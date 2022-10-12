15:04 12.10.2022 (обновлено: 15:22 12.10.2022)
В Минэнерго Турции заявили о возможности создания газового хаба
Минэнерго Турции: Анкара изучит идею Путина о газовом хабе, это технически возможно
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГотовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Готовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин. Архивное фото
АНКАРА, 12 окт – РИА Новости. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, комментируя предложение российского лидера Владимира Путина о возможности переместить транзит с газопроводов "Северный поток" в Черное море, заявил, что это технически возможно и должно быть обстоятельно изучено.
Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию, заявил Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".
"Что касается предложения Владимира Путина, мы, конечно впервые об этом услышали. Наверное, еще рано говорить о том, что мы знаем, как это сделать. Для нас это новое предложение. Необходимо обсуждение технических, торгово-юридических вопросов. Но Турция очень активно работает с Россией, мы вместе реализовывали очень крупные технологические проекты, мы очень надежные партнеры. "Турецкий поток" - это первый из крупных международных проектов, сейчас продолжаются работы на АЭС "Аккую". Я думаю, что это предложение Владимира Путина должно быть обстоятельно обсуждено, технически это возможно", - сказал Донмез, выступая на пленарном заседании "Новые вызовы – новые возможности. Что ждет мировой нефтегазовый рынок?" на форуме "Российская энергетическая неделя".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.