почти 50 процентов россиян - РИА Новости, 12.10.2022

Отечественное вино предпочитают почти 50 процентов россиян

Количество людей, отдающих предпочтение российским винам при наличии на полках иностранных брендов, выросло почти до 50%, при этом рост спроса позволяет... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T17:18

2022-10-12T17:18

2022-10-12T17:18

экономика

максим протасов

роскачество

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Количество людей, отдающих предпочтение российским винам при наличии на полках иностранных брендов, выросло почти до 50%, при этом рост спроса позволяет увеличивать и производство этих вин, заявил руководитель Роскачества Максим Протасов."Уже не 40%, а 49% российских потребителей при прочих равных готовы приобретать только российское вино. Российское вино становится модным, интересным", - сказал он в рамках открытия Всероссийской акции "Дни российских вин".По его словам, вслед за спросом растет и производство отечественного вина. "Мы отмечаем положительную статистику в производстве российского вина. Я думаю, что приблизительно на 25 миллионов в этом году прирастет производство российского вина. Это те цифры, которые мы ожидаем, потому что урожай хороший, спрос хороший", - заключил Протасов.Акция "Дни российских вин" организована Роскачеством и проходит при поддержке Минсельхоза и Минпромторга. Ее цель - познакомить потребителей с качественными отечественными винами, выделить их на полке и поддержать российских производителей.

https://ria.ru/20221004/vino-1821438317.html

https://ria.ru/20220909/vino-1815560022.html

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экономика, максим протасов, роскачество, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)