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В Липецкой области создадут Центр импортозащения - РИА Новости, 12.10.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20221012/tsentr-1823346017.html
В Липецкой области создадут Центр импортозащения
В Липецкой области создадут Центр импортозащения - РИА Новости, 12.10.2022
В Липецкой области создадут Центр импортозащения
В Липецкой области в ближайшее время будет создан Центр импортозащения, который будет помогать бизнесу искать альтернативных поставщиков сырья, оборудование и... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T13:15
2022-10-12T13:15
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
экономика
технологии
импортозамещение
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ЛИПЕЦК, 12 окт – РИА Новости. В Липецкой области в ближайшее время будет создан Центр импортозащения, который будет помогать бизнесу искать альтернативных поставщиков сырья, оборудование и комплектующие для производства экспортируемых товаров, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что помимо этого Центр импортозамещения поможет предпринимателям в решении вопросов локализации производств; технологической модернизации предприятий и развития инновационной деятельности; продвижения товаров и услуг на региональном и межрегиональном рынках; расширения кооперационных связей."Мы поддерживаем местных производителей и заинтересованы в расширении взаимодействия между предприятиями. Внутрирегиональная кооперация – хорошая возможность для развития предприятий, создания новых рабочих мест и расширения рынков сбыта", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20221010/elektrokary-1822723231.html
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липецкая область, игорь артамонов, экономика, технологии, импортозамещение
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Экономика, Технологии, Импортозамещение
13:15 12.10.2022
 

В Липецкой области создадут Центр импортозащения

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время заседания Координационного Совета по развитию МСП
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время заседания Координационного Совета по развитию МСП - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время заседания Координационного Совета по развитию МСП
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 12 окт – РИА Новости. В Липецкой области в ближайшее время будет создан Центр импортозащения, который будет помогать бизнесу искать альтернативных поставщиков сырья, оборудование и комплектующие для производства экспортируемых товаров, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что помимо этого Центр импортозамещения поможет предпринимателям в решении вопросов локализации производств; технологической модернизации предприятий и развития инновационной деятельности; продвижения товаров и услуг на региональном и межрегиональном рынках; расширения кооперационных связей.
"Мы поддерживаем местных производителей и заинтересованы в расширении взаимодействия между предприятиями. Внутрирегиональная кооперация – хорошая возможность для развития предприятий, создания новых рабочих мест и расширения рынков сбыта", – отметил Артамонов.
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 10:50Липецкая область
В Липецкой области построят сеть зарядных станций для электрокаров
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновЭкономикаТехнологииИмпортозамещение
 
 
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