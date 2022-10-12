https://ria.ru/20221012/ugol-1823463865.html

В ДНР начали работать площадки по продаже угля населению

В ДНР начали работать площадки по продаже угля населению - РИА Новости, 12.10.2022

В ДНР начали работать площадки по продаже угля населению

В Донецкой Народной Республике начали работать площадки по продаже угля населению, сообщило в среду министерство угля и энергетики ДНР. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T17:28

2022-10-12T17:28

2022-10-12T17:28

жкх

донецкая народная республика

мариуполь

в мире

харцызск

министерство угля и энергетики днр

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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике начали работать площадки по продаже угля населению, сообщило в среду министерство угля и энергетики ДНР."На сегодняшний день функционируют они в Мариуполе, Харцызске и в Шахтерске… В ближайшее время подобные угольные площадки откроются в Волновахе и Дебальцево", - сообщило министерство.Приобрести топливо могут все желающие, пока только по безналичному расчету. Позже покупатели смогут производить оплату на месте, расплачиваясь за уголь наличными средствами.

https://ria.ru/20220711/mariupol-1801763181.html

донецкая народная республика

мариуполь

харцызск

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жкх, донецкая народная республика, мариуполь, в мире, харцызск, министерство угля и энергетики днр