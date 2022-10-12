https://ria.ru/20221012/ukraina-1823496885.html

На Украине зимой снизят минимальную температуру в квартирах до 16 градусов

На Украине зимой снизят минимальную температуру в квартирах до 16 градусов - РИА Новости, 12.10.2022

На Украине зимой снизят минимальную температуру в квартирах до 16 градусов

Минимально допустимая температура в квартирах на Украине во время отопительного сезона составит 16 градусов, заявил в среду премьер-министр страны Денис... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T18:36

2022-10-12T18:36

2022-10-12T18:36

специальная военная операция на украине

в мире

денис шмыгаль

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581795603_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_b720ebd7fa68c850d0c79a6e2b1921f5.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Минимально допустимая температура в квартирах на Украине во время отопительного сезона составит 16 градусов, заявил в среду премьер-министр страны Денис Шмыгаль."После включения отопления мы призываем экономно использовать газ и уголь. Да, это будет означать снижение температуры в квартирах. Минимально допустимое значение этой зимой будет 16 градусов, а среднее - 18 градусов", - заявил Шмыгаль на заседании правительства, текст выступления приводится на сайте украинского кабмина. Ранее в среду Шмыгаль заявил, что готовность Украины к отопительному сезону составляет 90%, но посоветовал, чтобы в каждой семье были теплая одежда, свечи, фонарики, батарейки.На Украине в понедельник и вторник в результате российских ударов по инфраструктуре возникали перебои с энергоснабжением в различных регионах. Минобороны РФ оба дня сообщало о достижении целей при нанесении массированного удара высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.

https://ria.ru/20221011/rossiya-1822959789.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, денис шмыгаль, украина, ситуация в днр и лнр