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В Варшаве отменили городской новогодний праздник из-за энергокризиса - РИА Новости, 12.10.2022
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В Варшаве отменили городской новогодний праздник из-за энергокризиса
В Варшаве отменили городской новогодний праздник из-за энергокризиса - РИА Новости, 12.10.2022
В Варшаве отменили городской новогодний праздник из-за энергокризиса
Власти польской столицы отказались от проведения городского новогоднего праздника из-за энергетического кризиса, сообщила пресс-служба мэрии. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:32
2022-10-12T17:32
жкх
варшава
польша
россия
газпром
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ВАРШАВА, 12 окт – РИА Новости. Власти польской столицы отказались от проведения городского новогоднего праздника из-за энергетического кризиса, сообщила пресс-служба мэрии.Причина отмены – высокая стоимость электроэнергии и экономический кризис."Стоимость энергии возрастет в будущем году до 500 миллионов злотых (около 100 миллионов долларов), - сказал агентству Presserwis представитель мэрии по маркетингу Войчех Смех."На данный момент мы сосредоточены на поиске возможности сэкономить, поэтому было принято решение о том, что в этом году не будет организован концерт под открытым небом", - отметил он.Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG, а также болгарской "Булгаргаз" из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. За этим последовало резкое подорожание энергоносителей, тепловой и электрической энергии.
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жкх, варшава, польша, россия, газпром, pgnig
ЖКХ, Варшава, Польша, Россия, Газпром, PGNiG
17:32 12.10.2022
 
В Варшаве отменили городской новогодний праздник из-за энергокризиса

Мэрия Варшавы: в городе отменили новогодний праздник из-за энергетического кризиса

© РИА Новости / Евгений БезекаНовогодняя иллюминация в Варшаве
Новогодняя иллюминация в Варшаве - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Евгений Безека
Новогодняя иллюминация в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 12 окт – РИА Новости. Власти польской столицы отказались от проведения городского новогоднего праздника из-за энергетического кризиса, сообщила пресс-служба мэрии.
"Новогоднего праздника не будет", - сказала порталу eska.pl пресс-секретарь мэрии Моника Бейт.
Причина отмены – высокая стоимость электроэнергии и экономический кризис.
"Стоимость энергии возрастет в будущем году до 500 миллионов злотых (около 100 миллионов долларов), - сказал агентству Presserwis представитель мэрии по маркетингу Войчех Смех.
"На данный момент мы сосредоточены на поиске возможности сэкономить, поэтому было принято решение о том, что в этом году не будет организован концерт под открытым небом", - отметил он.
Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG, а также болгарской "Булгаргаз" из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. За этим последовало резкое подорожание энергоносителей, тепловой и электрической энергии.
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ЖКХВаршаваПольшаРоссияГазпромPGNiG
 
 
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