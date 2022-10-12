https://ria.ru/20221012/twitch-1823465863.html

Сын бизнесмена Малофеева подал в суд на Twitch

Сын бизнесмена Малофеева подал в суд на Twitch - РИА Новости, 12.10.2022

Сын бизнесмена Малофеева подал в суд на Twitch

Перовский суд Москвы принял к рассмотрению иск стримера и бывшего киберспортсмена Кирилла Малофеева, сына российского бизнесмена и основателя холдинга... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T17:31

2022-10-12T17:31

2022-10-12T17:31

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константин малофеев

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Перовский суд Москвы принял к рассмотрению иск стримера и бывшего киберспортсмена Кирилла Малофеева, сына российского бизнесмена и основателя холдинга "Царьград" Константина Малофеева, к стриминговой платформе Twitch и её владельцу Amazon, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в среду.Ранее с подобным иском он обращался в Арбитражный суд Москвы, однако заявление было отклонено ввиду неверной подсудности.“В иске заявитель просит признать односторонний отказ от договора на открытие аккаунта и односторонний отказ от партнерского соглашения к аккаунту недействительными”, - рассказал собеседник агентства.Малофеев также требует взыскать с ответчиков неустойку в 100 тысяч рублей в день за неисполнение судебного акта с последующим увеличением этой суммы. Предварительное слушание по иску назначено на завтра, на 13.40.Американское министерство финансов в апреле сообщило, что США вводят дополнительные санкции против Константина Малофеева, его компаний и приближенных. Под санкции, в частности, попал сын предпринимателя Кирилл Малофеев вместе с несколькими своими компаниями, которые, как считают в США, занимаются операциями с криптовалютами.СМИ в апреле сообщали, что канал в Twitch Малофеева-младшего, бывшего профессионального киберспортсмена (псевдоним Likkrit) и совладельца киберспортивной организации CrowCrowd, попал из-за санкций под блокировку на неопределенный срок.Twitch – видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, принадлежит Twitch Interactive — дочерней компании Amazon. Amazon – один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров.Кирилл “Likkrit” Малофеев до завершения киберспортивной карьеры был известным российским профессиональным игроком в League of Legends, выступал на позиции поддержки (саппорта). Участник соревнований между СНГ-командами, участник чемпионата мира 2016 года в Чикаго, стример.

https://ria.ru/20221004/twitch-1821374123.html

https://ria.ru/20220921/strim-1818472222.html

https://ria.ru/20220921/gaz-1818399095.html

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технологии, константин малофеев, москва, сша, чикаго, снг