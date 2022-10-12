https://ria.ru/20221012/venesuela-1823263680.html

Число умерших из-за наводнения в Венесуэле выросло до 39 человек

Число умерших из-за наводнения в Венесуэле выросло до 39 человек - РИА Новости, 12.10.2022

Число умерших из-за наводнения в Венесуэле выросло до 39 человек

Число погибших в результате сильного паводка и оползня в штате Арагуа в Венесуэле выросло до 39, свыше 50 человек числятся пропавшими без вести, сообщил... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T01:18

2022-10-12T01:18

2022-10-12T01:18

в мире

николас мадуро

венесуэла

арагуа

карибское море

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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 окт – РИА Новости. Число погибших в результате сильного паводка и оползня в штате Арагуа в Венесуэле выросло до 39, свыше 50 человек числятся пропавшими без вести, сообщил президент страны Николас Мадуро.Ранее сообщалось о 35 погибших.Проливные дожди на севере Венесуэлы были вызваны проходившим через Карибское море ураганом "Джулия".Мадуро распорядился выделить денежную помощь пострадавшим от паводка гражданам, а также предпринимателям, потерявшим свой бизнес.

https://ria.ru/20220920/venesuela-1818015023.html

венесуэла

арагуа

карибское море

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в мире, николас мадуро, венесуэла, арагуа, карибское море