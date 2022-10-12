https://ria.ru/20221012/tseny-1823313057.html
На заседании министров ЕС не будут обсуждать потолок цен на российский газ
На заседании министров ЕС не будут обсуждать потолок цен на российский газ - РИА Новости, 12.10.2022
На заседании министров ЕС не будут обсуждать потолок цен на российский газ
Ограничение цен на газ из РФ на неформальном заседании министров стран ЕС, курирующих вопросы энергетики, обсуждаться не будет, сообщил в среду в Праге глава... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:18
2022-10-12T11:18
2022-10-12T11:18
экономика
россия
прага
чехия
евросоюз
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ПРАГА, 12 окт – РИА Новости. Ограничение цен на газ из РФ на неформальном заседании министров стран ЕС, курирующих вопросы энергетики, обсуждаться не будет, сообщил в среду в Праге глава минпромторга Чехии, которая сейчас председательствует в ЕС, Йозеф Сикела."Ряда предложений на столе для обсуждения (министрами стран ЕС) уже нет. Это касается, например, ограничения цен на газ, поступающий по трубопроводам из РФ", - сказал Сикела перед началом заседания.
https://ria.ru/20221011/gaz-1823239174.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, прага, чехия, евросоюз
Экономика, Россия, Прага, Чехия, Евросоюз
На заседании министров ЕС не будут обсуждать потолок цен на российский газ
На заседании министров энергетики ЕС не будут обсуждать ограничение цен на российский газ