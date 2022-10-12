https://ria.ru/20221012/ucheniya-1823294070.html

В Японии провели учения на случай аварии на АЭС

В Японии провели учения на случай аварии на АЭС - РИА Новости, 12.10.2022

В Японии провели учения на случай аварии на АЭС

Учения на случай аварии на АЭС "Иката" прошли в префектуре Эхимэ на острове Сикоку с участием 20 тысяч человек, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T10:13

2022-10-12T10:13

2022-10-12T10:13

в мире

япония

эхимэ

хиросима (префектура)

аэс "иката"

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ТОКИО, 12 окт – РИА Новости. Учения на случай аварии на АЭС "Иката" прошли в префектуре Эхимэ на острове Сикоку с участием 20 тысяч человек, сообщило агентство Киодо.Учения отрабатывали ситуацию аварии на АЭС после сильного землетрясения с силой толчков 6+ по 7-балльной шкале, принятой в Японии, и последовавшей за ней утечкой радиации.В них принимали участие представитель центрального правительства, а также префектур Эхимэ, Хиросима, Ямагути, Кагава, Коти и Оита, которые могут быть задеты в случае аварии.В частности, отрабатывалось управление беспилотниками для уточнения масштабов аварии, а также маневрирование беспилотника чтобы не создавать помех для полета вертолета скорой помощи. В учениях отрабатывались также действия по приему беженцев.В декабре прошлого года третий реактор АЭС "Иката" был введен в эксплуатацию спустя два года после того, как энергоблок был остановлен на плановую профилактику в декабре 2019 года.В январе 2020 года по иску жителей, настаивавших на небезопасном с точки зрения вероятности землетрясений и извержений вулканов положении станции, окружной суд Хиросимы принял решение о временной приостановке работы.В январе-феврале 2020 года на станции также произошли несколько ЧП: остановка системы охлаждения бассейна с отработавшим ядерным МОХ-топливом – смеси урана и плутония, временная остановка электроснабжения, и, наконец, во время работ по извлечению сборок с отработавшим ядерным топливом был поднят стержень, регулирующий и останавливающий цепную реакцию. Летом 2021 года произошло еще одно ЧП – выяснилось, что сотрудник станции нарушал правила безопасности на станции. Разрешение на перезапуск реактора было получено лишь в ноябре 2021 года.

https://ria.ru/20221012/yaponiya-1823270128.html

https://ria.ru/20221011/yod-1823165116.html

https://ria.ru/20221009/zaes-1822599635.html

япония

эхимэ

хиросима (префектура)

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в мире, япония, эхимэ, хиросима (префектура), аэс "иката"