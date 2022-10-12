https://ria.ru/20221012/ukraina-1823272893.html

"Наблюдатели" G7 на Украине станут военными целями, предупредил источник

"Наблюдатели" G7 на Украине станут военными целями, предупредил источник - РИА Новости, 12.10.2022

"Наблюдатели" G7 на Украине станут военными целями, предупредил источник

"Наблюдатели" стран "большой семерки" станут законными военными целями, если их направят на Украину, заявил РИА Новости источник в Москве. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T05:49

2022-10-12T05:49

2022-10-12T07:19

в мире

владимир зеленский

александр лукашенко

владимир путин

украина

белоруссия

киев

g7

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. "Наблюдатели" стран "большой семерки" станут законными военными целями, если их направят на Украину, заявил РИА Новости источник в Москве.Владимир Зеленский 11 октября призвал страны G7 разместить на северной границе Украины международных наблюдателей для контроля за ситуацией с безопасностью.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 10 октября, что открытие Киевом фронта против республики безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он отметил, что НАТО и несколько стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Лукашенко добавил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск, и ее формирование уже идет.

https://ria.ru/20221012/svo-1823268290.html

украина

белоруссия

киев

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в мире, владимир зеленский, александр лукашенко, владимир путин, украина, белоруссия, киев, g7, нато