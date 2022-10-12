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Байден заявил, что не готов обсуждать контроль над бывшими частями Украины - РИА Новости, 12.10.2022
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Байден заявил, что не готов обсуждать контроль над бывшими частями Украины
Байден заявил, что не готов обсуждать контроль над бывшими частями Украины - РИА Новости, 12.10.2022
Байден заявил, что не готов обсуждать контроль над бывшими частями Украины
Президент США Джо Байден заявил, что не станет обсуждать с Россией сохранение контроля над вошедшими в ее состав по результатам референдумов новыми... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T04:38
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в мире
джо байден
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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не станет обсуждать с Россией сохранение контроля над вошедшими в ее состав по результатам референдумов новыми территориями."Наша позиция, я обсуждал это с "семеркой": ничего об Украине без Украины. Так что я, как и кто-либо другой, не готов обсуждать с Россией их продолжающееся присутствие на Украине, сохранение какой-нибудь части Украины", - заявил Байден в интервью CNN.
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в мире, джо байден, украина, россия, сша
В мире, Джо Байден, Украина, Россия, США
04:38 12.10.2022 (обновлено: 04:39 12.10.2022)
 
Байден заявил, что не готов обсуждать контроль над бывшими частями Украины

Байден заявил, что не готов обсуждать с Россией контроль над бывшими частями Украины

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не станет обсуждать с Россией сохранение контроля над вошедшими в ее состав по результатам референдумов новыми территориями.
"Наша позиция, я обсуждал это с "семеркой": ничего об Украине без Украины. Так что я, как и кто-либо другой, не готов обсуждать с Россией их продолжающееся присутствие на Украине, сохранение какой-нибудь части Украины", - заявил Байден в интервью CNN.
Президент США Джо Байден возле Белого дома - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
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