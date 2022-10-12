https://ria.ru/20221012/ukraina-1823381454.html

В нескольких регионах Украины пропал свет

В нескольких регионах Украины пропал свет - РИА Новости, 12.10.2022

В нескольких регионах Украины пропал свет

На Украине некоторые города и целые области остались без света и связи из-за повреждения энергетических объектов ударами российских войск. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T14:33

2022-10-12T14:33

2022-10-12T16:54

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. На Украине некоторые города и целые области остались без света и связи из-за повреждения энергетических объектов ударами российских войск.В частности, электричества нет в Сумской области, Тернополе и Хмельницком.В Хмельницком, помимо этого, ограничена подача воды.Мэр Тернополя Сергей Надал пояснил, что электричество может подаваться только в режиме резервного питания.Компания "Укрэнерго" призвала абонентов ограничить потребление электроэнергии не только вечером, но и утром."ДТЭК Киевские электросети" сообщили, что из-за дефицита мощностей в Киеве и Киевской области свет будут интервально отключать на четыре часа в три очереди. Кроме того, власти украинской столицы заявили о повышении уровня воды в Днепре из-за интенсивной работы ГЭС.В то же время электроснабжение во Львове и Кривом Роге полностью восстановлено, при этом власти Львова запасаются буржуйками.Российские вооруженные силы 10 и 11 октября нанесли массированные удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. В Минобороны подчеркнули, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.Как заявил 10 октября Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.

https://ria.ru/20221012/elektrichestvo-1823337597.html

https://ria.ru/20221012/ukraina-1823290386.html

https://ria.ru/20221011/rossiya-1822959789.html

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр