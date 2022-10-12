https://ria.ru/20221012/ugol-1823346079.html

В России с 1 января повысят НДПИ на уголь

В России с 1 января повысят НДПИ на уголь - РИА Новости, 12.10.2022

В России с 1 января повысят НДПИ на уголь

Дополнительное слагаемое в формуле расчета НДПИ на уголь вводится на первые три месяца 2023 года, потом формула вернется к прежнему уровню, заявил замглавы... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T13:10

2022-10-12T13:10

2022-10-12T13:31

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

алексей сазанов

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Дополнительное слагаемое в формуле расчета НДПИ на уголь вводится на первые три месяца 2023 года, потом формула вернется к прежнему уровню, заявил замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов."В законе в налоговом пакете, который вместе с законом бюджета внесен, там уже предусмотрено дополнительное слагаемое в формуле расчетов. Она вводится на три месяца, на первые три месяца следующего года, и все. Потом ставка снижается до того уровня, который сейчас", - рассказал он журналистам об НДПИ в рамках Российской энергетической недели.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220926/stal-1819421084.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), алексей сазанов