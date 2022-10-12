https://ria.ru/20221012/ukraina-1823354982.html

Британцы не смогли сдержать эмоций из-за требования Зеленского к G7

Британцы не смогли сдержать эмоций из-за требования Зеленского к G7 - РИА Новости, 12.10.2022

Британцы не смогли сдержать эмоций из-за требования Зеленского к G7

Читателей Financial Times разозлило очередное требование президента Украины Владимира Зеленского к странам G7 о предоставлении Киеву средств противовоздушной... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T13:29

2022-10-12T13:29

2022-10-12T13:38

владимир зеленский

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

сша

киев

g7

нато

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Читателей Financial Times разозлило очередное требование президента Украины Владимира Зеленского к странам G7 о предоставлении Киеву средств противовоздушной обороны (ПВО)."Зеленский требует оружие, а европейцы гадают, смогут ли обогреть свои дома", — написал один из пользователей."Все немного устали от этого человека в зеленой футболке, который только и может требовать", — подытожил юзер."Зеленский хочет этого, Зеленский хочет того…какой сюрприз. Лично я хочу мира и скорейшего конца этому затянувшемуся кризису. Могу ли я получить все, что захочу, или это относится только к Зеленскому?" — задался вопросом еще один из читателей."Без США он ничто против России. Байден, кажется, забывает об этом — или он просто хочет, чтобы война продолжалась", — отметил пользователь.На днях Зеленский обратился к США и другим странам НАТО с просьбой поставить Киеву новейшие средства противовоздушной обороны. Байден в ответ пообещал, что Штаты продолжат обеспечивать Украину всем необходимым оружием, в том числе и системами ПВО, но детали не уточнил.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, поставки киевскому режиму западных комплексов ПВО только сделают конфликт более длительным и болезненным для Украины, но не изменят целей России.

https://ria.ru/20221012/ssha-1823287355.html

https://ria.ru/20221012/ukraina-1823322149.html

украина

сша

киев

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир зеленский, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, сша, киев, g7, нато