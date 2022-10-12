Рейтинг@Mail.ru
АСЕАН не обсуждает поддержку идеи G7 по потолку цен на российскую нефть - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221012/tseny-1823318166.html
АСЕАН не обсуждает поддержку идеи G7 по потолку цен на российскую нефть
АСЕАН не обсуждает поддержку идеи G7 по потолку цен на российскую нефть - РИА Новости, 12.10.2022
АСЕАН не обсуждает поддержку идеи G7 по потолку цен на российскую нефть
В АСЕАН не обсуждают вопрос о поддержке идеи "семерки" по потолку цен на российскую нефть, заявил РИА Новости исполнительный директор Центра энергетики... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:37
2022-10-12T11:37
россия
экономика
экономическое сообщество асеан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744650209_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_bf382d1c5cdb88d5d93d88edea569417.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. В АСЕАН не обсуждают вопрос о поддержке идеи "семерки" по потолку цен на российскую нефть, заявил РИА Новости исполнительный директор Центра энергетики объединения Нуки Агуя Утама.Главы минфинов "Большой семерки" 2 сентября подтвердили план ввести лимит цен на российскую нефть и призвали все страны присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель ЕК - ввести лимит цен в соответствии со сроками, согласованными в рамках шестого пакета санкций ЕС, то есть 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов."В первую очередь, ни одна из стран АСЕАН не является частью "большой семерки", мы входим в G20, мы не обсуждаем конкретно этот вопрос (введение потолка цен со стороны G7 на энергоресурсы РФ - ред.). Мы относимся ко всем странам одинаково, без выделения каких-либо из них, потому что энергетика принадлежит всем, у нее не должно быть границ. Без энергетики у всех будут проблемы", - сказал Утама в кулуарах Российской энергетической недели,, комментируя инициативу "семерки".По его словам, АСЕАН не обсуждает конкретно эту проблему и не ставит вопрос таким образом, как "поддерживать или нет" какую-либо сторону.Ранее директор третьего департамента МИД РФ Николай Ноздрев заявил РИА Новости, что почти все страны АСЕАН в той или иной мере проявляют интерес к наращиванию импорта углеводородов из России. Он отметил, что Россия имеет богатый опыт кооперации в энергетической сфере с рядом стран АСЕАН.
https://ria.ru/20221012/neft-1823306262.html
https://ria.ru/20221012/tseny-1823313057.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744650209_245:0:2974:2047_1920x0_80_0_0_802ef8ab234102733cb5570c73cbff98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, экономическое сообщество асеан
Россия, Экономика, Экономическое сообщество АСЕАН
11:37 12.10.2022
 
АСЕАН не обсуждает поддержку идеи G7 по потолку цен на российскую нефть

В АСЕАН не обсуждают поддержку идеи G7 по ограничению цен на российскую нефть

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкФлаг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
Флаг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Флаг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. В АСЕАН не обсуждают вопрос о поддержке идеи "семерки" по потолку цен на российскую нефть, заявил РИА Новости исполнительный директор Центра энергетики объединения Нуки Агуя Утама.
Главы минфинов "Большой семерки" 2 сентября подтвердили план ввести лимит цен на российскую нефть и призвали все страны присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель ЕК - ввести лимит цен в соответствии со сроками, согласованными в рамках шестого пакета санкций ЕС, то есть 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
10:52
В Индонезии раскритиковали попытки США ограничить цены на российскую нефть
"В первую очередь, ни одна из стран АСЕАН не является частью "большой семерки", мы входим в G20, мы не обсуждаем конкретно этот вопрос (введение потолка цен со стороны G7 на энергоресурсы РФ - ред.). Мы относимся ко всем странам одинаково, без выделения каких-либо из них, потому что энергетика принадлежит всем, у нее не должно быть границ. Без энергетики у всех будут проблемы", - сказал Утама в кулуарах Российской энергетической недели,, комментируя инициативу "семерки".
По его словам, АСЕАН не обсуждает конкретно эту проблему и не ставит вопрос таким образом, как "поддерживать или нет" какую-либо сторону.
Ранее директор третьего департамента МИД РФ Николай Ноздрев заявил РИА Новости, что почти все страны АСЕАН в той или иной мере проявляют интерес к наращиванию импорта углеводородов из России. Он отметил, что Россия имеет богатый опыт кооперации в энергетической сфере с рядом стран АСЕАН.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
11:18
На заседании министров ЕС не будут обсуждать потолок цен на российский газ
 
РоссияЭкономикаЭкономическое сообщество АСЕАН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала