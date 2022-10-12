https://ria.ru/20221012/ukraina-1823362367.html

Киевский режим давно использует террористические методы, заявил Путин

Киевский режим давно использует террористические методы, заявил Путин - РИА Новости, 12.10.2022

Киевский режим давно использует террористические методы, заявил Путин

Режим в Киеве давно использует террористические методы, выкладывает свою деятельность в интернет, а потом, осознав ошибку, подтирает, заявил президент РФ... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T13:49

2022-10-12T13:49

2022-10-12T14:45

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Режим в Киеве давно использует террористические методы, выкладывает свою деятельность в интернет, а потом, осознав ошибку, подтирает, заявил президент РФ Владимир Путин."Режим в Киеве давно использует террористические методы: организует политические убийства, этнические чистки, расправы над мирными жителями. Потом сами в интернет выкладывают. Осознают, что совершили ошибку - тут же стирают", - сказал Путин на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя".Также он заявил, что киевские власти "не останавливаются и перед атомным терроризмом" в случае с обстрелом Запорожской атомной электростанции. "Да и (в этом ряду) совершение терактов вокруг Курской атомной электростанции России", - напомнил Путин.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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"Политические убийства, этнические чистки" – Путин о террористических методах Киева "Политические убийства, этнические чистки" – Путин о террористических методах Киева 2022-10-12T13:49 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, владимир путин, россия, ситуация в днр и лнр