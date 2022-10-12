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Украине потребуется внешнее финансирование, заявил МВФ - РИА Новости, 12.10.2022
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Украине потребуется внешнее финансирование, заявил МВФ
Украине потребуется внешнее финансирование, заявил МВФ - РИА Новости, 12.10.2022
Украине потребуется внешнее финансирование, заявил МВФ
Международный валютный фонд (МВФ) оценивает потребность Украины во внешнем финансировании на 2023 год в размере 3-4 миллиарда долларов в месяц, сообщила глава... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T20:50
2022-10-12T20:50
экономика
кристалина георгиева
украина
мвф
всемирный банк
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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) оценивает потребность Украины во внешнем финансировании на 2023 год в размере 3-4 миллиарда долларов в месяц, сообщила глава МВФ Кристалина Георгиева."Потребность в значительном внешнем финансировании сохранится так долго, как продолжатся военные действия. По нашим текущим оценкам, финансовые потребности составят порядка 3-4 миллиардов долларов в месяц на протяжении 2023 года", - сказала она, выступая в рамках конференции МВФ и Всемирного банка на министерской встрече по помощи Украине.По словам Георгиевой, данные оценки отражают "очень большой" фискальный дефицит Украины."Мы все должны быть готовы к вероятности того, что социальные и инфраструктурные требования могут сдвинуть финансовые потребности за этот диапазон", - добавила она.
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экономика, кристалина георгиева, украина, мвф, всемирный банк
Экономика, Кристалина Георгиева, Украина, МВФ, Всемирный банк
20:50 12.10.2022
 
Украине потребуется внешнее финансирование, заявил МВФ

МВФ: Украине потребуется внешнее финансирование в три-четыре миллиарда долларов в месяц

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) оценивает потребность Украины во внешнем финансировании на 2023 год в размере 3-4 миллиарда долларов в месяц, сообщила глава МВФ Кристалина Георгиева.
"Потребность в значительном внешнем финансировании сохранится так долго, как продолжатся военные действия. По нашим текущим оценкам, финансовые потребности составят порядка 3-4 миллиардов долларов в месяц на протяжении 2023 года", - сказала она, выступая в рамках конференции МВФ и Всемирного банка на министерской встрече по помощи Украине.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
18:44
Чехия выделит 62 миллиона долларов Украине
По словам Георгиевой, данные оценки отражают "очень большой" фискальный дефицит Украины.
"Мы все должны быть готовы к вероятности того, что социальные и инфраструктурные требования могут сдвинуть финансовые потребности за этот диапазон", - добавила она.
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МВФ спрогнозировал снижение ВВП Украины на 35 процентов
 
ЭкономикаКристалина ГеоргиеваУкраинаМВФВсемирный банк
 
 
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