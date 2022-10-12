https://ria.ru/20221012/tseny-1823313057.html

На заседании министров ЕС не будут обсуждать потолок цен на российский газ

На заседании министров ЕС не будут обсуждать потолок цен на российский газ - РИА Новости, 12.10.2022

На заседании министров ЕС не будут обсуждать потолок цен на российский газ

Ограничение цен на газ из РФ на неформальном заседании министров стран ЕС, курирующих вопросы энергетики, обсуждаться не будет, сообщил в среду в Праге глава... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T11:18

2022-10-12T11:18

2022-10-12T11:18

экономика

россия

прага

чехия

евросоюз

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ПРАГА, 12 окт – РИА Новости. Ограничение цен на газ из РФ на неформальном заседании министров стран ЕС, курирующих вопросы энергетики, обсуждаться не будет, сообщил в среду в Праге глава минпромторга Чехии, которая сейчас председательствует в ЕС, Йозеф Сикела."Ряда предложений на столе для обсуждения (министрами стран ЕС) уже нет. Это касается, например, ограничения цен на газ, поступающий по трубопроводам из РФ", - сказал Сикела перед началом заседания.

https://ria.ru/20221011/gaz-1823239174.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, прага, чехия, евросоюз