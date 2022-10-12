13:29 12.10.2022 (обновлено: 13:38 12.10.2022)
Британцы не смогли сдержать эмоций из-за требования Зеленского к G7
Читатели британской газеты Financial Times возмутились требованием Зеленского к G7
© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Читателей Financial Times разозлило очередное требование президента Украины Владимира Зеленского к странам G7 о предоставлении Киеву средств противовоздушной обороны (ПВО).
"Зеленский требует оружие, а европейцы гадают, смогут ли обогреть свои дома", — написал один из пользователей.
"Зеленский будет получать поддержку США до тех пор, пока Байдену выгодно использовать его в качестве марионетки. В тот момент, когда он станет бесполезен, Байден (который привык бросать союзников под поезд) оставит свое покровительство", — поделился мнением другой комментатор.
"Все немного устали от этого человека в зеленой футболке, который только и может требовать", — подытожил юзер.
"Зеленский хочет этого, Зеленский хочет того…какой сюрприз. Лично я хочу мира и скорейшего конца этому затянувшемуся кризису. Могу ли я получить все, что захочу, или это относится только к Зеленскому?" — задался вопросом еще один из читателей.
"Без США он ничто против России. Байден, кажется, забывает об этом — или он просто хочет, чтобы война продолжалась", — отметил пользователь.
На днях Зеленский обратился к США и другим странам НАТО с просьбой поставить Киеву новейшие средства противовоздушной обороны. Байден в ответ пообещал, что Штаты продолжат обеспечивать Украину всем необходимым оружием, в том числе и системами ПВО, но детали не уточнил.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, поставки киевскому режиму западных комплексов ПВО только сделают конфликт более длительным и болезненным для Украины, но не изменят целей России.