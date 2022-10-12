https://ria.ru/20221012/uchet-1823497282.html

ЛДПР предложила автоматизировать систему воинского учета

ЛДПР предложила автоматизировать систему воинского учета - РИА Новости, 12.10.2022

ЛДПР предложила автоматизировать систему воинского учета

ЛДПР предложила автоматизировать систему воинского учета и интегрировать ее с порталом госуслуг, обращение направлено премьер-министру России Михаилу Мишустину, РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T18:37

2022-10-12T18:37

2022-10-12T18:47

лдпр

общество

михаил мишустин

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. ЛДПР предложила автоматизировать систему воинского учета и интегрировать ее с порталом госуслуг, обращение направлено премьер-министру России Михаилу Мишустину, сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий."Предлагаем автоматизировать систему воинского учета и интегрировать ее с порталом госуслуг. Соответствующее обращение направил сегодня на имя председателя правительства России Михаила Мишустина с просьбой дать поручение Минцифре, Минэкономразвития, Минобру, МВД и Налоговой службе проработать вопрос", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Он отметил, что партия готова выступить с соответствующей законодательной инициативой. По его словам, систему военкоматов следует реформировать."Предложение ЛДПР вполне лежит в русле утвержденной правительством РФ концепции по переводу всех госуслуг в цифровой формат до конца 2023 года. И "бестолковщины" при мобилизации, надеемся, не будет больше. А вообще, если подходить комплексно, вся система военкоматов нуждается в качественном реформировании", - отметит он.

https://ria.ru/20221012/gosuslugi-1823311146.html

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лдпр, общество, михаил мишустин, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)