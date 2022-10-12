https://ria.ru/20221012/ukraina-1823293942.html

В центральных и южных регионах Украины объявили воздушную тревогу

В центральных и южных регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.10.2022

В центральных и южных регионах Украины объявили воздушную тревогу

В южных и центральных областях Украины объявили воздушную тревогу, сообщил украинский портал "Страна". РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T10:13

2022-10-12T10:13

2022-10-12T11:49

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В южных и центральных областях Украины объявили воздушную тревогу, сообщил украинский портал "Страна".В своем Telegram-канале издание опубликовало карту регионов, где действует предупреждение.Официально воздушную тревогу объявили власти Киева, Черкасской, Одесской и Полтавской областей.С утра украинские СМИ писали, что в Николаеве и Николаевской области слышны звуки взрывов.Российские вооруженные силы в понедельник и вторник нанесли массированные удары высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. В Минобороны отмечают, что все назначенные цели поражены. Как подчеркнул 10 октября Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, за последние два дня поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, одесса, в мире, ситуация в днр и лнр