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ЛДПР предложила автоматизировать систему воинского учета - РИА Новости, 12.10.2022
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ЛДПР предложила автоматизировать систему воинского учета
ЛДПР предложила автоматизировать систему воинского учета - РИА Новости, 12.10.2022
ЛДПР предложила автоматизировать систему воинского учета
ЛДПР предложила автоматизировать систему воинского учета и интегрировать ее с порталом госуслуг, обращение направлено премьер-министру России Михаилу Мишустину, РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T18:37
2022-10-12T18:47
лдпр
общество
михаил мишустин
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. ЛДПР предложила автоматизировать систему воинского учета и интегрировать ее с порталом госуслуг, обращение направлено премьер-министру России Михаилу Мишустину, сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий."Предлагаем автоматизировать систему воинского учета и интегрировать ее с порталом госуслуг. Соответствующее обращение направил сегодня на имя председателя правительства России Михаила Мишустина с просьбой дать поручение Минцифре, Минэкономразвития, Минобру, МВД и Налоговой службе проработать вопрос", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Он отметил, что партия готова выступить с соответствующей законодательной инициативой. По его словам, систему военкоматов следует реформировать."Предложение ЛДПР вполне лежит в русле утвержденной правительством РФ концепции по переводу всех госуслуг в цифровой формат до конца 2023 года. И "бестолковщины" при мобилизации, надеемся, не будет больше. А вообще, если подходить комплексно, вся система военкоматов нуждается в качественном реформировании", - отметит он.
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лдпр, общество, михаил мишустин, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
ЛДПР, Общество, Михаил Мишустин, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
18:37 12.10.2022 (обновлено: 18:47 12.10.2022)
 
ЛДПР предложила автоматизировать систему воинского учета

Слуцкий: ЛДПР предложила интегрировать систему воинского учета с порталом госуслуг

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкОформление военных билетов
Оформление военных билетов - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. ЛДПР предложила автоматизировать систему воинского учета и интегрировать ее с порталом госуслуг, обращение направлено премьер-министру России Михаилу Мишустину, сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Предлагаем автоматизировать систему воинского учета и интегрировать ее с порталом госуслуг. Соответствующее обращение направил сегодня на имя председателя правительства России Михаила Мишустина с просьбой дать поручение Минцифре, Минэкономразвития, Минобру, МВД и Налоговой службе проработать вопрос", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он отметил, что партия готова выступить с соответствующей законодательной инициативой. По его словам, систему военкоматов следует реформировать.
"Предложение ЛДПР вполне лежит в русле утвержденной правительством РФ концепции по переводу всех госуслуг в цифровой формат до конца 2023 года. И "бестолковщины" при мобилизации, надеемся, не будет больше. А вообще, если подходить комплексно, вся система военкоматов нуждается в качественном реформировании", - отметит он.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
11:11
На "Госуслугах" стал доступен сервис проверки аккредитации IT-компаний
 
ЛДПРОбществоМихаил МишустинРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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