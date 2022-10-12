14:33 12.10.2022 (обновлено: 16:54 12.10.2022)
В нескольких регионах Украины пропал свет
В нескольких областях и городах Украины из-за повреждения инфраструктуры пропал свет
© Фото : Public domainУлица Валовая в Старом городе, Тернополь, Украина
© Фото : Public domain
Улица Валовая в Старом городе, Тернополь, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. На Украине некоторые города и целые области остались без света и связи из-за повреждения энергетических объектов ударами российских войск.
В частности, электричества нет в Сумской области, Тернополе и Хмельницком.
В Хмельницком, помимо этого, ограничена подача воды.
Мэр Тернополя Сергей Надал пояснил, что электричество может подаваться только в режиме резервного питания.
Компания "Укрэнерго" призвала абонентов ограничить потребление электроэнергии не только вечером, но и утром.
"ДТЭК Киевские электросети" сообщили, что из-за дефицита мощностей в Киеве и Киевской области свет будут интервально отключать на четыре часа в три очереди. Кроме того, власти украинской столицы заявили о повышении уровня воды в Днепре из-за интенсивной работы ГЭС.
В то же время электроснабжение во Львове и Кривом Роге полностью восстановлено, при этом власти Львова запасаются буржуйками.
Российские вооруженные силы 10 и 11 октября нанесли массированные удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. В Минобороны подчеркнули, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.
Как заявил 10 октября Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.
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