05:49 12.10.2022 (обновлено: 07:19 12.10.2022)
"Наблюдатели" G7 на Украине станут военными целями, предупредил источник
"Наблюдатели" G7 станут законными военными целями, если их направят на Украину
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Белорусские пограничники на белорусско-украинской границе. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. "Наблюдатели" стран "большой семерки" станут законными военными целями, если их направят на Украину, заявил РИА Новости источник в Москве.
"Если страны G7, которые уже участвуют в конфликте, передавая Киеву оружие, разведданные и ориентировки по ведению боевых действий и тренируя украинских боевиков, если они положительно отреагируют на просьбу Зеленского о направлении наблюдателей на Украину, то это окончательно закрепит их в статусе стороны конфликта и сделает так называемых наблюдателей законными военными целями", — отметил собеседник агентства.
Владимир Зеленский 11 октября призвал страны G7 разместить на северной границе Украины международных наблюдателей для контроля за ситуацией с безопасностью.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 10 октября, что открытие Киевом фронта против республики безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он отметил, что НАТО и несколько стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Лукашенко добавил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск, и ее формирование уже идет.