https://ria.ru/20221012/ugol-1823463865.html
В ДНР начали работать площадки по продаже угля населению
В ДНР начали работать площадки по продаже угля населению - РИА Новости, 12.10.2022
В ДНР начали работать площадки по продаже угля населению
В Донецкой Народной Республике начали работать площадки по продаже угля населению, сообщило в среду министерство угля и энергетики ДНР. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:28
2022-10-12T17:28
2022-10-12T17:28
жкх
донецкая народная республика
мариуполь
в мире
харцызск
министерство угля и энергетики днр
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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике начали работать площадки по продаже угля населению, сообщило в среду министерство угля и энергетики ДНР."На сегодняшний день функционируют они в Мариуполе, Харцызске и в Шахтерске… В ближайшее время подобные угольные площадки откроются в Волновахе и Дебальцево", - сообщило министерство.Приобрести топливо могут все желающие, пока только по безналичному расчету. Позже покупатели смогут производить оплату на месте, расплачиваясь за уголь наличными средствами.
https://ria.ru/20220711/mariupol-1801763181.html
донецкая народная республика
мариуполь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, донецкая народная республика, мариуполь, в мире, харцызск, министерство угля и энергетики днр
ЖКХ, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, В мире, Харцызск, Министерство угля и энергетики ДНР
В ДНР начали работать площадки по продаже угля населению
Минэнерго ДНР: площадки по продаже угля работают в Мариуполе, Харцызске и в Шахтерске