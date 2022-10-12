https://ria.ru/20221012/ukraina-1823438243.html
Шмыгаль заявил, что Украина готова к отопительному сезону на 90 процентов
Шмыгаль заявил, что Украина готова к отопительному сезону на 90 процентов - РИА Новости, 12.10.2022
Шмыгаль заявил, что Украина готова к отопительному сезону на 90 процентов
Готовность Украины к отопительному сезону составляет 90%, сообщил в среду премьер Украины Денис Шмыгаль. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:45
2022-10-12T16:45
2022-10-12T16:45
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573122321_449:0:2254:1015_1920x0_80_0_0_6f2112e0dcb379d476eff67518c3f7a0.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Готовность Украины к отопительному сезону составляет 90%, сообщил в среду премьер Украины Денис Шмыгаль."Сейчас готовность к отопительному сезону по стране более 90%, подготовлены также пункты обогрева для населения", - сказал Шмыгаль в видео-заявлении, опубликованном в своем Telegram-канале. Он отметил, что эта зима будет для украинцев сложной, и призвал тщательно к ней готовиться."Важно, чтобы в каждой семье были теплая одежда, свечи, фонарики, батарейки. Это важно подготовить на случай, если при ракетном ударе исчезнет свет и тепло", - отметил Шмыгаль.На Украине в понедельник и вторник в результате российских ударов по инфраструктуре возникали перебои с энергоснабжением в различных регионах. Минобороны РФ оба дня сообщало о достижении целей при нанесении массированного удара высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
https://ria.ru/20221012/burzhuyka-1823341375.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573122321_466:0:1990:1143_1920x0_80_0_0_0e3c7411d856fc8aea3163ab68c19096.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, денис шмыгаль, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шмыгаль заявил, что Украина готова к отопительному сезону на 90 процентов
Премьер Шмыгаль оценил готовность Украины к отопительному сезону в 90 процентов