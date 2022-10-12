https://ria.ru/20221012/tseny-1823318166.html

АСЕАН не обсуждает поддержку идеи G7 по потолку цен на российскую нефть

АСЕАН не обсуждает поддержку идеи G7 по потолку цен на российскую нефть - РИА Новости, 12.10.2022

АСЕАН не обсуждает поддержку идеи G7 по потолку цен на российскую нефть

В АСЕАН не обсуждают вопрос о поддержке идеи "семерки" по потолку цен на российскую нефть, заявил РИА Новости исполнительный директор Центра энергетики... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T11:37

2022-10-12T11:37

2022-10-12T11:37

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. В АСЕАН не обсуждают вопрос о поддержке идеи "семерки" по потолку цен на российскую нефть, заявил РИА Новости исполнительный директор Центра энергетики объединения Нуки Агуя Утама.Главы минфинов "Большой семерки" 2 сентября подтвердили план ввести лимит цен на российскую нефть и призвали все страны присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель ЕК - ввести лимит цен в соответствии со сроками, согласованными в рамках шестого пакета санкций ЕС, то есть 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов."В первую очередь, ни одна из стран АСЕАН не является частью "большой семерки", мы входим в G20, мы не обсуждаем конкретно этот вопрос (введение потолка цен со стороны G7 на энергоресурсы РФ - ред.). Мы относимся ко всем странам одинаково, без выделения каких-либо из них, потому что энергетика принадлежит всем, у нее не должно быть границ. Без энергетики у всех будут проблемы", - сказал Утама в кулуарах Российской энергетической недели,, комментируя инициативу "семерки".По его словам, АСЕАН не обсуждает конкретно эту проблему и не ставит вопрос таким образом, как "поддерживать или нет" какую-либо сторону.Ранее директор третьего департамента МИД РФ Николай Ноздрев заявил РИА Новости, что почти все страны АСЕАН в той или иной мере проявляют интерес к наращиванию импорта углеводородов из России. Он отметил, что Россия имеет богатый опыт кооперации в энергетической сфере с рядом стран АСЕАН.

https://ria.ru/20221012/neft-1823306262.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, экономическое сообщество асеан