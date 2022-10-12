Рейтинг@Mail.ru
Эксперты сообщили, как россияне могут оформить в Турции карты Troy - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221012/turtsiya-1823391481.html
Эксперты сообщили, как россияне могут оформить в Турции карты Troy
Эксперты сообщили, как россияне могут оформить в Турции карты Troy - РИА Новости, 12.10.2022
Эксперты сообщили, как россияне могут оформить в Турции карты Troy
Российские туристы уже сейчас могут оформить в Турции карту платежной системы Troy, которой можно расплачиваться за услуги и товары на территории страны,... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:35
2022-10-12T15:35
туризм
новости - туризм
турция
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820127965_0:0:1205:678_1920x0_80_0_0_75cd86cb5bd071e4fb00a628f198bc68.jpg
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские туристы уже сейчас могут оформить в Турции карту платежной системы Troy, которой можно расплачиваться за услуги и товары на территории страны, сообщает Tourdom.Турецкий "пластик" можно получить в течение двух-трех рабочих дней. Для этого пользователям потребуется минимальный пакет документов: копии российского и заграничного паспортов, ИНН и местная сим-карта, рассказала турагент Мария Шекер.Процедура заверения копий документов у нотариуса занимает один-два дня. Получение индивидуального номера налогоплательщика на сайте турецкой налоговой службы происходит за пару минут. Заявление нужно заполнить заглавными буквами, местом проживания указать адрес отеля.Карты турецкой платежной системы выпускает больше половины финучреждений страны, но не все из них работают с иностранными клиентами. В некоторых отделениях для оформления "пластика" потребуют открыть вклад, который замораживается на несколько месяцев.Картами туристы смогут расплачиваться во всех торговых точках страны. Снять лиры можно в любом государственном банкомате. Через эти же устройства и пополняется счет.Troy будет удобна в первую очередь для тех, кто приехал в страну на длительный срок и при этом не хочет платить наличными. Также карта понадобится тем, кто собирается получить вид на жительство или приобрести недвижимость: для этих действий необходим местный банковский счет. Ее недостаток — невозможность использования в других странах, а также в интернет-магазинах.Власти двух стран обсуждают возможность подключения российских банков к турецкой платежной системе. В этом случае туристы смогут оформлять карты у себя на родине и использовать их на курортах.
https://ria.ru/20221012/iran-1823352990.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820127965_127:0:1031:678_1920x0_80_0_0_c41c48d0bb12d8bdff1f2710637f4eb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, турция, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Туризм
15:35 12.10.2022
 
Эксперты сообщили, как россияне могут оформить в Турции карты Troy

Эксперты рассказали, как можно получить в Турции карту Troy в течение двух-трех дней

© Sputnik / Перейти в медиабанкДевушка с картой "Мир" у банкоматов в Стамбуле
Девушка с картой Мир у банкоматов в Стамбуле
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские туристы уже сейчас могут оформить в Турции карту платежной системы Troy, которой можно расплачиваться за услуги и товары на территории страны, сообщает Tourdom.
Турецкий "пластик" можно получить в течение двух-трех рабочих дней. Для этого пользователям потребуется минимальный пакет документов: копии российского и заграничного паспортов, ИНН и местная сим-карта, рассказала турагент Мария Шекер.
Процедура заверения копий документов у нотариуса занимает один-два дня. Получение индивидуального номера налогоплательщика на сайте турецкой налоговой службы происходит за пару минут. Заявление нужно заполнить заглавными буквами, местом проживания указать адрес отеля.
Карты турецкой платежной системы выпускает больше половины финучреждений страны, но не все из них работают с иностранными клиентами. В некоторых отделениях для оформления "пластика" потребуют открыть вклад, который замораживается на несколько месяцев.
Картами туристы смогут расплачиваться во всех торговых точках страны. Снять лиры можно в любом государственном банкомате. Через эти же устройства и пополняется счет.
Troy будет удобна в первую очередь для тех, кто приехал в страну на длительный срок и при этом не хочет платить наличными. Также карта понадобится тем, кто собирается получить вид на жительство или приобрести недвижимость: для этих действий необходим местный банковский счет. Ее недостаток — невозможность использования в других странах, а также в интернет-магазинах.
Власти двух стран обсуждают возможность подключения российских банков к турецкой платежной системе. В этом случае туристы смогут оформлять карты у себя на родине и использовать их на курортах.
Карта Мир от банка Сбербанк у банкомата в Ереване - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
13:28Туризм
В Иране до конца года заработают карты "Мир"
 
ТуризмНовости - ТуризмТурцияТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала