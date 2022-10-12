https://ria.ru/20221012/tsentr-1823346017.html

В Липецкой области создадут Центр импортозащения

В Липецкой области создадут Центр импортозащения - РИА Новости, 12.10.2022

В Липецкой области создадут Центр импортозащения

В Липецкой области в ближайшее время будет создан Центр импортозащения, который будет помогать бизнесу искать альтернативных поставщиков сырья, оборудование и... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T13:15

2022-10-12T13:15

2022-10-12T13:15

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

экономика

технологии

импортозамещение

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ЛИПЕЦК, 12 окт – РИА Новости. В Липецкой области в ближайшее время будет создан Центр импортозащения, который будет помогать бизнесу искать альтернативных поставщиков сырья, оборудование и комплектующие для производства экспортируемых товаров, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что помимо этого Центр импортозамещения поможет предпринимателям в решении вопросов локализации производств; технологической модернизации предприятий и развития инновационной деятельности; продвижения товаров и услуг на региональном и межрегиональном рынках; расширения кооперационных связей."Мы поддерживаем местных производителей и заинтересованы в расширении взаимодействия между предприятиями. Внутрирегиональная кооперация – хорошая возможность для развития предприятий, создания новых рабочих мест и расширения рынков сбыта", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20221010/elektrokary-1822723231.html

липецкая область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, экономика, технологии, импортозамещение