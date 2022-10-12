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В Турции объяснили, как США развалили Украину - РИА Новости, 12.10.2022
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В Турции объяснили, как США развалили Украину
В Турции объяснили, как США развалили Украину - РИА Новости, 12.10.2022
В Турции объяснили, как США развалили Украину
Украина — наглядный пример того, во что превращаются "поддерживаемые" США страны, считает обозреватель турецкого издания Sabah Мехмет Барлас. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T01:49
2022-10-12T01:49
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Украина — наглядный пример того, во что превращаются "поддерживаемые" США страны, считает обозреватель турецкого издания Sabah Мехмет Барлас.По мнению автора, Украина делает все возможное для развязывания ядерной войны, не думая о последствиях, а “президент-комик” Зеленский разыгрывает “трагедию”.В статье также подчеркивается, что конфликт на Украине оказал и будет оказывать негативное влияние на европейскую экономику.В конце апреля Служба внешней разведки России обнародовала заявление о том, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над "историческими владениями" на Украине. По словам главы СВР Сергея Нарышкина, речь идет о попытке повторить историческую для Варшавы "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Польшей право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав страны.
https://ria.ru/20220730/ukraina-1805943111.html
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в мире, украина, польша, россия, сша
В мире, Украина, Польша, Россия, США
01:49 12.10.2022
 
В Турции объяснили, как США развалили Украину

Обозреватель Sabah Барлас: Украина прекратит существование из-за поддержки США

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Украина — наглядный пример того, во что превращаются "поддерживаемые" США страны, считает обозреватель турецкого издания Sabah Мехмет Барлас.

“Эксперты утверждают, что Украины в известном смысле не останется. После того как Россия отрежет ее от моря, Польша захватит западные части страны. Поэтому Украина — современный пример того, что происходит со странами, поддерживаемыми Соединенными Штатами. Это должно послужить уроком для всех государств, особенно для стран Европы”, — говорится в статье.

По мнению автора, Украина делает все возможное для развязывания ядерной войны, не думая о последствиях, а “президент-комик” Зеленский разыгрывает “трагедию”.
В статье также подчеркивается, что конфликт на Украине оказал и будет оказывать негативное влияние на европейскую экономику.
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В конце апреля Служба внешней разведки России обнародовала заявление о том, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над "историческими владениями" на Украине. По словам главы СВР Сергея Нарышкина, речь идет о попытке повторить историческую для Варшавы "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Польшей право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав страны.
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