https://ria.ru/20221012/ukraina-1823264360.html

В Турции объяснили, как США развалили Украину

В Турции объяснили, как США развалили Украину - РИА Новости, 12.10.2022

В Турции объяснили, как США развалили Украину

Украина — наглядный пример того, во что превращаются "поддерживаемые" США страны, считает обозреватель турецкого издания Sabah Мехмет Барлас. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T01:49

2022-10-12T01:49

2022-10-12T01:49

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Украина — наглядный пример того, во что превращаются "поддерживаемые" США страны, считает обозреватель турецкого издания Sabah Мехмет Барлас.По мнению автора, Украина делает все возможное для развязывания ядерной войны, не думая о последствиях, а “президент-комик” Зеленский разыгрывает “трагедию”.В статье также подчеркивается, что конфликт на Украине оказал и будет оказывать негативное влияние на европейскую экономику.В конце апреля Служба внешней разведки России обнародовала заявление о том, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над "историческими владениями" на Украине. По словам главы СВР Сергея Нарышкина, речь идет о попытке повторить историческую для Варшавы "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Польшей право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав страны.

https://ria.ru/20220730/ukraina-1805943111.html

https://ria.ru/20220426/ukraina-1785558335.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, польша, россия, сша