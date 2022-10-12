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В Минэнерго Турции заявили о возможности создания газового хаба - РИА Новости, 12.10.2022
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В Минэнерго Турции заявили о возможности создания газового хаба
В Минэнерго Турции заявили о возможности создания газового хаба - РИА Новости, 12.10.2022
В Минэнерго Турции заявили о возможности создания газового хаба
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, комментируя предложение российского лидера Владимира Путина о возможности переместить транзит с... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:04
2022-10-12T15:22
турция
россия
экономика
аэс "аккую"
черное море
владимир путин
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022
северный поток
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АНКАРА, 12 окт – РИА Новости. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, комментируя предложение российского лидера Владимира Путина о возможности переместить транзит с газопроводов "Северный поток" в Черное море, заявил, что это технически возможно и должно быть обстоятельно изучено.Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию, заявил Путин на форуме "Российская энергетическая неделя"."Что касается предложения Владимира Путина, мы, конечно впервые об этом услышали. Наверное, еще рано говорить о том, что мы знаем, как это сделать. Для нас это новое предложение. Необходимо обсуждение технических, торгово-юридических вопросов. Но Турция очень активно работает с Россией, мы вместе реализовывали очень крупные технологические проекты, мы очень надежные партнеры. "Турецкий поток" - это первый из крупных международных проектов, сейчас продолжаются работы на АЭС "Аккую". Я думаю, что это предложение Владимира Путина должно быть обстоятельно обсуждено, технически это возможно", - сказал Донмез, выступая на пленарном заседании "Новые вызовы – новые возможности. Что ждет мировой нефтегазовый рынок?" на форуме "Российская энергетическая неделя".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия
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турция, россия, экономика, аэс "аккую", черное море, владимир путин, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022, северный поток, турецкий поток
Турция, Россия, Экономика, АЭС "Аккую", Черное море, Владимир Путин, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2022, Северный поток, Турецкий поток
15:04 12.10.2022 (обновлено: 15:22 12.10.2022)
 
В Минэнерго Турции заявили о возможности создания газового хаба

Минэнерго Турции: Анкара изучит идею Путина о газовом хабе, это технически возможно

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГотовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Готовая часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Готовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин. Архивное фото
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АНКАРА, 12 окт – РИА Новости. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, комментируя предложение российского лидера Владимира Путина о возможности переместить транзит с газопроводов "Северный поток" в Черное море, заявил, что это технически возможно и должно быть обстоятельно изучено.
Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию, заявил Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".
"Что касается предложения Владимира Путина, мы, конечно впервые об этом услышали. Наверное, еще рано говорить о том, что мы знаем, как это сделать. Для нас это новое предложение. Необходимо обсуждение технических, торгово-юридических вопросов. Но Турция очень активно работает с Россией, мы вместе реализовывали очень крупные технологические проекты, мы очень надежные партнеры. "Турецкий поток" - это первый из крупных международных проектов, сейчас продолжаются работы на АЭС "Аккую". Я думаю, что это предложение Владимира Путина должно быть обстоятельно обсуждено, технически это возможно", - сказал Донмез, выступая на пленарном заседании "Новые вызовы – новые возможности. Что ждет мировой нефтегазовый рынок?" на форуме "Российская энергетическая неделя".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Рабочий на станции по добыче природного газа в Текирдаге - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
14:59
Минэнерго Турции назвало Россию надежным поставщиком газа
 
ТурцияРоссияЭкономикаАЭС "Аккую"Черное мореВладимир ПутинФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2022Северный потокТурецкий поток
 
 
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