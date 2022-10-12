https://ria.ru/20221012/utechka-1823315892.html
В Польше не сообщали сроки устранения утечки на нефтепроводе "Дружба"
В Польше не сообщали сроки устранения утечки на нефтепроводе "Дружба" - РИА Новости, 12.10.2022
В Польше не сообщали сроки устранения утечки на нефтепроводе "Дружба"
Польша пока не сообщала "Транснефти" о сроках устранения утечки на нефтепроводе "Дружба", поскольку сначала рабочие должны осмотреть место ЧП, сообщил... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:28
2022-10-12T11:28
2022-10-12T11:28
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транснефть
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Польша пока не сообщала "Транснефти" о сроках устранения утечки на нефтепроводе "Дружба", поскольку сначала рабочие должны осмотреть место ЧП, сообщил вице-президент российской компании Сергей Андронов.Ранее в среду польский оператор Pern сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию.Андронов сообщил журналистам, что компания получила уведомление от Польши об утечке на нефтепроводе. Она произошла ближе к границе с Германией, добавил он."По устранению они сказали, что уведомят нас. О сроках пока никто не скажет, должны откачать нефть, должна выехать бригада, посмотреть, это целый процесс", - сказал журналистам Андронов.
https://ria.ru/20221012/diversiya-1823300689.html
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польша, германия, транснефть, в мире
Польша, Германия, Транснефть, В мире
В Польше не сообщали сроки устранения утечки на нефтепроводе "Дружба"
"Транснефть": Польша пока не сообщала сроки устранения утечки на нефтепроводе "Дружба"
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Польша пока не сообщала "Транснефти" о сроках устранения утечки на нефтепроводе "Дружба", поскольку сначала рабочие должны осмотреть место ЧП, сообщил вице-президент российской компании Сергей Андронов.
Ранее в среду польский оператор Pern сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию
.
Андронов сообщил журналистам, что компания получила уведомление от Польши об утечке на нефтепроводе. Она произошла ближе к границе с Германией, добавил он.
"По устранению они сказали, что уведомят нас. О сроках пока никто не скажет, должны откачать нефть, должна выехать бригада, посмотреть, это целый процесс", - сказал журналистам Андронов.