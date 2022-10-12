https://ria.ru/20221012/ugol-1823299932.html
Россия с 2024 года будет увеличивать экспорт угля, заявили в Минэнерго
Россия с 2024 года будет увеличивать экспорт угля, заявили в Минэнерго - РИА Новости, 12.10.2022
Россия с 2024 года будет увеличивать экспорт угля, заявили в Минэнерго
Россия с 2024 года будет увеличивать экспорт угля, используя все логистические возможности, заявил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T10:34
2022-10-12T10:34
2022-10-12T10:35
россия
экономика
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии)
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия с 2024 года будет увеличивать экспорт угля, используя все логистические возможности, заявил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников."Наш уголь востребован. Скорее всего, в 2023 году мы, конечно, не достигнем тех параметров, которые были в 2022 году. Но с 2024 года и на следующие 5 лет мы будем стабильно прирастать и, соответственно, все те возможности, которые предоставят нам логистические ограничения, будут заполнены углем на 100%", - заявил он, выступая на Российской энергетической неделе.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221010/ugol-1822798109.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021, сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии)
Россия, Экономика, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2021, Сергей Мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики России)
10:34 12.10.2022 (обновлено: 10:35 12.10.2022)
Россия с 2024 года будет увеличивать экспорт угля, заявили в Минэнерго
Замминистра энергетики Мочальников: Россия с 2024 года будет увеличивать экспорт угля