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Большая часть Хмельницкого осталась без света и воды - РИА Новости, 12.10.2022
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Большая часть Хмельницкого осталась без света и воды
Большая часть Хмельницкого осталась без света и воды - РИА Новости, 12.10.2022
Большая часть Хмельницкого осталась без света и воды
Большая часть города Хмельницкий на Украине осталась без света, не работает электротранспорт, ограничена подача воды, сообщил мэр областного центра Александр... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T10:13
2022-10-12T10:13
украина
хмельницкий (город)
в мире
россия
вооруженные силы рф
жкх
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Большая часть города Хмельницкий на Украине осталась без света, не работает электротранспорт, ограничена подача воды, сообщил мэр областного центра Александр Симчишин."Аварийное отключение электроснабжения большинства потребителей по общине. В течение часа будет ограничение водоснабжения. Электротранспорт не работает. Ремонтные бригады работают на переподключение сети", - написал Симчишин в своем Telegram-канале.Глава Хмельницкой обладминистрации Сергей Гамалий со своей стороны также сообщил в своем Telegram-канале, что в городе Хмельницком снова аварийная ситуация на линии электроснабжения, "службы работают, чтобы как можно быстрее устранить проблему".Днем ранее в результате попадания ракет была повреждена электроподстанция, что привело к отключению электроснабжения города Хмельницкого и сел Хмельницкой территориальной общины. Местные власти сообщали о возможном веерном отключении электроснабжения.Украинские СМИ во вторник сообщали о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье.Со вторника в Киеве и Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии, из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры могут выключать почасово электроэнергию не более чем на четыре часа.В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Также почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщают "Украинские железные дороги".В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
https://ria.ru/20221011/lvov-1823074309.html
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украина, хмельницкий (город), в мире, россия, вооруженные силы рф, жкх
Украина, Хмельницкий (город), В мире, Россия, Вооруженные силы РФ, ЖКХ
10:13 12.10.2022
 
Большая часть Хмельницкого осталась без света и воды

Власти Хмельницкого заявили, что большая часть города осталась без света и воды

CC BY-SA 4.0 / Alina Vozna / Здание Хмельницкого областного совета на площади Независимости
Здание Хмельницкого областного совета на площади Независимости - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
CC BY-SA 4.0 / Alina Vozna /
Здание Хмельницкого областного совета на площади Независимости. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Большая часть города Хмельницкий на Украине осталась без света, не работает электротранспорт, ограничена подача воды, сообщил мэр областного центра Александр Симчишин.
"Аварийное отключение электроснабжения большинства потребителей по общине. В течение часа будет ограничение водоснабжения. Электротранспорт не работает. Ремонтные бригады работают на переподключение сети", - написал Симчишин в своем Telegram-канале.
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Мэр Львова сообщил, что 30 процентов города осталось без электроэнергии
Глава Хмельницкой обладминистрации Сергей Гамалий со своей стороны также сообщил в своем Telegram-канале, что в городе Хмельницком снова аварийная ситуация на линии электроснабжения, "службы работают, чтобы как можно быстрее устранить проблему".
Днем ранее в результате попадания ракет была повреждена электроподстанция, что привело к отключению электроснабжения города Хмельницкого и сел Хмельницкой территориальной общины. Местные власти сообщали о возможном веерном отключении электроснабжения.
Украинские СМИ во вторник сообщали о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье.
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Со вторника в Киеве и Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии, из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры могут выключать почасово электроэнергию не более чем на четыре часа.
В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Также почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщают "Украинские железные дороги".
В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
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