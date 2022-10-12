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На заседании министров ЕС не будут обсуждать потолок цен на российский газ - РИА Новости, 12.10.2022
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На заседании министров ЕС не будут обсуждать потолок цен на российский газ
На заседании министров ЕС не будут обсуждать потолок цен на российский газ - РИА Новости, 12.10.2022
На заседании министров ЕС не будут обсуждать потолок цен на российский газ
Ограничение цен на газ из РФ на неформальном заседании министров стран ЕС, курирующих вопросы энергетики, обсуждаться не будет, сообщил в среду в Праге глава... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:18
2022-10-12T11:18
экономика
россия
прага
чехия
евросоюз
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ПРАГА, 12 окт – РИА Новости. Ограничение цен на газ из РФ на неформальном заседании министров стран ЕС, курирующих вопросы энергетики, обсуждаться не будет, сообщил в среду в Праге глава минпромторга Чехии, которая сейчас председательствует в ЕС, Йозеф Сикела."Ряда предложений на столе для обсуждения (министрами стран ЕС) уже нет. Это касается, например, ограничения цен на газ, поступающий по трубопроводам из РФ", - сказал Сикела перед началом заседания.
https://ria.ru/20221011/gaz-1823239174.html
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экономика, россия, прага, чехия, евросоюз
Экономика, Россия, Прага, Чехия, Евросоюз
11:18 12.10.2022
 
На заседании министров ЕС не будут обсуждать потолок цен на российский газ

На заседании министров энергетики ЕС не будут обсуждать ограничение цен на российский газ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПРАГА, 12 окт – РИА Новости. Ограничение цен на газ из РФ на неформальном заседании министров стран ЕС, курирующих вопросы энергетики, обсуждаться не будет, сообщил в среду в Праге глава минпромторга Чехии, которая сейчас председательствует в ЕС, Йозеф Сикела.
"Ряда предложений на столе для обсуждения (министрами стран ЕС) уже нет. Это касается, например, ограничения цен на газ, поступающий по трубопроводам из РФ", - сказал Сикела перед началом заседания.
Премьер-министр Италии Марио Драги - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 21:24
Страны G7 должны вместе решать проблему высоких цен на газ, заявил Драги
 
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