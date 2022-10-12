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Число умерших из-за наводнения в Венесуэле выросло до 39 человек - РИА Новости, 12.10.2022
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Число умерших из-за наводнения в Венесуэле выросло до 39 человек
Число умерших из-за наводнения в Венесуэле выросло до 39 человек - РИА Новости, 12.10.2022
Число умерших из-за наводнения в Венесуэле выросло до 39 человек
Число погибших в результате сильного паводка и оползня в штате Арагуа в Венесуэле выросло до 39, свыше 50 человек числятся пропавшими без вести, сообщил... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T01:18
2022-10-12T01:18
в мире
николас мадуро
венесуэла
арагуа
карибское море
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 окт – РИА Новости. Число погибших в результате сильного паводка и оползня в штате Арагуа в Венесуэле выросло до 39, свыше 50 человек числятся пропавшими без вести, сообщил президент страны Николас Мадуро.Ранее сообщалось о 35 погибших.Проливные дожди на севере Венесуэлы были вызваны проходившим через Карибское море ураганом "Джулия".Мадуро распорядился выделить денежную помощь пострадавшим от паводка гражданам, а также предпринимателям, потерявшим свой бизнес.
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в мире, николас мадуро, венесуэла, арагуа, карибское море
В мире, Николас Мадуро, Венесуэла, Арагуа, Карибское море
01:18 12.10.2022
 
Число умерших из-за наводнения в Венесуэле выросло до 39 человек

Число умерших из-за паводка и оползня в штате Арагуа в Венесуэле выросло до 39 человек

© AP Photo / Matias DelacroixПоследствия наводнения в общине Лас-Техериас в Венесуэле
Последствия наводнения в общине Лас-Техериас в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Matias Delacroix
Последствия наводнения в общине Лас-Техериас в Венесуэле. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 окт – РИА Новости. Число погибших в результате сильного паводка и оползня в штате Арагуа в Венесуэле выросло до 39, свыше 50 человек числятся пропавшими без вести, сообщил президент страны Николас Мадуро.
Ранее сообщалось о 35 погибших.
"Были найдены тела 39 человек, пусть хранит их Господь. До сих пор пропавшими без вести числятся 56 человек", - сказал Мадуро.
Проливные дожди на севере Венесуэлы были вызваны проходившим через Карибское море ураганом "Джулия".
Мадуро распорядился выделить денежную помощь пострадавшим от паводка гражданам, а также предпринимателям, потерявшим свой бизнес.
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В миреНиколас МадуроВенесуэлаАрагуаКарибское море
 
 
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