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Удивительные места и интересные маршруты в Краснодарском крае

Удивительные места и интересные маршруты в Краснодарском крае - РИА Новости, 12.10.2022

Удивительные места и интересные маршруты в Краснодарском крае

Отдых в Краснодарском крае — это не только пляжи и море. В окрестностях любого курорта есть много интересного: загадочные дольмены, живописные сады, необычные... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T12:22

2022-10-12T12:22

2022-10-12T12:22

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Отдых в Краснодарском крае — это не только пляжи и море. В окрестностях любого курорта есть много интересного: загадочные дольмены, живописные сады, необычные творения природы. Рассказываем про уникальные локации, которые стоит посетить на Кубани.Дольмены: археологическая загадкаДольмены — это древние сооружения из камней, "места силы", о которых ходит немало легенд. Согласно археологическим исследованиям, дольмены Кубани были построены в IV-II веках до нашей эры. До сих пор доподлинно неизвестно, кто и как их строил. Назначение каменных конструкций также неясно: возможно, дольмены служили гробницами или выполняли ритуальные цели. По одной из версий, шаманы и мудрецы замуровывали себя внутри, чтобы отрешиться от мира и погрузиться в состояние глубокой медитации.Дольмены разбросаны по всему Краснодарскому краю. Посетить их можно из любого курорта:К дольменам стоит съездить для того, чтобы загадать желание, задать сокровенный вопрос, ощутить магическую атмосферу и прикоснуться к тайнам далёкого прошлого.Скала Киселева: каменная стена высотой с 15-этажный домЭто природная достопримечательность расположена в 4 километрах от Туапсе, рядом с посёлком Агой. Скала представляет собой гладкую "стену", отвесно уходящую в море. Размеры впечатляют: высота утёса достигает 46 метров, ширина — около 60 метров.Кроме габаритов, интересна комбинация горных пород, из которых состоит скала. Слои песчаника, аргиллитов и алевролитов расположены вертикально и, чередуясь, придают горе необычный окрас и рельеф. Благодаря содержанию металлов скала отливает золотым и красным, что особенно заметно на закате.Именно здесь снимали культовую сцену из "Бриллиантовой руки", когда Геша Козодоев (Андрей Миронов) покушался на жизнь Семёна Семёновича (Юрий Никулин) во время рыбалки.На скале Киселёва получаются головокружительные фото, а внизу расположен пляж, где приятно освежиться жарким днём. Скала находится на территории лесопарка Кадош. Здесь можно долго гулять среди сосен, устроить пикник или дойти по туристической тропе до водопадов, самый большой из которых имеет высоту 33 метра.Сукко: кипарисовое озероРядом с Анапой, в 14 километрах, расположена необычная экозона: в окружении сопок и зелёных холмов раскинулось озеро, из которого растут кипарисы. Мощные деревья (около 30 метров в высоту, 50 метров в диаметре) возвышаются над водной гладью, слово сказочные богатыри.На берегу встречаются уэльские дубы, можжевельник, граб. Морской воздух, попадая сюда, смешивается с хвойными испарениями и ароматами растений, что создаёт уникальный микроклимат.В последнее время в этом местечке активно развивается туристическая инфраструктура. На лодочной станции можно арендовать лодку или катамаран, чтобы совершить прогулку по озеру, подплыть к кипарисам.Чем ещё заняться на озере Сукко:На территории есть кафе, бар, детская площадка и развлечения для всей семьи. Приехать к озеру можно не только летом, но и осенью, когда лес на холмах окрашивается в оранжевые, алые и жёлтые тона.Кабардинка: все эпохи в одном паркеКабардинка — село в Краснодарском крае в 18 километрах от Геленджика. Этот небольшой курорт приятен сам по себе: хорошие пляжи с мелкой галькой и пологим заходом в воду, множество магазинов, ресторанов, отелей на любой вкус и бюджет.Кабардинка отлично подходит не только для семейного отпуска, но и для лечения и восстановления организма. В местных санаториях и пансионатах можно пройти курс бальнеологических и физиотерапевтических процедур при нарушениях дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной систем. Неподалёку расположены источники минеральных вод, с Таманского острова сюда привозят сероводородные иловые грязи, да и сам воздух, наполненный фитонцидами и морской солью, оказывает целебный эффект.Однако мы хотим рассказать про изюминку Кабардинки — парк под открытым небом, где собраны копии известных зданий и сооружений разных архитектурных направлений.Всего воссоздано 40 объектов. Среди них:Сюда стоит приехать на несколько часов, чтобы успеть обойти все аллеи сада, посмотреть на редкие растения, узнать больше о мировой архитектуре, устроить тематическую фотосессию. Кроме прогулки по территории, можно посетить художественную выставку или остаться на спектакль в местном театре.ㅤРеклама.ДИП КК, ИНН 23080843354CQwVszH9pQNMmbxKuo

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

краснодарский край, новости - туризм, кабардинка, геленджик