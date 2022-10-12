https://ria.ru/20221012/tranzit-1823380241.html

Путин заявил о возможности переместить транзит газа с "Северных потоков"

Путин заявил о возможности переместить транзит газа с "Северных потоков" - РИА Новости, 12.10.2022

Путин заявил о возможности переместить транзит газа с "Северных потоков"

Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию, заявил президент Владимир Путин на форуме "Российская... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T14:29

2022-10-12T14:29

2022-10-12T17:02

россия

турция

европа

северный поток

северный поток — 2

владимир путин

авария на "северных потоках"

турецкий поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823384984_222:0:2594:1334_1920x0_80_0_0_89a7f0551940564e267cd57ea9edc554.jpg

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию, заявил президент Владимир Путин на форуме "Российская энергетическая неделя"."Утраченный объем транзита по "Северным потокам", по дну Балтийского моря, мы могли бы переместить и в регион Черного моря и сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего топлива, нашего газа природного в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, если, конечно, в этом заинтересованы наши партнеры", — сказал он.По словам главы государства, у такого решения есть экономическая целесообразность, кроме того, на этом маршруте значительно выше уровень безопасности.При этом он отметил, что Россия готова возобновить поставки и в Европу по уцелевшей нитке "Северного потока". Он подчеркнул, что Россия всегда выполняет обязательства и этим отличается от стран Запада. В пример он привел США — когда американские танкеры, везущие СПГ в Европу, разворачивались на полпути и меняли пункты назначения, потому что продавцам предлагали большую цену в другом месте.Что касается поврежденных "Северных потоков", то их можно отремонтировать, но это будет иметь смысл только в случае дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности, добавил российский лидер. Однако, по его словам, сегодня мировая экономика и ТЭК переживают острый кризис, вызванный в том числе "откровенно подрывными действиями отдельных участников рынка", которые порой просто уничтожают инфраструктуру конкурентов.Аварию на "Северных потоках" он назвал актом международного терроризма, цель которого — подорвать энергетическую безопасность целого континента.На заявление российского лидера о возможности перенести транзит газа из Балтийского моря в Черное отреагировали в Анкаре. Министр Министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмёз заявил, что технически это возможно, но требует обсуждения. Как пишут турецкие СМИ, вопрос о газовом хабе будет обсуждаться на завтрашней встрече Путина и Эрдогана в Астане.Утечку газа обнаружили 26 сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", причем сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело об акте международного терроризма.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220928/gaz-1819924826.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221011/shvetsiya-1823162474.html

россия

турция

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин объяснил, кто стоит за диверсиями на российских энергетических объектах Путин объяснил, кто стоит за диверсиями на российских энергетических объектах 2022-10-12T14:29 true PT2M01S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, турция, европа, северный поток, северный поток — 2, владимир путин, авария на "северных потоках", турецкий поток