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Машинисты увели с Крымского моста 25 вагонов состава, где горели цистерны

Машинисты увели с Крымского моста 25 вагонов состава, где горели цистерны - РИА Новости, 12.10.2022

Машинисты увели с Крымского моста 25 вагонов состава, где горели цистерны

Машинисты поезда, где загорелись цистерны, отцепили и увели с Крымского моста 25 из 59 вагонов, потратив на это 10 минут, сообщили в Крымской железной дороге. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T13:29

2022-10-12T13:29

2022-10-12T13:57

происшествия

чп на крымском мосту

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ЯЛТА, 12 окт - РИА Новости. Машинисты поезда, где загорелись цистерны, отцепили и увели с Крымского моста 25 из 59 вагонов, потратив на это 10 минут, сообщили в Крымской железной дороге.Теракт на Крымском мосту произошел рано утром в субботу, 8 октября: на ходу был взорван грузовой автомобиль, отчего загорелись топливные цистерны проезжавшего мимо поезда и рухнули два автомобильных пролета моста. Как сообщали РИА Новости в экстренных службах, жертвами взрыва стали четыре человека."Всего в поезде было 59 вагонов, удалось отцепить 25. Вес поезда составлял около 4000 тонн. Если бы не четкие профессиональные действия локомотивной бригады, последствия могли быть трагичнее. Юрий Квашнин (машинист) остался в кабине, чтобы контролировать приборы и управлять тормозами. А Виктор Прошин (помощник машиниста) согласно инструкции вышел на путь, чтобы визуально оценить повреждения. Он увидел, что часть состава можно спасти, доложил о ситуации машинисту, после чего было принято решение отцепить горящие вагоны", - говорится в сообщении компании.Железнодорожники должны были закрепить горящие цистерны с топливом, чтобы они не укатились с моста в направлении Тамани, что грозило еще большими повреждениями."Мы понимали, что надо отводить целые цистерны, иначе была бы картина пострашнее. Пришлось несколько раз бегать от локомотива к вагонам, башмаки все-таки тяжелые. Каждый раз я подходил настолько близко, насколько мог, закрепил часть поезда, оставшуюся забрали. Нам понадобилось на это 10 минут", - приводит слова Прошина компания.Локомотивной бригаде оперативно удалось отцепить воспламенившиеся цистерны, а неповрежденный поезд вывести на станцию Керчи.

https://ria.ru/20221012/most-1823359847.html

https://ria.ru/20221012/terakt-1823331400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, чп на крымском мосту, крымская железная дорога, россия, республика крым