https://ria.ru/20221012/ukraina-1823526568.html

Украине потребуется внешнее финансирование, заявил МВФ

Украине потребуется внешнее финансирование, заявил МВФ - РИА Новости, 12.10.2022

Украине потребуется внешнее финансирование, заявил МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) оценивает потребность Украины во внешнем финансировании на 2023 год в размере 3-4 миллиарда долларов в месяц, сообщила глава... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T20:50

2022-10-12T20:50

2022-10-12T20:50

экономика

кристалина георгиева

украина

мвф

всемирный банк

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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) оценивает потребность Украины во внешнем финансировании на 2023 год в размере 3-4 миллиарда долларов в месяц, сообщила глава МВФ Кристалина Георгиева."Потребность в значительном внешнем финансировании сохранится так долго, как продолжатся военные действия. По нашим текущим оценкам, финансовые потребности составят порядка 3-4 миллиардов долларов в месяц на протяжении 2023 года", - сказала она, выступая в рамках конференции МВФ и Всемирного банка на министерской встрече по помощи Украине.По словам Георгиевой, данные оценки отражают "очень большой" фискальный дефицит Украины."Мы все должны быть готовы к вероятности того, что социальные и инфраструктурные требования могут сдвинуть финансовые потребности за этот диапазон", - добавила она.

https://ria.ru/20221012/pomosch-1823500191.html

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экономика, кристалина георгиева, украина, мвф, всемирный банк