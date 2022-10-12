https://ria.ru/20221012/tsentr-1823346017.html
В Липецкой области создадут Центр импортозащения
В Липецкой области создадут Центр импортозащения - РИА Новости, 12.10.2022
В Липецкой области создадут Центр импортозащения
В Липецкой области в ближайшее время будет создан Центр импортозащения, который будет помогать бизнесу искать альтернативных поставщиков сырья, оборудование и... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T13:15
2022-10-12T13:15
2022-10-12T13:15
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
экономика
технологии
импортозамещение
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ЛИПЕЦК, 12 окт – РИА Новости. В Липецкой области в ближайшее время будет создан Центр импортозащения, который будет помогать бизнесу искать альтернативных поставщиков сырья, оборудование и комплектующие для производства экспортируемых товаров, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что помимо этого Центр импортозамещения поможет предпринимателям в решении вопросов локализации производств; технологической модернизации предприятий и развития инновационной деятельности; продвижения товаров и услуг на региональном и межрегиональном рынках; расширения кооперационных связей."Мы поддерживаем местных производителей и заинтересованы в расширении взаимодействия между предприятиями. Внутрирегиональная кооперация – хорошая возможность для развития предприятий, создания новых рабочих мест и расширения рынков сбыта", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20221010/elektrokary-1822723231.html
липецкая область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, экономика, технологии, импортозамещение
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Экономика, Технологии, Импортозамещение