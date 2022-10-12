https://ria.ru/20221012/turtsiya-1823394139.html

В Минэнерго Турции заявили о возможности создания газового хаба

В Минэнерго Турции заявили о возможности создания газового хаба - РИА Новости, 12.10.2022

В Минэнерго Турции заявили о возможности создания газового хаба

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, комментируя предложение российского лидера Владимира Путина о возможности переместить транзит с... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:04

2022-10-12T15:04

2022-10-12T15:22

турция

россия

экономика

аэс "аккую"

черное море

владимир путин

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022

северный поток

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АНКАРА, 12 окт – РИА Новости. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, комментируя предложение российского лидера Владимира Путина о возможности переместить транзит с газопроводов "Северный поток" в Черное море, заявил, что это технически возможно и должно быть обстоятельно изучено.Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию, заявил Путин на форуме "Российская энергетическая неделя"."Что касается предложения Владимира Путина, мы, конечно впервые об этом услышали. Наверное, еще рано говорить о том, что мы знаем, как это сделать. Для нас это новое предложение. Необходимо обсуждение технических, торгово-юридических вопросов. Но Турция очень активно работает с Россией, мы вместе реализовывали очень крупные технологические проекты, мы очень надежные партнеры. "Турецкий поток" - это первый из крупных международных проектов, сейчас продолжаются работы на АЭС "Аккую". Я думаю, что это предложение Владимира Путина должно быть обстоятельно обсуждено, технически это возможно", - сказал Донмез, выступая на пленарном заседании "Новые вызовы – новые возможности. Что ждет мировой нефтегазовый рынок?" на форуме "Российская энергетическая неделя".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221012/gaz-1823392192.html

турция

россия

черное море

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

турция, россия, экономика, аэс "аккую", черное море, владимир путин, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022, северный поток, турецкий поток