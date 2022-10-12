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Киевский режим давно использует террористические методы, заявил Путин - РИА Новости, 12.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/ukraina-1823362367.html
Киевский режим давно использует террористические методы, заявил Путин
Киевский режим давно использует террористические методы, заявил Путин - РИА Новости, 12.10.2022
Киевский режим давно использует террористические методы, заявил Путин
Режим в Киеве давно использует террористические методы, выкладывает свою деятельность в интернет, а потом, осознав ошибку, подтирает, заявил президент РФ... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T13:49
2022-10-12T14:45
специальная военная операция на украине
украина
в мире
владимир путин
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Режим в Киеве давно использует террористические методы, выкладывает свою деятельность в интернет, а потом, осознав ошибку, подтирает, заявил президент РФ Владимир Путин."Режим в Киеве давно использует террористические методы: организует политические убийства, этнические чистки, расправы над мирными жителями. Потом сами в интернет выкладывают. Осознают, что совершили ошибку - тут же стирают", - сказал Путин на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя".Также он заявил, что киевские власти "не останавливаются и перед атомным терроризмом" в случае с обстрелом Запорожской атомной электростанции. "Да и (в этом ряду) совершение терактов вокруг Курской атомной электростанции России", - напомнил Путин.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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"Политические убийства, этнические чистки" – Путин о террористических методах Киева
"Политические убийства, этнические чистки" – Путин о террористических методах Киева
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украина, в мире, владимир путин, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Владимир Путин, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:49 12.10.2022 (обновлено: 14:45 12.10.2022)
 
Киевский режим давно использует террористические методы, заявил Путин

Путин заявил, что киевский режим давно использует террористические методы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Режим в Киеве давно использует террористические методы, выкладывает свою деятельность в интернет, а потом, осознав ошибку, подтирает, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Режим в Киеве давно использует террористические методы: организует политические убийства, этнические чистки, расправы над мирными жителями. Потом сами в интернет выкладывают. Осознают, что совершили ошибку - тут же стирают", - сказал Путин на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя".
Также он заявил, что киевские власти "не останавливаются и перед атомным терроризмом" в случае с обстрелом Запорожской атомной электростанции. "Да и (в этом ряду) совершение терактов вокруг Курской атомной электростанции России", - напомнил Путин.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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10 октября, 13:05Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреВладимир ПутинРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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