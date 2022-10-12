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Генетики выяснили, как эволюционно разделились грибы и животные - РИА Новости, 12.10.2022
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Наука
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Генетики выяснили, как эволюционно разделились грибы и животные
Генетики выяснили, как эволюционно разделились грибы и животные - РИА Новости, 12.10.2022
Генетики выяснили, как эволюционно разделились грибы и животные
Развитие эволюционных линий современных грибов и животных начиная от общего предка реконструировали ученые ТюмГУ в составе международного научного коллектива... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T05:00
2022-10-12T05:00
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
тюменский государственный университет
россия
тюменская область
биология
рак
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Развитие эволюционных линий современных грибов и животных начиная от общего предка реконструировали ученые ТюмГУ в составе международного научного коллектива. По их словам, исследование не только проясняет один из ключевых эпизодов эволюции жизни, но и может помочь в борьбе с раком. Результаты опубликованы в журнале Nature.Одно из важнейших открытий эволюционной генетики последних десятилетий – тесная связь между животными и грибами, рассказали ученые. Несмотря на очевидные глубокие различия между этими царствами, их общий предок жил всего около миллиарда лет назад.Международный исследовательский коллектив с участием специалистов Тюменского государственного университета прояснил траектории расхождения генома грибов и животных, выделив ключевые пути генетических трансформаций, характерные для обоих царств.Для решения этой задачи ученые открыли несколько ранее неизвестных видов современных простейших одноклеточных, наиболее генетически близких общему предку животных и грибов. Расшифровка генома проводилась с помощью технологии высокопроизводительного секвенирования ДНК, отметили специалисты.По словам ученых, линия одноклеточных предков, ведущая к животным, быстро начала накапливать гены, позже позволившие реализовать многоклеточное строение. В целом геном предков животных активно расширялся и накапливал функциональное разнообразие.Линия, ведущая к современным грибам, напротив, испытала большие генетические потери, после чего содержание их генов оставалось относительно постоянным. Специализация предков грибов – активный обмен веществ, что позволило им адаптироваться к огромному разнообразию сред обитания, объяснили ученые."Наша работа, хотя и носит фундаментальный характер, может помочь в борьбе и профилактике раковых заболеваний. Она проливает свет на генетические механизмы клеточного поведения и взаимодействия в процессе развития и формирования органов. Нарушения этих механизмов приводят к появлению опухолей и метастазов", – подчеркнул Тихоненков.Работа велась совместно со специалистами из Испании, Франции, Великобритании, Венгрии и Канады. В дальнейшем научный коллектив намерен продолжить генетические исследования неизвестных видов современных простейших одноклеточных.
https://ria.ru/20210929/tyumgu-1752184186.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, тюменский государственный университет, россия, тюменская область, биология, рак, генетика
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Тюменский государственный университет, Россия, Тюменская область, биология, рак, генетика
05:00 12.10.2022
 

Генетики выяснили, как эволюционно разделились грибы и животные

© Фото : Unsplash/Jimi MalmbergГриб и собака
Гриб и собака - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Фото : Unsplash/Jimi Malmberg
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Развитие эволюционных линий современных грибов и животных начиная от общего предка реконструировали ученые ТюмГУ в составе международного научного коллектива. По их словам, исследование не только проясняет один из ключевых эпизодов эволюции жизни, но и может помочь в борьбе с раком. Результаты опубликованы в журнале Nature.
Одно из важнейших открытий эволюционной генетики последних десятилетий – тесная связь между животными и грибами, рассказали ученые. Несмотря на очевидные глубокие различия между этими царствами, их общий предок жил всего около миллиарда лет назад.
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Международный исследовательский коллектив с участием специалистов Тюменского государственного университета прояснил траектории расхождения генома грибов и животных, выделив ключевые пути генетических трансформаций, характерные для обоих царств.
Для решения этой задачи ученые открыли несколько ранее неизвестных видов современных простейших одноклеточных, наиболее генетически близких общему предку животных и грибов. Расшифровка генома проводилась с помощью технологии высокопроизводительного секвенирования ДНК, отметили специалисты.

"Генетические различия между животными и грибами могут быть обусловлены тем, что либо обе, либо только одна из групп претерпели существенные изменения после отделения от последнего общего одноклеточного предка. Наши данные показывают, что животные претерпели более широкую дифференциацию функций генов, чем грибы, при этом содержание генов грибов более сходно с геномом одноклеточных предков", – объяснил главный научный сотрудник ИБВВ РАН, заведующий лабораторией AquaBioSafe ТюмГУ Денис Тихоненков.

По словам ученых, линия одноклеточных предков, ведущая к животным, быстро начала накапливать гены, позже позволившие реализовать многоклеточное строение. В целом геном предков животных активно расширялся и накапливал функциональное разнообразие.
Линия, ведущая к современным грибам, напротив, испытала большие генетические потери, после чего содержание их генов оставалось относительно постоянным. Специализация предков грибов – активный обмен веществ, что позволило им адаптироваться к огромному разнообразию сред обитания, объяснили ученые.
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"Наша работа, хотя и носит фундаментальный характер, может помочь в борьбе и профилактике раковых заболеваний. Она проливает свет на генетические механизмы клеточного поведения и взаимодействия в процессе развития и формирования органов. Нарушения этих механизмов приводят к появлению опухолей и метастазов", – подчеркнул Тихоненков.
Работа велась совместно со специалистами из Испании, Франции, Великобритании, Венгрии и Канады. В дальнейшем научный коллектив намерен продолжить генетические исследования неизвестных видов современных простейших одноклеточных.
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