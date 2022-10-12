https://ria.ru/20221012/turtsiya-1823391481.html
Эксперты сообщили, как россияне могут оформить в Турции карты Troy
Эксперты сообщили, как россияне могут оформить в Турции карты Troy - РИА Новости, 12.10.2022
Эксперты сообщили, как россияне могут оформить в Турции карты Troy
Российские туристы уже сейчас могут оформить в Турции карту платежной системы Troy, которой можно расплачиваться за услуги и товары на территории страны,... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:35
2022-10-12T15:35
2022-10-12T15:35
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские туристы уже сейчас могут оформить в Турции карту платежной системы Troy, которой можно расплачиваться за услуги и товары на территории страны, сообщает Tourdom.Турецкий "пластик" можно получить в течение двух-трех рабочих дней. Для этого пользователям потребуется минимальный пакет документов: копии российского и заграничного паспортов, ИНН и местная сим-карта, рассказала турагент Мария Шекер.Процедура заверения копий документов у нотариуса занимает один-два дня. Получение индивидуального номера налогоплательщика на сайте турецкой налоговой службы происходит за пару минут. Заявление нужно заполнить заглавными буквами, местом проживания указать адрес отеля.Карты турецкой платежной системы выпускает больше половины финучреждений страны, но не все из них работают с иностранными клиентами. В некоторых отделениях для оформления "пластика" потребуют открыть вклад, который замораживается на несколько месяцев.Картами туристы смогут расплачиваться во всех торговых точках страны. Снять лиры можно в любом государственном банкомате. Через эти же устройства и пополняется счет.Troy будет удобна в первую очередь для тех, кто приехал в страну на длительный срок и при этом не хочет платить наличными. Также карта понадобится тем, кто собирается получить вид на жительство или приобрести недвижимость: для этих действий необходим местный банковский счет. Ее недостаток — невозможность использования в других странах, а также в интернет-магазинах.Власти двух стран обсуждают возможность подключения российских банков к турецкой платежной системе. В этом случае туристы смогут оформлять карты у себя на родине и использовать их на курортах.
https://ria.ru/20221012/iran-1823352990.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, турция, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Туризм
Эксперты сообщили, как россияне могут оформить в Турции карты Troy
Эксперты рассказали, как можно получить в Турции карту Troy в течение двух-трех дней
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.
Российские туристы уже сейчас могут оформить в Турции карту платежной системы Troy, которой можно расплачиваться за услуги и товары на территории страны, сообщает
Tourdom.
Турецкий "пластик" можно получить в течение двух-трех рабочих дней. Для этого пользователям потребуется минимальный пакет документов: копии российского и заграничного паспортов, ИНН и местная сим-карта, рассказала турагент Мария Шекер.
Процедура заверения копий документов у нотариуса занимает один-два дня. Получение индивидуального номера налогоплательщика на сайте турецкой налоговой службы происходит за пару минут. Заявление нужно заполнить заглавными буквами, местом проживания указать адрес отеля.
Карты турецкой платежной системы выпускает больше половины финучреждений страны, но не все из них работают с иностранными клиентами. В некоторых отделениях для оформления "пластика" потребуют открыть вклад, который замораживается на несколько месяцев.
Картами туристы смогут расплачиваться во всех торговых точках страны. Снять лиры можно в любом государственном банкомате. Через эти же устройства и пополняется счет.
Troy будет удобна в первую очередь для тех, кто приехал в страну на длительный срок и при этом не хочет платить наличными. Также карта понадобится тем, кто собирается получить вид на жительство или приобрести недвижимость: для этих действий необходим местный банковский счет. Ее недостаток — невозможность использования в других странах, а также в интернет-магазинах.
Власти двух стран обсуждают
возможность подключения российских банков к турецкой платежной системе. В этом случае туристы смогут оформлять карты у себя на родине и использовать их на курортах.