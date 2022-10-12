https://ria.ru/20221012/tsik-1823332811.html

Избиркомы новых субъектов приняли участие в заседании ЦИК России

Избиркомы новых субъектов приняли участие в заседании ЦИК России - РИА Новости, 12.10.2022

Избиркомы новых субъектов приняли участие в заседании ЦИК России

Избирательные комиссии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в первый раз приняли участие в рабочем заседании Центральной избирательной комиссии России в... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T12:20

2022-10-12T12:20

2022-10-12T12:33

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

цик рф

референдумы на освобожденных территориях

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603289870_0:157:2972:1829_1920x0_80_0_0_3a26db76ebddcb7bc2d975b160bedf87.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Избирательные комиссии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в первый раз приняли участие в рабочем заседании Центральной избирательной комиссии России в среду, передает корреспондент РИА Новости.Председатели избиркомов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей первый раз стали участниками рабочего заседания ЦИК РФ. Представители новых субъектов подключились к заседанию в формате видеоконференции вместе в другими регионами РФ."Я думаю, что будет сегодня символично познакомить всех, кто находится у нас в зале заседаний, в студиях региональных избирательных комиссий. У нас четыре новых субъекта сегодня находится на связи и впервые принимают участие в прямом эфире вместе с нами в обсуждении тех проблем, которые, естественно, у нас есть, и задач, которые нам хотелось бы успешно решать", - поприветствовал и представил новых участников заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20221007/opros-1822375614.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, цик рф, референдумы на освобожденных территориях, политика