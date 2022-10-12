Рейтинг@Mail.ru
Шмыгаль заявил, что Украина готова к отопительному сезону на 90 процентов - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/ukraina-1823438243.html
Шмыгаль заявил, что Украина готова к отопительному сезону на 90 процентов
Шмыгаль заявил, что Украина готова к отопительному сезону на 90 процентов - РИА Новости, 12.10.2022
Шмыгаль заявил, что Украина готова к отопительному сезону на 90 процентов
Готовность Украины к отопительному сезону составляет 90%, сообщил в среду премьер Украины Денис Шмыгаль. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:45
2022-10-12T16:45
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573122321_449:0:2254:1015_1920x0_80_0_0_6f2112e0dcb379d476eff67518c3f7a0.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Готовность Украины к отопительному сезону составляет 90%, сообщил в среду премьер Украины Денис Шмыгаль."Сейчас готовность к отопительному сезону по стране более 90%, подготовлены также пункты обогрева для населения", - сказал Шмыгаль в видео-заявлении, опубликованном в своем Telegram-канале. Он отметил, что эта зима будет для украинцев сложной, и призвал тщательно к ней готовиться."Важно, чтобы в каждой семье были теплая одежда, свечи, фонарики, батарейки. Это важно подготовить на случай, если при ракетном ударе исчезнет свет и тепло", - отметил Шмыгаль.На Украине в понедельник и вторник в результате российских ударов по инфраструктуре возникали перебои с энергоснабжением в различных регионах. Минобороны РФ оба дня сообщало о достижении целей при нанесении массированного удара высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
https://ria.ru/20221012/burzhuyka-1823341375.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573122321_466:0:1990:1143_1920x0_80_0_0_0e3c7411d856fc8aea3163ab68c19096.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, денис шмыгаль, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:45 12.10.2022
 
Шмыгаль заявил, что Украина готова к отопительному сезону на 90 процентов

Премьер Шмыгаль оценил готовность Украины к отопительному сезону в 90 процентов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Готовность Украины к отопительному сезону составляет 90%, сообщил в среду премьер Украины Денис Шмыгаль.
"Сейчас готовность к отопительному сезону по стране более 90%, подготовлены также пункты обогрева для населения", - сказал Шмыгаль в видео-заявлении, опубликованном в своем Telegram-канале. Он отметил, что эта зима будет для украинцев сложной, и призвал тщательно к ней готовиться.
"Важно, чтобы в каждой семье были теплая одежда, свечи, фонарики, батарейки. Это важно подготовить на случай, если при ракетном ударе исчезнет свет и тепло", - отметил Шмыгаль.
На Украине в понедельник и вторник в результате российских ударов по инфраструктуре возникали перебои с энергоснабжением в различных регионах. Минобороны РФ оба дня сообщало о достижении целей при нанесении массированного удара высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
Львов - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12:50Специальная военная операция на Украине
Львовские власти закупают "буржуйки" на зиму
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ШмыгальУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала