https://ria.ru/20221012/tyumgu-1823096877.html

Генетики выяснили, как эволюционно разделились грибы и животные

Генетики выяснили, как эволюционно разделились грибы и животные - РИА Новости, 12.10.2022

Генетики выяснили, как эволюционно разделились грибы и животные

Развитие эволюционных линий современных грибов и животных начиная от общего предка реконструировали ученые ТюмГУ в составе международного научного коллектива... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T05:00

2022-10-12T05:00

2022-10-12T05:00

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Развитие эволюционных линий современных грибов и животных начиная от общего предка реконструировали ученые ТюмГУ в составе международного научного коллектива. По их словам, исследование не только проясняет один из ключевых эпизодов эволюции жизни, но и может помочь в борьбе с раком. Результаты опубликованы в журнале Nature.Одно из важнейших открытий эволюционной генетики последних десятилетий – тесная связь между животными и грибами, рассказали ученые. Несмотря на очевидные глубокие различия между этими царствами, их общий предок жил всего около миллиарда лет назад.Международный исследовательский коллектив с участием специалистов Тюменского государственного университета прояснил траектории расхождения генома грибов и животных, выделив ключевые пути генетических трансформаций, характерные для обоих царств.Для решения этой задачи ученые открыли несколько ранее неизвестных видов современных простейших одноклеточных, наиболее генетически близких общему предку животных и грибов. Расшифровка генома проводилась с помощью технологии высокопроизводительного секвенирования ДНК, отметили специалисты.По словам ученых, линия одноклеточных предков, ведущая к животным, быстро начала накапливать гены, позже позволившие реализовать многоклеточное строение. В целом геном предков животных активно расширялся и накапливал функциональное разнообразие.Линия, ведущая к современным грибам, напротив, испытала большие генетические потери, после чего содержание их генов оставалось относительно постоянным. Специализация предков грибов – активный обмен веществ, что позволило им адаптироваться к огромному разнообразию сред обитания, объяснили ученые."Наша работа, хотя и носит фундаментальный характер, может помочь в борьбе и профилактике раковых заболеваний. Она проливает свет на генетические механизмы клеточного поведения и взаимодействия в процессе развития и формирования органов. Нарушения этих механизмов приводят к появлению опухолей и метастазов", – подчеркнул Тихоненков.Работа велась совместно со специалистами из Испании, Франции, Великобритании, Венгрии и Канады. В дальнейшем научный коллектив намерен продолжить генетические исследования неизвестных видов современных простейших одноклеточных.

https://ria.ru/20210929/tyumgu-1752184186.html

https://ria.ru/20220818/vyatgu-1810236781.html

https://ria.ru/20220606/medvedi-1793529573.html

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навигатор абитуриента, университетская наука, тюменский государственный университет, россия, тюменская область, биология, рак, генетика