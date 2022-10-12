Рейтинг@Mail.ru
Песков предложил G7 привлечь к ответственности Украину - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/ukraina-1823323801.html
Песков предложил G7 привлечь к ответственности Украину
Песков предложил G7 привлечь к ответственности Украину - РИА Новости, 12.10.2022
Песков предложил G7 привлечь к ответственности Украину
Страны Запада постоянно хотят кого-то привлечь к ответственности, почему бы им не привлечь киевский режим за его преступления, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:51
2022-10-12T12:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
g7
россия
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755266374_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_257297a83d59d743c55183208b3574e5.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Страны Запада постоянно хотят кого-то привлечь к ответственности, почему бы им не привлечь киевский режим за его преступления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления G7."Вы знаете, там есть устремления постоянные кого-то привлечь к ответственности. Очень хотелось бы надеяться, что рано или поздно к ответственности они захотят привлечь киевский режим за те преступления, которые тот постоянно совершает", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать заявление членов "Большой семерки" по итогам прошедшего во вторник заседания, в частности, о том, что они настаивают на привлечении РФ к ответственности.Заседание глав стран-членов "Большой семерки" прошло по инициативе Украины. Стороны вновь заявили о поддержке Киева, осудили действия Москвы и заявили о намерении призвать российское руководство к ответственности.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил РИА Новости, что Москва предупреждает Вашингтон и другие западные столицы об опасности неконтролируемой эскалации, из-за все большей вовлеченности США и Европы в конфликт вокруг Украины Россия будет вынуждена предпринимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричные.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221012/ukraina-1823272893.html
https://ria.ru/20221011/postavki-1823123619.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755266374_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_56f9fceeaaa7e694d7857f8c3103fb0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, g7, россия, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, G7, Россия, Дмитрий Песков, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:51 12.10.2022 (обновлено: 12:15 12.10.2022)
 
Песков предложил G7 привлечь к ответственности Украину

Песков предложил G7 привлечь к ответственности Украину за преступления киевского режима

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Страны Запада постоянно хотят кого-то привлечь к ответственности, почему бы им не привлечь киевский режим за его преступления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления G7.
"Вы знаете, там есть устремления постоянные кого-то привлечь к ответственности. Очень хотелось бы надеяться, что рано или поздно к ответственности они захотят привлечь киевский режим за те преступления, которые тот постоянно совершает", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать заявление членов "Большой семерки" по итогам прошедшего во вторник заседания, в частности, о том, что они настаивают на привлечении РФ к ответственности.
Белорусские пограничники на белорусско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
05:49
"Наблюдатели" G7 на Украине станут военными целями, предупредил источник
Заседание глав стран-членов "Большой семерки" прошло по инициативе Украины. Стороны вновь заявили о поддержке Киева, осудили действия Москвы и заявили о намерении призвать российское руководство к ответственности.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил РИА Новости, что Москва предупреждает Вашингтон и другие западные столицы об опасности неконтролируемой эскалации, из-за все большей вовлеченности США и Европы в конфликт вокруг Украины Россия будет вынуждена предпринимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричные.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 14:53
В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита G7
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаG7РоссияДмитрий ПесковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала