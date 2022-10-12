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В нескольких регионах Украины пропал свет - РИА Новости, 12.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/ukraina-1823381454.html
В нескольких регионах Украины пропал свет
В нескольких регионах Украины пропал свет - РИА Новости, 12.10.2022
В нескольких регионах Украины пропал свет
На Украине некоторые города и целые области остались без света и связи из-за повреждения энергетических объектов ударами российских войск. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:33
2022-10-12T16:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. На Украине некоторые города и целые области остались без света и связи из-за повреждения энергетических объектов ударами российских войск.В частности, электричества нет в Сумской области, Тернополе и Хмельницком.В Хмельницком, помимо этого, ограничена подача воды.Мэр Тернополя Сергей Надал пояснил, что электричество может подаваться только в режиме резервного питания.Компания "Укрэнерго" призвала абонентов ограничить потребление электроэнергии не только вечером, но и утром."ДТЭК Киевские электросети" сообщили, что из-за дефицита мощностей в Киеве и Киевской области свет будут интервально отключать на четыре часа в три очереди. Кроме того, власти украинской столицы заявили о повышении уровня воды в Днепре из-за интенсивной работы ГЭС.В то же время электроснабжение во Львове и Кривом Роге полностью восстановлено, при этом власти Львова запасаются буржуйками.Российские вооруженные силы 10 и 11 октября нанесли массированные удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. В Минобороны подчеркнули, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.Как заявил 10 октября Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.
https://ria.ru/20221012/elektrichestvo-1823337597.html
https://ria.ru/20221012/ukraina-1823290386.html
https://ria.ru/20221011/rossiya-1822959789.html
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в мире, украина, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:33 12.10.2022 (обновлено: 16:54 12.10.2022)
 
В нескольких регионах Украины пропал свет

В нескольких областях и городах Украины из-за повреждения инфраструктуры пропал свет

© Фото : Public domainУлица Валовая в Старом городе, Тернополь, Украина
Улица Валовая в Старом городе, Тернополь, Украина - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Фото : Public domain
Улица Валовая в Старом городе, Тернополь, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. На Украине некоторые города и целые области остались без света и связи из-за повреждения энергетических объектов ударами российских войск.
В частности, электричества нет в Сумской области, Тернополе и Хмельницком.
Город Сумы - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12:33Специальная военная операция на Украине
В Сумской области Украины из-за взрывов произошло отключение электричества
В Хмельницком, помимо этого, ограничена подача воды.
Мэр Тернополя Сергей Надал пояснил, что электричество может подаваться только в режиме резервного питания.
Компания "Укрэнерго" призвала абонентов ограничить потребление электроэнергии не только вечером, но и утром.
"ДТЭК Киевские электросети" сообщили, что из-за дефицита мощностей в Киеве и Киевской области свет будут интервально отключать на четыре часа в три очереди. Кроме того, власти украинской столицы заявили о повышении уровня воды в Днепре из-за интенсивной работы ГЭС.
В то же время электроснабжение во Львове и Кривом Роге полностью восстановлено, при этом власти Львова запасаются буржуйками.
Здание Хмельницкого областного совета на площади Независимости - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
10:13
Большая часть Хмельницкого осталась без света и воды
Российские вооруженные силы 10 и 11 октября нанесли массированные удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. В Минобороны подчеркнули, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.
Как заявил 10 октября Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.
Последствия взрывов в городе Днепр на Украине - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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