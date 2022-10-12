Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при наводнении в Венесуэле возросло до 43 человек - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221012/venesuela-1823270966.html
Число погибших при наводнении в Венесуэле возросло до 43 человек
Число погибших при наводнении в Венесуэле возросло до 43 человек - РИА Новости, 12.10.2022
Число погибших при наводнении в Венесуэле возросло до 43 человек
Спасательные бригады обнаружили на месте схода селя в венесуэльском штате Арагуа тела 43 человек, сообщила вице-президент страны Делси Родригес. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T05:11
2022-10-12T05:25
в мире
делси родригес
николас мадуро
венесуэла
арагуа
карибское море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822780167_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d38b2ed63dae0a463876cc77b960f4b.jpg
МЕХИКО, 12 окт - РИА Новости. Спасательные бригады обнаружили на месте схода селя в венесуэльском штате Арагуа тела 43 человек, сообщила вице-президент страны Делси Родригес.Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщал о 39 погибших.Проливные дожди на севере Венесуэлы были вызваны проходившим через Карибское море ураганом "Джулия". В воскресенье потоки воды и почвы с гор обрушились на район Лас-Техериас в Арагуа, разрушив и затопив часть домов, реки и ручьи на время сильно вышли из берегов.В зону бедствия были направлены более тысячи спасателей и солдат, автомобильные конвои с продовольствием. Мадуро распорядился выделить денежную помощь пострадавшим от паводка гражданам и предпринимателям, потерявшим бизнес.
https://ria.ru/20220920/venesuela-1818015023.html
венесуэла
арагуа
карибское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822780167_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_22edc74ba6fc9a6232d300b4ce72992a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, делси родригес, николас мадуро, венесуэла, арагуа, карибское море
В мире, Делси Родригес, Николас Мадуро, Венесуэла, Арагуа, Карибское море
05:11 12.10.2022 (обновлено: 05:25 12.10.2022)
 
Число погибших при наводнении в Венесуэле возросло до 43 человек

Число жертв наводнения в венесуэльском штате Арагуа возросло до 43 человек

© AP Photo / Matias DelacroixПоследствия наводнения в общине Лас-Техериас в Венесуэле
Последствия наводнения в общине Лас-Техериас в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Matias Delacroix
Последствия наводнения в общине Лас-Техериас в Венесуэле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 12 окт - РИА Новости. Спасательные бригады обнаружили на месте схода селя в венесуэльском штате Арагуа тела 43 человек, сообщила вице-президент страны Делси Родригес.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщал о 39 погибших.
"Число обнаруженных жертв достигло 43 человек, работа не останавливается", — сообщила Родригес в эфире телеканала VTV.
Проливные дожди на севере Венесуэлы были вызваны проходившим через Карибское море ураганом "Джулия". В воскресенье потоки воды и почвы с гор обрушились на район Лас-Техериас в Арагуа, разрушив и затопив часть домов, реки и ручьи на время сильно вышли из берегов.
В зону бедствия были направлены более тысячи спасателей и солдат, автомобильные конвои с продовольствием. Мадуро распорядился выделить денежную помощь пострадавшим от паводка гражданам и предпринимателям, потерявшим бизнес.
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Пуэрто-ла-Крус - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 02:58
В Венесуэле потушили пожар на НПЗ
 
В миреДелси РодригесНиколас МадуроВенесуэлаАрагуаКарибское море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала