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На Украине зимой снизят минимальную температуру в квартирах до 16 градусов - РИА Новости, 12.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/ukraina-1823496885.html
На Украине зимой снизят минимальную температуру в квартирах до 16 градусов
На Украине зимой снизят минимальную температуру в квартирах до 16 градусов - РИА Новости, 12.10.2022
На Украине зимой снизят минимальную температуру в квартирах до 16 градусов
Минимально допустимая температура в квартирах на Украине во время отопительного сезона составит 16 градусов, заявил в среду премьер-министр страны Денис... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T18:36
2022-10-12T18:36
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Минимально допустимая температура в квартирах на Украине во время отопительного сезона составит 16 градусов, заявил в среду премьер-министр страны Денис Шмыгаль."После включения отопления мы призываем экономно использовать газ и уголь. Да, это будет означать снижение температуры в квартирах. Минимально допустимое значение этой зимой будет 16 градусов, а среднее - 18 градусов", - заявил Шмыгаль на заседании правительства, текст выступления приводится на сайте украинского кабмина. Ранее в среду Шмыгаль заявил, что готовность Украины к отопительному сезону составляет 90%, но посоветовал, чтобы в каждой семье были теплая одежда, свечи, фонарики, батарейки.На Украине в понедельник и вторник в результате российских ударов по инфраструктуре возникали перебои с энергоснабжением в различных регионах. Минобороны РФ оба дня сообщало о достижении целей при нанесении массированного удара высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
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в мире, денис шмыгаль, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:36 12.10.2022
 
На Украине зимой снизят минимальную температуру в квартирах до 16 градусов

Премьер Украины Шмыгаль установил 16 градусов минимальной температурой в квартирах зимой

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Минимально допустимая температура в квартирах на Украине во время отопительного сезона составит 16 градусов, заявил в среду премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
"После включения отопления мы призываем экономно использовать газ и уголь. Да, это будет означать снижение температуры в квартирах. Минимально допустимое значение этой зимой будет 16 градусов, а среднее - 18 градусов", - заявил Шмыгаль на заседании правительства, текст выступления приводится на сайте украинского кабмина. Ранее в среду Шмыгаль заявил, что готовность Украины к отопительному сезону составляет 90%, но посоветовал, чтобы в каждой семье были теплая одежда, свечи, фонарики, батарейки.
На Украине в понедельник и вторник в результате российских ударов по инфраструктуре возникали перебои с энергоснабжением в различных регионах. Минобороны РФ оба дня сообщало о достижении целей при нанесении массированного удара высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
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