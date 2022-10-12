https://ria.ru/20221012/tranzit-1823380241.html
Путин заявил о возможности переместить транзит газа с "Северных потоков"
Путин заявил о возможности переместить транзит газа с "Северных потоков" - РИА Новости, 12.10.2022
Путин заявил о возможности переместить транзит газа с "Северных потоков"
Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию, заявил президент Владимир Путин на форуме "Российская... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:29
2022-10-12T14:29
2022-10-12T17:02
россия
турция
европа
северный поток
северный поток — 2
владимир путин
авария на "северных потоках"
турецкий поток
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию, заявил президент Владимир Путин на форуме "Российская энергетическая неделя"."Утраченный объем транзита по "Северным потокам", по дну Балтийского моря, мы могли бы переместить и в регион Черного моря и сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего топлива, нашего газа природного в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, если, конечно, в этом заинтересованы наши партнеры", — сказал он.По словам главы государства, у такого решения есть экономическая целесообразность, кроме того, на этом маршруте значительно выше уровень безопасности.При этом он отметил, что Россия готова возобновить поставки и в Европу по уцелевшей нитке "Северного потока". Он подчеркнул, что Россия всегда выполняет обязательства и этим отличается от стран Запада. В пример он привел США — когда американские танкеры, везущие СПГ в Европу, разворачивались на полпути и меняли пункты назначения, потому что продавцам предлагали большую цену в другом месте.Что касается поврежденных "Северных потоков", то их можно отремонтировать, но это будет иметь смысл только в случае дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности, добавил российский лидер. Однако, по его словам, сегодня мировая экономика и ТЭК переживают острый кризис, вызванный в том числе "откровенно подрывными действиями отдельных участников рынка", которые порой просто уничтожают инфраструктуру конкурентов.Аварию на "Северных потоках" он назвал актом международного терроризма, цель которого — подорвать энергетическую безопасность целого континента.На заявление российского лидера о возможности перенести транзит газа из Балтийского моря в Черное отреагировали в Анкаре. Министр Министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмёз заявил, что технически это возможно, но требует обсуждения. Как пишут турецкие СМИ, вопрос о газовом хабе будет обсуждаться на завтрашней встрече Путина и Эрдогана в Астане.Утечку газа обнаружили 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело об акте международного терроризма.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220928/gaz-1819924826.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221011/shvetsiya-1823162474.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин объяснил, кто стоит за диверсиями на российских энергетических объектах
Путин объяснил, кто стоит за диверсиями на российских энергетических объектах
2022-10-12T14:29
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PT2M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, европа, северный поток, северный поток — 2, владимир путин, авария на "северных потоках", турецкий поток
Россия, Турция, Европа, Северный поток, Северный поток — 2, Владимир Путин, Авария на "Северных потоках", Турецкий поток
14:29 12.10.2022 (обновлено: 17:02 12.10.2022)
Путин заявил о возможности переместить транзит газа с "Северных потоков"
Путин: транзит с "Северных потоков" можно переместить, создав в Турции крупнейший хаб
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию, заявил президент Владимир Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".
"Утраченный объем транзита по "Северным потокам
", по дну Балтийского моря, мы могли бы переместить и в регион Черного моря и сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего топлива, нашего газа природного в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, если, конечно, в этом заинтересованы наши партнеры", — сказал он.
По словам главы государства, у такого решения есть экономическая целесообразность, кроме того, на этом маршруте значительно выше уровень безопасности.
При этом он отметил, что Россия готова возобновить поставки и в Европу по уцелевшей нитке "Северного потока".
"Мяч, как говорится, на стороне Евросоюза. Хотят — пусть просто откроют кран, и все. Мы никого ни в чем не ограничиваем, в том числе готовы поставлять в осенне-зимний период дополнительные объемы", — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что Россия всегда выполняет обязательства и этим отличается от стран Запада. В пример он привел США — когда американские танкеры, везущие СПГ в Европу, разворачивались на полпути и меняли пункты назначения, потому что продавцам предлагали большую цену в другом месте.
Что касается поврежденных "Северных потоков", то их можно отремонтировать, но это будет иметь смысл только в случае дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности, добавил российский лидер. Однако, по его словам, сегодня мировая экономика и ТЭК переживают острый кризис, вызванный в том числе "откровенно подрывными действиями отдельных участников рынка", которые порой просто уничтожают инфраструктуру конкурентов.
Аварию на "Северных потоках"
он назвал актом международного терроризма, цель которого — подорвать энергетическую безопасность целого континента.
"Все факты доказаны и задокументированы, а идеологами, заказчиками этих преступлений являются их конечные бенефициары, выгодоприобретатели — те, кому выгодны нестабильность и конфликты", — подчеркнул Путин.
На заявление российского лидера о возможности перенести транзит газа из Балтийского моря в Черное отреагировали в Анкаре. Министр Министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмёз заявил, что технически это возможно, но требует обсуждения. Как пишут турецкие СМИ, вопрос о газовом хабе будет обсуждаться на завтрашней встрече Путина и Эрдогана в Астане.
Утечку газа обнаружили 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2"
, причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело об акте международного терроризма.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.