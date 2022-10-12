https://ria.ru/20221012/ukraina-1823438243.html

Шмыгаль заявил, что Украина готова к отопительному сезону на 90 процентов

Шмыгаль заявил, что Украина готова к отопительному сезону на 90 процентов - РИА Новости, 12.10.2022

Шмыгаль заявил, что Украина готова к отопительному сезону на 90 процентов

Готовность Украины к отопительному сезону составляет 90%, сообщил в среду премьер Украины Денис Шмыгаль. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T16:45

2022-10-12T16:45

2022-10-12T16:45

специальная военная операция на украине

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денис шмыгаль

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Готовность Украины к отопительному сезону составляет 90%, сообщил в среду премьер Украины Денис Шмыгаль."Сейчас готовность к отопительному сезону по стране более 90%, подготовлены также пункты обогрева для населения", - сказал Шмыгаль в видео-заявлении, опубликованном в своем Telegram-канале. Он отметил, что эта зима будет для украинцев сложной, и призвал тщательно к ней готовиться."Важно, чтобы в каждой семье были теплая одежда, свечи, фонарики, батарейки. Это важно подготовить на случай, если при ракетном ударе исчезнет свет и тепло", - отметил Шмыгаль.На Украине в понедельник и вторник в результате российских ударов по инфраструктуре возникали перебои с энергоснабжением в различных регионах. Минобороны РФ оба дня сообщало о достижении целей при нанесении массированного удара высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.

https://ria.ru/20221012/burzhuyka-1823341375.html

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Кирилл Волков

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