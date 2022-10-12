Рейтинг@Mail.ru
Россия с 2024 года будет увеличивать экспорт угля, заявили в Минэнерго - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221012/ugol-1823299932.html
Россия с 2024 года будет увеличивать экспорт угля, заявили в Минэнерго
Россия с 2024 года будет увеличивать экспорт угля, заявили в Минэнерго - РИА Новости, 12.10.2022
Россия с 2024 года будет увеличивать экспорт угля, заявили в Минэнерго
Россия с 2024 года будет увеличивать экспорт угля, используя все логистические возможности, заявил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T10:34
2022-10-12T10:35
россия
экономика
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781290725_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fd71112db3b261f09d030bb4db5cfaf.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия с 2024 года будет увеличивать экспорт угля, используя все логистические возможности, заявил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников."Наш уголь востребован. Скорее всего, в 2023 году мы, конечно, не достигнем тех параметров, которые были в 2022 году. Но с 2024 года и на следующие 5 лет мы будем стабильно прирастать и, соответственно, все те возможности, которые предоставят нам логистические ограничения, будут заполнены углем на 100%", - заявил он, выступая на Российской энергетической неделе.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221010/ugol-1822798109.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781290725_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_e59a67fa5fe826932916f9764847b01f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021, сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии)
Россия, Экономика, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2021, Сергей Мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики России)
10:34 12.10.2022 (обновлено: 10:35 12.10.2022)
 
Россия с 2024 года будет увеличивать экспорт угля, заявили в Минэнерго

Замминистра энергетики Мочальников: Россия с 2024 года будет увеличивать экспорт угля

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкТоварные поезда на узловой станции "Борзя" на Южном ходе Забайкальской железной дороги
Товарные поезда на узловой станции Борзя на Южном ходе Забайкальской железной дороги - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Товарные поезда на узловой станции "Борзя" на Южном ходе Забайкальской железной дороги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия с 2024 года будет увеличивать экспорт угля, используя все логистические возможности, заявил замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников.
"Наш уголь востребован. Скорее всего, в 2023 году мы, конечно, не достигнем тех параметров, которые были в 2022 году. Но с 2024 года и на следующие 5 лет мы будем стабильно прирастать и, соответственно, все те возможности, которые предоставят нам логистические ограничения, будут заполнены углем на 100%", - заявил он, выступая на Российской энергетической неделе.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 14:07
Новак: отказавшиеся от угля из России страны создают рыночный хаос
 
РоссияЭкономикаМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2021Сергей Мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала