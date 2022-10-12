https://ria.ru/20221012/venesuela-1823263680.html
Число умерших из-за наводнения в Венесуэле выросло до 39 человек
Число умерших из-за наводнения в Венесуэле выросло до 39 человек - РИА Новости, 12.10.2022
Число умерших из-за наводнения в Венесуэле выросло до 39 человек
Число погибших в результате сильного паводка и оползня в штате Арагуа в Венесуэле выросло до 39, свыше 50 человек числятся пропавшими без вести, сообщил... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T01:18
2022-10-12T01:18
2022-10-12T01:18
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венесуэла
арагуа
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 окт – РИА Новости. Число погибших в результате сильного паводка и оползня в штате Арагуа в Венесуэле выросло до 39, свыше 50 человек числятся пропавшими без вести, сообщил президент страны Николас Мадуро.Ранее сообщалось о 35 погибших.Проливные дожди на севере Венесуэлы были вызваны проходившим через Карибское море ураганом "Джулия".Мадуро распорядился выделить денежную помощь пострадавшим от паводка гражданам, а также предпринимателям, потерявшим свой бизнес.
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в мире, николас мадуро, венесуэла, арагуа, карибское море
В мире, Николас Мадуро, Венесуэла, Арагуа, Карибское море
Число умерших из-за наводнения в Венесуэле выросло до 39 человек
Число умерших из-за паводка и оползня в штате Арагуа в Венесуэле выросло до 39 человек