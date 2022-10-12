https://ria.ru/20221012/ukraina-1823323801.html

Песков предложил G7 привлечь к ответственности Украину

Песков предложил G7 привлечь к ответственности Украину - РИА Новости, 12.10.2022

Песков предложил G7 привлечь к ответственности Украину

Страны Запада постоянно хотят кого-то привлечь к ответственности, почему бы им не привлечь киевский режим за его преступления, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T11:51

2022-10-12T11:51

2022-10-12T12:15

специальная военная операция на украине

в мире

украина

g7

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дмитрий песков

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Страны Запада постоянно хотят кого-то привлечь к ответственности, почему бы им не привлечь киевский режим за его преступления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления G7."Вы знаете, там есть устремления постоянные кого-то привлечь к ответственности. Очень хотелось бы надеяться, что рано или поздно к ответственности они захотят привлечь киевский режим за те преступления, которые тот постоянно совершает", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать заявление членов "Большой семерки" по итогам прошедшего во вторник заседания, в частности, о том, что они настаивают на привлечении РФ к ответственности.Заседание глав стран-членов "Большой семерки" прошло по инициативе Украины. Стороны вновь заявили о поддержке Киева, осудили действия Москвы и заявили о намерении призвать российское руководство к ответственности.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил РИА Новости, что Москва предупреждает Вашингтон и другие западные столицы об опасности неконтролируемой эскалации, из-за все большей вовлеченности США и Европы в конфликт вокруг Украины Россия будет вынуждена предпринимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричные.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221012/ukraina-1823272893.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, g7, россия, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр