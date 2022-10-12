https://ria.ru/20221012/ukraina-1823322149.html

В Китае назвали два сценария развития конфликта на Украине

В Китае назвали два сценария развития конфликта на Украине - РИА Новости, 12.10.2022

В Китае назвали два сценария развития конфликта на Украине

Ключевая роль в противостоянии на Украине отведена Европе, и ее главная задача — не превратиться в вассала США, пишет китайская государственная газета Global... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T11:48

2022-10-12T11:48

2022-10-12T15:33

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Ключевая роль в противостоянии на Украине отведена Европе, и ее главная задача — не превратиться в вассала США, пишет китайская государственная газета Global Times.По мнению китайских экспертов, на которых ссылается издание, есть несколько сценариев развития ситуации на Украине с участием Европы."Один включает независимость Европы от США — в этом случае существует возможность полноценного диалога между Россией и европейскими странами. Есть и второй путь, который приведет к расколу Европы на два лагеря: одни страны связывают себя с Вашингтоном, другие выбирают Москву", — пишут авторы статьи.При этом, по мнению экспертов, ответственность за эскалацию конфликта лежит на США и других западных странах, тогда как они, наоборот, должны призывать к прекращению огня."Запад, предвидя затяжной опосредованный конфликт, продолжает раздувать пламя, чтобы истощить Россию, его и следует винить в нынешнем усилении напряженности", — заключает Global Times.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

https://ria.ru/20221012/ssha-1823287355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, европа, украина, россия, евросоюз