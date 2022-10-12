https://ria.ru/20221012/ukraina-1823264530.html

Министр обороны Украины заявил, что Киев получил еще четыре HIMARS от США

Министр обороны Украины заявил, что Киев получил еще четыре HIMARS от США - РИА Новости, 12.10.2022

Министр обороны Украины заявил, что Киев получил еще четыре HIMARS от США

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев получил от США еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T01:45

2022-10-12T01:45

2022-10-12T01:45

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев получил от США еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS.Ранее Пентагон сообщал, что новый пакет американской военной "помощи" Украине включает четыре HIMARS, 32 артиллерийских орудия и 200 бронированных машин.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221012/svo-1823261317.html

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в мире, алексей резников, украина, россия, сша, нато, министерство обороны сша