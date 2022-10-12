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Избиркомы новых субъектов приняли участие в заседании ЦИК России - РИА Новости, 12.10.2022
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Избиркомы новых субъектов приняли участие в заседании ЦИК России
Избиркомы новых субъектов приняли участие в заседании ЦИК России - РИА Новости, 12.10.2022
Избиркомы новых субъектов приняли участие в заседании ЦИК России
Избирательные комиссии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в первый раз приняли участие в рабочем заседании Центральной избирательной комиссии России в... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:20
2022-10-12T12:33
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
цик рф
референдумы на освобожденных территориях
политика
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Избирательные комиссии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в первый раз приняли участие в рабочем заседании Центральной избирательной комиссии России в среду, передает корреспондент РИА Новости.Председатели избиркомов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей первый раз стали участниками рабочего заседания ЦИК РФ. Представители новых субъектов подключились к заседанию в формате видеоконференции вместе в другими регионами РФ."Я думаю, что будет сегодня символично познакомить всех, кто находится у нас в зале заседаний, в студиях региональных избирательных комиссий. У нас четыре новых субъекта сегодня находится на связи и впервые принимают участие в прямом эфире вместе с нами в обсуждении тех проблем, которые, естественно, у нас есть, и задач, которые нам хотелось бы успешно решать", - поприветствовал и представил новых участников заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, цик рф, референдумы на освобожденных территориях, политика
Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, ЦИК РФ, Референдумы на освобожденных территориях, Политика
12:20 12.10.2022 (обновлено: 12:33 12.10.2022)
 
Избиркомы новых субъектов приняли участие в заседании ЦИК России

Избирательные комиссии новых субъектов впервые приняли участие в заседании ЦИК России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкНиколай Булаев
Николай Булаев - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Николай Булаев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Избирательные комиссии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в первый раз приняли участие в рабочем заседании Центральной избирательной комиссии России в среду, передает корреспондент РИА Новости.
Председатели избиркомов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей первый раз стали участниками рабочего заседания ЦИК РФ. Представители новых субъектов подключились к заседанию в формате видеоконференции вместе в другими регионами РФ.
"Я думаю, что будет сегодня символично познакомить всех, кто находится у нас в зале заседаний, в студиях региональных избирательных комиссий. У нас четыре новых субъекта сегодня находится на связи и впервые принимают участие в прямом эфире вместе с нами в обсуждении тех проблем, которые, естественно, у нас есть, и задач, которые нам хотелось бы успешно решать", - поприветствовал и представил новых участников заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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