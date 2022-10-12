https://ria.ru/20221012/ugol-1823299932.html

Россия с 2024 года будет увеличивать экспорт угля, заявили в Минэнерго

Россия с 2024 года будет увеличивать экспорт угля, заявили в Минэнерго - РИА Новости, 12.10.2022

Россия с 2024 года будет увеличивать экспорт угля, заявили в Минэнерго

Россия с 2024 года будет увеличивать экспорт угля, используя все логистические возможности, заявил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T10:34

2022-10-12T10:34

2022-10-12T10:35

россия

экономика

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021

сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781290725_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fd71112db3b261f09d030bb4db5cfaf.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия с 2024 года будет увеличивать экспорт угля, используя все логистические возможности, заявил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников."Наш уголь востребован. Скорее всего, в 2023 году мы, конечно, не достигнем тех параметров, которые были в 2022 году. Но с 2024 года и на следующие 5 лет мы будем стабильно прирастать и, соответственно, все те возможности, которые предоставят нам логистические ограничения, будут заполнены углем на 100%", - заявил он, выступая на Российской энергетической неделе.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221010/ugol-1822798109.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021, сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии)