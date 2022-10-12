https://ria.ru/20221012/ukraina-1823269704.html

Байден заявил, что не готов обсуждать контроль над бывшими частями Украины

Байден заявил, что не готов обсуждать контроль над бывшими частями Украины - РИА Новости, 12.10.2022

Байден заявил, что не готов обсуждать контроль над бывшими частями Украины

Президент США Джо Байден заявил, что не станет обсуждать с Россией сохранение контроля над вошедшими в ее состав по результатам референдумов новыми... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T04:38

2022-10-12T04:38

2022-10-12T04:39

в мире

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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не станет обсуждать с Россией сохранение контроля над вошедшими в ее состав по результатам референдумов новыми территориями."Наша позиция, я обсуждал это с "семеркой": ничего об Украине без Украины. Так что я, как и кто-либо другой, не готов обсуждать с Россией их продолжающееся присутствие на Украине, сохранение какой-нибудь части Украины", - заявил Байден в интервью CNN.

https://ria.ru/20221012/ssha-1823269600.html

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