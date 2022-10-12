https://ria.ru/20221012/venesuela-1823270966.html

Число погибших при наводнении в Венесуэле возросло до 43 человек

Число погибших при наводнении в Венесуэле возросло до 43 человек - РИА Новости, 12.10.2022

Число погибших при наводнении в Венесуэле возросло до 43 человек

Спасательные бригады обнаружили на месте схода селя в венесуэльском штате Арагуа тела 43 человек, сообщила вице-президент страны Делси Родригес. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T05:11

2022-10-12T05:11

2022-10-12T05:25

в мире

делси родригес

николас мадуро

венесуэла

арагуа

карибское море

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МЕХИКО, 12 окт - РИА Новости. Спасательные бригады обнаружили на месте схода селя в венесуэльском штате Арагуа тела 43 человек, сообщила вице-президент страны Делси Родригес.Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщал о 39 погибших.Проливные дожди на севере Венесуэлы были вызваны проходившим через Карибское море ураганом "Джулия". В воскресенье потоки воды и почвы с гор обрушились на район Лас-Техериас в Арагуа, разрушив и затопив часть домов, реки и ручьи на время сильно вышли из берегов.В зону бедствия были направлены более тысячи спасателей и солдат, автомобильные конвои с продовольствием. Мадуро распорядился выделить денежную помощь пострадавшим от паводка гражданам и предпринимателям, потерявшим бизнес.

https://ria.ru/20220920/venesuela-1818015023.html

венесуэла

арагуа

карибское море

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в мире, делси родригес, николас мадуро, венесуэла, арагуа, карибское море