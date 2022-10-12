11:48 12.10.2022 (обновлено: 15:33 12.10.2022)
В Китае назвали два сценария развития конфликта на Украине
Global Times: исход конфликта на Украине зависит от решения Европы, чью сторону выбрать
Блокпост ВС России. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Ключевая роль в противостоянии на Украине отведена Европе, и ее главная задача — не превратиться в вассала США, пишет китайская государственная газета Global Times.
"США похитили Европу и не дают ей принимать решения, основанные на ее собственных интересах, а Россия делает все, чтобы ЕС не превратился в абсолютного вассала Вашингтона", — говорится в публикации.
По мнению китайских экспертов, на которых ссылается издание, есть несколько сценариев развития ситуации на Украине с участием Европы.
"Один включает независимость Европы от США — в этом случае существует возможность полноценного диалога между Россией и европейскими странами. Есть и второй путь, который приведет к расколу Европы на два лагеря: одни страны связывают себя с Вашингтоном, другие выбирают Москву", — пишут авторы статьи.
При этом, по мнению экспертов, ответственность за эскалацию конфликта лежит на США и других западных странах, тогда как они, наоборот, должны призывать к прекращению огня.
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"Запад, предвидя затяжной опосредованный конфликт, продолжает раздувать пламя, чтобы истощить Россию, его и следует винить в нынешнем усилении напряженности", — заключает Global Times.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.