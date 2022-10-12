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Британцы не смогли сдержать эмоций из-за требования Зеленского к G7 - РИА Новости, 12.10.2022
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Британцы не смогли сдержать эмоций из-за требования Зеленского к G7
Британцы не смогли сдержать эмоций из-за требования Зеленского к G7 - РИА Новости, 12.10.2022
Британцы не смогли сдержать эмоций из-за требования Зеленского к G7
Читателей Financial Times разозлило очередное требование президента Украины Владимира Зеленского к странам G7 о предоставлении Киеву средств противовоздушной... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T13:29
2022-10-12T13:38
владимир зеленский
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
сша
киев
g7
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Читателей Financial Times разозлило очередное требование президента Украины Владимира Зеленского к странам G7 о предоставлении Киеву средств противовоздушной обороны (ПВО)."Зеленский требует оружие, а европейцы гадают, смогут ли обогреть свои дома", — написал один из пользователей."Все немного устали от этого человека в зеленой футболке, который только и может требовать", — подытожил юзер."Зеленский хочет этого, Зеленский хочет того…какой сюрприз. Лично я хочу мира и скорейшего конца этому затянувшемуся кризису. Могу ли я получить все, что захочу, или это относится только к Зеленскому?" — задался вопросом еще один из читателей."Без США он ничто против России. Байден, кажется, забывает об этом — или он просто хочет, чтобы война продолжалась", — отметил пользователь.На днях Зеленский обратился к США и другим странам НАТО с просьбой поставить Киеву новейшие средства противовоздушной обороны. Байден в ответ пообещал, что Штаты продолжат обеспечивать Украину всем необходимым оружием, в том числе и системами ПВО, но детали не уточнил.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, поставки киевскому режиму западных комплексов ПВО только сделают конфликт более длительным и болезненным для Украины, но не изменят целей России.
https://ria.ru/20221012/ssha-1823287355.html
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владимир зеленский, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, сша, киев, g7, нато
Владимир Зеленский, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, США, Киев, G7, НАТО
13:29 12.10.2022 (обновлено: 13:38 12.10.2022)
 
Британцы не смогли сдержать эмоций из-за требования Зеленского к G7

Читатели британской газеты Financial Times возмутились требованием Зеленского к G7

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Читателей Financial Times разозлило очередное требование президента Украины Владимира Зеленского к странам G7 о предоставлении Киеву средств противовоздушной обороны (ПВО).
"Зеленский требует оружие, а европейцы гадают, смогут ли обогреть свои дома", — написал один из пользователей.
"Зеленский будет получать поддержку США до тех пор, пока Байдену выгодно использовать его в качестве марионетки. В тот момент, когда он станет бесполезен, Байден (который привык бросать союзников под поезд) оставит свое покровительство", — поделился мнением другой комментатор.
"Все немного устали от этого человека в зеленой футболке, который только и может требовать", — подытожил юзер.
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"Зеленский хочет этого, Зеленский хочет того…какой сюрприз. Лично я хочу мира и скорейшего конца этому затянувшемуся кризису. Могу ли я получить все, что захочу, или это относится только к Зеленскому?" — задался вопросом еще один из читателей.
"Без США он ничто против России. Байден, кажется, забывает об этом — или он просто хочет, чтобы война продолжалась", — отметил пользователь.
На днях Зеленский обратился к США и другим странам НАТО с просьбой поставить Киеву новейшие средства противовоздушной обороны. Байден в ответ пообещал, что Штаты продолжат обеспечивать Украину всем необходимым оружием, в том числе и системами ПВО, но детали не уточнил.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, поставки киевскому режиму западных комплексов ПВО только сделают конфликт более длительным и болезненным для Украины, но не изменят целей России.
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