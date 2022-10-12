https://ria.ru/20221012/varshava-1823466646.html

В Варшаве отменили городской новогодний праздник из-за энергокризиса

В Варшаве отменили городской новогодний праздник из-за энергокризиса - РИА Новости, 12.10.2022

В Варшаве отменили городской новогодний праздник из-за энергокризиса

Власти польской столицы отказались от проведения городского новогоднего праздника из-за энергетического кризиса, сообщила пресс-служба мэрии. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T17:32

2022-10-12T17:32

2022-10-12T17:32

жкх

варшава

польша

россия

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ВАРШАВА, 12 окт – РИА Новости. Власти польской столицы отказались от проведения городского новогоднего праздника из-за энергетического кризиса, сообщила пресс-служба мэрии.Причина отмены – высокая стоимость электроэнергии и экономический кризис."Стоимость энергии возрастет в будущем году до 500 миллионов злотых (около 100 миллионов долларов), - сказал агентству Presserwis представитель мэрии по маркетингу Войчех Смех."На данный момент мы сосредоточены на поиске возможности сэкономить, поэтому было принято решение о том, что в этом году не будет организован концерт под открытым небом", - отметил он.Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG, а также болгарской "Булгаргаз" из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. За этим последовало резкое подорожание энергоносителей, тепловой и электрической энергии.

https://ria.ru/20221011/elektroenergiya-1823139329.html

варшава

польша

россия

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жкх, варшава, польша, россия, газпром, pgnig