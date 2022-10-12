В Турции объяснили, как США развалили Украину
Обозреватель Sabah Барлас: Украина прекратит существование из-за поддержки США
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Украина — наглядный пример того, во что превращаются "поддерживаемые" США страны, считает обозреватель турецкого издания Sabah Мехмет Барлас.
“Эксперты утверждают, что Украины в известном смысле не останется. После того как Россия отрежет ее от моря, Польша захватит западные части страны. Поэтому Украина — современный пример того, что происходит со странами, поддерживаемыми Соединенными Штатами. Это должно послужить уроком для всех государств, особенно для стран Европы”, — говорится в статье.
По мнению автора, Украина делает все возможное для развязывания ядерной войны, не думая о последствиях, а “президент-комик” Зеленский разыгрывает “трагедию”.
В статье также подчеркивается, что конфликт на Украине оказал и будет оказывать негативное влияние на европейскую экономику.
В конце апреля Служба внешней разведки России обнародовала заявление о том, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над "историческими владениями" на Украине. По словам главы СВР Сергея Нарышкина, речь идет о попытке повторить историческую для Варшавы "сделку" после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Польшей право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от "большевистской угрозы", а потом и включение этих территорий в состав страны.
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