https://ria.ru/20221012/tseny-1823318166.html
АСЕАН не обсуждает поддержку идеи G7 по потолку цен на российскую нефть
АСЕАН не обсуждает поддержку идеи G7 по потолку цен на российскую нефть - РИА Новости, 12.10.2022
АСЕАН не обсуждает поддержку идеи G7 по потолку цен на российскую нефть
В АСЕАН не обсуждают вопрос о поддержке идеи "семерки" по потолку цен на российскую нефть, заявил РИА Новости исполнительный директор Центра энергетики... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:37
2022-10-12T11:37
2022-10-12T11:37
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. В АСЕАН не обсуждают вопрос о поддержке идеи "семерки" по потолку цен на российскую нефть, заявил РИА Новости исполнительный директор Центра энергетики объединения Нуки Агуя Утама.Главы минфинов "Большой семерки" 2 сентября подтвердили план ввести лимит цен на российскую нефть и призвали все страны присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель ЕК - ввести лимит цен в соответствии со сроками, согласованными в рамках шестого пакета санкций ЕС, то есть 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов."В первую очередь, ни одна из стран АСЕАН не является частью "большой семерки", мы входим в G20, мы не обсуждаем конкретно этот вопрос (введение потолка цен со стороны G7 на энергоресурсы РФ - ред.). Мы относимся ко всем странам одинаково, без выделения каких-либо из них, потому что энергетика принадлежит всем, у нее не должно быть границ. Без энергетики у всех будут проблемы", - сказал Утама в кулуарах Российской энергетической недели,, комментируя инициативу "семерки".По его словам, АСЕАН не обсуждает конкретно эту проблему и не ставит вопрос таким образом, как "поддерживать или нет" какую-либо сторону.Ранее директор третьего департамента МИД РФ Николай Ноздрев заявил РИА Новости, что почти все страны АСЕАН в той или иной мере проявляют интерес к наращиванию импорта углеводородов из России. Он отметил, что Россия имеет богатый опыт кооперации в энергетической сфере с рядом стран АСЕАН.
https://ria.ru/20221012/neft-1823306262.html
https://ria.ru/20221012/tseny-1823313057.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, экономическое сообщество асеан
Россия, Экономика, Экономическое сообщество АСЕАН
АСЕАН не обсуждает поддержку идеи G7 по потолку цен на российскую нефть
В АСЕАН не обсуждают поддержку идеи G7 по ограничению цен на российскую нефть
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. В АСЕАН не обсуждают вопрос о поддержке идеи "семерки" по потолку цен на российскую нефть, заявил РИА Новости исполнительный директор Центра энергетики объединения Нуки Агуя Утама.
Главы минфинов "Большой семерки" 2 сентября подтвердили план ввести лимит цен на российскую нефть и призвали все страны присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони
заявил, что цель ЕК - ввести лимит цен в соответствии со сроками, согласованными в рамках шестого пакета санкций ЕС, то есть 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.
"В первую очередь, ни одна из стран АСЕАН не является частью "большой семерки", мы входим в G20, мы не обсуждаем конкретно этот вопрос (введение потолка цен со стороны G7 на энергоресурсы РФ - ред.). Мы относимся ко всем странам одинаково, без выделения каких-либо из них, потому что энергетика принадлежит всем, у нее не должно быть границ. Без энергетики у всех будут проблемы", - сказал Утама в кулуарах Российской энергетической недели,, комментируя инициативу "семерки".
По его словам, АСЕАН не обсуждает конкретно эту проблему и не ставит вопрос таким образом, как "поддерживать или нет" какую-либо сторону.
Ранее директор третьего департамента МИД РФ Николай Ноздрев заявил РИА Новости, что почти все страны АСЕАН в той или иной мере проявляют интерес к наращиванию импорта углеводородов из России
. Он отметил, что Россия имеет богатый опыт кооперации в энергетической сфере с рядом стран АСЕАН.