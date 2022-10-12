https://ria.ru/20221012/venesuela-1823270966.html
Число погибших при наводнении в Венесуэле возросло до 43 человек
Число погибших при наводнении в Венесуэле возросло до 43 человек - РИА Новости, 12.10.2022
Число погибших при наводнении в Венесуэле возросло до 43 человек
Спасательные бригады обнаружили на месте схода селя в венесуэльском штате Арагуа тела 43 человек, сообщила вице-президент страны Делси Родригес. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T05:11
2022-10-12T05:11
2022-10-12T05:25
в мире
делси родригес
николас мадуро
венесуэла
арагуа
карибское море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822780167_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d38b2ed63dae0a463876cc77b960f4b.jpg
МЕХИКО, 12 окт - РИА Новости. Спасательные бригады обнаружили на месте схода селя в венесуэльском штате Арагуа тела 43 человек, сообщила вице-президент страны Делси Родригес.Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщал о 39 погибших.Проливные дожди на севере Венесуэлы были вызваны проходившим через Карибское море ураганом "Джулия". В воскресенье потоки воды и почвы с гор обрушились на район Лас-Техериас в Арагуа, разрушив и затопив часть домов, реки и ручьи на время сильно вышли из берегов.В зону бедствия были направлены более тысячи спасателей и солдат, автомобильные конвои с продовольствием. Мадуро распорядился выделить денежную помощь пострадавшим от паводка гражданам и предпринимателям, потерявшим бизнес.
https://ria.ru/20220920/venesuela-1818015023.html
венесуэла
арагуа
карибское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822780167_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_22edc74ba6fc9a6232d300b4ce72992a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, делси родригес, николас мадуро, венесуэла, арагуа, карибское море
В мире, Делси Родригес, Николас Мадуро, Венесуэла, Арагуа, Карибское море
05:11 12.10.2022 (обновлено: 05:25 12.10.2022)
Число погибших при наводнении в Венесуэле возросло до 43 человек
Число жертв наводнения в венесуэльском штате Арагуа возросло до 43 человек