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Сын бизнесмена Малофеева подал в суд на Twitch - РИА Новости, 12.10.2022
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Сын бизнесмена Малофеева подал в суд на Twitch
Сын бизнесмена Малофеева подал в суд на Twitch - РИА Новости, 12.10.2022
Сын бизнесмена Малофеева подал в суд на Twitch
Перовский суд Москвы принял к рассмотрению иск стримера и бывшего киберспортсмена Кирилла Малофеева, сына российского бизнесмена и основателя холдинга... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:31
2022-10-12T17:31
технологии
константин малофеев
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Перовский суд Москвы принял к рассмотрению иск стримера и бывшего киберспортсмена Кирилла Малофеева, сына российского бизнесмена и основателя холдинга "Царьград" Константина Малофеева, к стриминговой платформе Twitch и её владельцу Amazon, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в среду.Ранее с подобным иском он обращался в Арбитражный суд Москвы, однако заявление было отклонено ввиду неверной подсудности.“В иске заявитель просит признать односторонний отказ от договора на открытие аккаунта и односторонний отказ от партнерского соглашения к аккаунту недействительными”, - рассказал собеседник агентства.Малофеев также требует взыскать с ответчиков неустойку в 100 тысяч рублей в день за неисполнение судебного акта с последующим увеличением этой суммы. Предварительное слушание по иску назначено на завтра, на 13.40.Американское министерство финансов в апреле сообщило, что США вводят дополнительные санкции против Константина Малофеева, его компаний и приближенных. Под санкции, в частности, попал сын предпринимателя Кирилл Малофеев вместе с несколькими своими компаниями, которые, как считают в США, занимаются операциями с криптовалютами.СМИ в апреле сообщали, что канал в Twitch Малофеева-младшего, бывшего профессионального киберспортсмена (псевдоним Likkrit) и совладельца киберспортивной организации CrowCrowd, попал из-за санкций под блокировку на неопределенный срок.Twitch – видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, принадлежит Twitch Interactive — дочерней компании Amazon. Amazon – один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров.Кирилл “Likkrit” Малофеев до завершения киберспортивной карьеры был известным российским профессиональным игроком в League of Legends, выступал на позиции поддержки (саппорта). Участник соревнований между СНГ-командами, участник чемпионата мира 2016 года в Чикаго, стример.
https://ria.ru/20221004/twitch-1821374123.html
https://ria.ru/20220921/strim-1818472222.html
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технологии, константин малофеев, москва, сша, чикаго, снг
Технологии, Константин Малофеев, Москва, США, Чикаго, СНГ
17:31 12.10.2022
 
Сын бизнесмена Малофеева подал в суд на Twitch

Сын бизнесмена и основателя холдинга "Царьград" Малофеева подал в суд на Twitch

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Перовский суд Москвы принял к рассмотрению иск стримера и бывшего киберспортсмена Кирилла Малофеева, сына российского бизнесмена и основателя холдинга "Царьград" Константина Малофеева, к стриминговой платформе Twitch и её владельцу Amazon, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в среду.
Ранее с подобным иском он обращался в Арбитражный суд Москвы, однако заявление было отклонено ввиду неверной подсудности.
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“В иске заявитель просит признать односторонний отказ от договора на открытие аккаунта и односторонний отказ от партнерского соглашения к аккаунту недействительными”, - рассказал собеседник агентства.
Малофеев также требует взыскать с ответчиков неустойку в 100 тысяч рублей в день за неисполнение судебного акта с последующим увеличением этой суммы. Предварительное слушание по иску назначено на завтра, на 13.40.
Американское министерство финансов в апреле сообщило, что США вводят дополнительные санкции против Константина Малофеева, его компаний и приближенных. Под санкции, в частности, попал сын предпринимателя Кирилл Малофеев вместе с несколькими своими компаниями, которые, как считают в США, занимаются операциями с криптовалютами.
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СМИ в апреле сообщали, что канал в Twitch Малофеева-младшего, бывшего профессионального киберспортсмена (псевдоним Likkrit) и совладельца киберспортивной организации CrowCrowd, попал из-за санкций под блокировку на неопределенный срок.
Twitch – видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, принадлежит Twitch Interactive — дочерней компании Amazon. Amazon – один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров.
Кирилл “Likkrit” Малофеев до завершения киберспортивной карьеры был известным российским профессиональным игроком в League of Legends, выступал на позиции поддержки (саппорта). Участник соревнований между СНГ-командами, участник чемпионата мира 2016 года в Чикаго, стример.
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