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МВД Украины приостановило оказание услуг из-за перебоев с электроснабжением - РИА Новости, 12.10.2022
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МВД Украины приостановило оказание услуг из-за перебоев с электроснабжением
МВД Украины приостановило оказание услуг из-за перебоев с электроснабжением - РИА Новости, 12.10.2022
МВД Украины приостановило оказание услуг из-за перебоев с электроснабжением
Министерство внутренних дел Украины объявило о приостановке оказания услуг в сервисных центрах из-за перебоев с электроснабжением. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:14
2022-10-12T11:14
в мире
украина
мвд украины
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Министерство внутренних дел Украины объявило о приостановке оказания услуг в сервисных центрах из-за перебоев с электроснабжением."Предоставление услуг в сервисных центрах МВД приостановлено в связи с перебоями в электроснабжении. Про возобновление работы будет сообщено дополнительно", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в соцсетях.Украинские СМИ во вторник сообщали о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье.Со вторника в Киеве и Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии, из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры могут выключать почасово электроэнергию не более чем на четыре часа.В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Также почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщают "Украинские железные дороги".В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
https://ria.ru/20221012/ukraina-1823290386.html
https://ria.ru/20221012/arest-1823311616.html
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в мире, украина, мвд украины, киев
В мире, Украина, МВД Украины, Киев
11:14 12.10.2022
 
МВД Украины приостановило оказание услуг из-за перебоев с электроснабжением

МВД Украины приостановило оказание услуг из-за перебоев с электроснабжением

© РИА Новости / Стрингер  / Перейти в медиабанкСотрудники МВД Украины
Сотрудники МВД Украины - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники МВД Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Министерство внутренних дел Украины объявило о приостановке оказания услуг в сервисных центрах из-за перебоев с электроснабжением.
"Предоставление услуг в сервисных центрах МВД приостановлено в связи с перебоями в электроснабжении. Про возобновление работы будет сообщено дополнительно", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в соцсетях.
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Украинские СМИ во вторник сообщали о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье.
Со вторника в Киеве и Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии, из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры могут выключать почасово электроэнергию не более чем на четыре часа.
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В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Также почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщают "Украинские железные дороги".
В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
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