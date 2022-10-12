https://ria.ru/20221012/ugrozy-1823303244.html

Бастрыкин поручил проверить угрозы российским дипломатам в Канаде

Бастрыкин поручил проверить угрозы российским дипломатам в Канаде - РИА Новости, 12.10.2022

Бастрыкин поручил проверить угрозы российским дипломатам в Канаде

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать проверку из-за угроз российским дипломатам в Канаде, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T10:43

2022-10-12T10:43

2022-10-12T10:56

канада

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

олег степанов

происшествия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать проверку из-за угроз российским дипломатам в Канаде, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее посольство РФ в Оттаве обвинило власти Канады в отсутствии должной реакции на многочисленные угрозы, которые с начала года поступают в адрес дипломатов и их семей. Оно предало огласке одно из подобных посланий, анонимный автор которого грозит взорвать дипмиссию, силами "штурмовых команд" расправиться с послом Олегом Степановым и его домочадцами, убить всех русских мужчин и "до смерти изнасиловать" русских женщин с прямой трансляцией всего происходящего."Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил во взаимодействии с МИД России проверить информацию и установить обстоятельства угроз расправы в адрес российских дипломатов и членов их семей в Канаде... По поручению главы ведомства указанному факту и действиям причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что власти в Канаде никак не реагируют на угрозы в адрес российских дипломатов и их семей.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на посольство России в Канаде. Как сообщал Степанов, в ночь на 12 сентября неизвестный забросил бутылку с зажигательной смесью через забор на территорию дипмиссии и убежал. Состав смеси не воспламенился, сотрудники не пострадали.

https://ria.ru/20220514/verbovka-1788601342.html

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Кирилл Волков

канада, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, олег степанов, происшествия