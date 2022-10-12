https://ria.ru/20221012/ukraina-1823526568.html
Украине потребуется внешнее финансирование, заявил МВФ
Украине потребуется внешнее финансирование, заявил МВФ - РИА Новости, 12.10.2022
Украине потребуется внешнее финансирование, заявил МВФ
Международный валютный фонд (МВФ) оценивает потребность Украины во внешнем финансировании на 2023 год в размере 3-4 миллиарда долларов в месяц, сообщила глава... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T20:50
2022-10-12T20:50
2022-10-12T20:50
экономика
кристалина георгиева
украина
мвф
всемирный банк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_267:688:2685:2048_1920x0_80_0_0_2f9c043eab693952ede879e71c9f728c.jpg
ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) оценивает потребность Украины во внешнем финансировании на 2023 год в размере 3-4 миллиарда долларов в месяц, сообщила глава МВФ Кристалина Георгиева."Потребность в значительном внешнем финансировании сохранится так долго, как продолжатся военные действия. По нашим текущим оценкам, финансовые потребности составят порядка 3-4 миллиардов долларов в месяц на протяжении 2023 года", - сказала она, выступая в рамках конференции МВФ и Всемирного банка на министерской встрече по помощи Украине.По словам Георгиевой, данные оценки отражают "очень большой" фискальный дефицит Украины."Мы все должны быть готовы к вероятности того, что социальные и инфраструктурные требования могут сдвинуть финансовые потребности за этот диапазон", - добавила она.
https://ria.ru/20221012/pomosch-1823500191.html
https://ria.ru/20221011/vvp-1823147034.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_561:665:2405:2048_1920x0_80_0_0_df6ad84602847adfdee45a2e1010550b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, кристалина георгиева, украина, мвф, всемирный банк
Экономика, Кристалина Георгиева, Украина, МВФ, Всемирный банк
Украине потребуется внешнее финансирование, заявил МВФ
МВФ: Украине потребуется внешнее финансирование в три-четыре миллиарда долларов в месяц