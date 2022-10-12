https://ria.ru/20221012/ugol-1823346079.html
В России с 1 января повысят НДПИ на уголь
В России с 1 января повысят НДПИ на уголь - РИА Новости, 12.10.2022
В России с 1 января повысят НДПИ на уголь
Дополнительное слагаемое в формуле расчета НДПИ на уголь вводится на первые три месяца 2023 года, потом формула вернется к прежнему уровню, заявил замглавы... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T13:10
2022-10-12T13:10
2022-10-12T13:31
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
алексей сазанов
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Дополнительное слагаемое в формуле расчета НДПИ на уголь вводится на первые три месяца 2023 года, потом формула вернется к прежнему уровню, заявил замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов."В законе в налоговом пакете, который вместе с законом бюджета внесен, там уже предусмотрено дополнительное слагаемое в формуле расчетов. Она вводится на три месяца, на первые три месяца следующего года, и все. Потом ставка снижается до того уровня, который сейчас", - рассказал он журналистам об НДПИ в рамках Российской энергетической недели.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), алексей сазанов
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Алексей Сазанов
13:10 12.10.2022 (обновлено: 13:31 12.10.2022)
В России с 1 января повысят НДПИ на уголь
Замглавы Минфина Сазанов: увеличенный НДПИ на уголь введут на первый квартал 2023 года