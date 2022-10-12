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ФБР предлагало Стилу деньги за доказательства "сговора" Трампа с Россией - РИА Новости, 12.10.2022
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ФБР предлагало Стилу деньги за доказательства "сговора" Трампа с Россией
ФБР предлагало Стилу деньги за доказательства "сговора" Трампа с Россией - РИА Новости, 12.10.2022
ФБР предлагало Стилу деньги за доказательства "сговора" Трампа с Россией
Федеральное бюро расследований США предлагало 1 миллион долларов экс-сотруднику британских спецслужб Кристоферу Стилу за то, чтобы он подкрепил доказательствами РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T02:36
2022-10-12T02:36
в мире
дональд трамп
сша
россия
великобритания
федеральное бюро расследований сша
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АЛЕКСАНДРИЯ (США), 12 окт – РИА Новости. Федеральное бюро расследований США предлагало 1 миллион долларов экс-сотруднику британских спецслужб Кристоферу Стилу за то, чтобы он подкрепил доказательствами составленное им досье о якобы имевших место связях экс-президента Дональда Трампа с Россией, рассказал на суде аналитик ФБР Брайан Отен.По его словам, Стил денег не получил, поскольку не смог назвать даже имен своих источников и ограничился их "общим описанием".Отен выступал свидетелем на процессе россиянина Игоря Данченко, который, как считает следствие, участвовал в составлении досье Стила и теперь обвиняется в предоставлении заведомо ложных данных сотрудникам ФБР. Данченко отрицает свою вину.Отен рассказал, что в октябре 2016 года он вместе с несколькими коллегами летал в Великобританию, чтобы "проинтервьюировать" Стила по поводу его досье. Тогда же ему была предложена денежная награда.После президентских выборов 2016 года власти США, опираясь на досье Стила, вели расследование версии о "сговоре" Трампа с Россией, но в итоге не смогли ничего доказать.Американская прокуратура утверждает, что Данченко солгал ФБР по поводу источников переданных Стилу сведений о "контактах между избирательным штабом Трампа и российскими официальными лицами", включая информацию о том, что "Кремль мог содействовать избранию Трампа". В обвинении говорится, что Данченко ни от кого такую информацию не получал и "сфабриковал факты".
https://ria.ru/20220914/danchenko-1816626282.html
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в мире, дональд трамп, сша, россия, великобритания, федеральное бюро расследований сша
В мире, Дональд Трамп, США, Россия, Великобритания, Федеральное бюро расследований США
02:36 12.10.2022
 
ФБР предлагало Стилу деньги за доказательства "сговора" Трампа с Россией

ФБР предлагало Стилу один миллион долларов за доказательства "сговора" Трампа с Россией

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в медиабанкСотрудники ФБР и полиции
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Сотрудники ФБР и полиции. Архивное фото
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АЛЕКСАНДРИЯ (США), 12 окт – РИА Новости. Федеральное бюро расследований США предлагало 1 миллион долларов экс-сотруднику британских спецслужб Кристоферу Стилу за то, чтобы он подкрепил доказательствами составленное им досье о якобы имевших место связях экс-президента Дональда Трампа с Россией, рассказал на суде аналитик ФБР Брайан Отен.
По его словам, Стил денег не получил, поскольку не смог назвать даже имен своих источников и ограничился их "общим описанием".
Игорь Данченко покидает здание суда США имени Альберта В. Брайана в Александрии, штат Вирджиния - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 05:35
Россиянин, проходящий по делу о связях Трампа, был осведомителем ФБР
Отен выступал свидетелем на процессе россиянина Игоря Данченко, который, как считает следствие, участвовал в составлении досье Стила и теперь обвиняется в предоставлении заведомо ложных данных сотрудникам ФБР. Данченко отрицает свою вину.
Отен рассказал, что в октябре 2016 года он вместе с несколькими коллегами летал в Великобританию, чтобы "проинтервьюировать" Стила по поводу его досье. Тогда же ему была предложена денежная награда.
После президентских выборов 2016 года власти США, опираясь на досье Стила, вели расследование версии о "сговоре" Трампа с Россией, но в итоге не смогли ничего доказать.
Американская прокуратура утверждает, что Данченко солгал ФБР по поводу источников переданных Стилу сведений о "контактах между избирательным штабом Трампа и российскими официальными лицами", включая информацию о том, что "Кремль мог содействовать избранию Трампа". В обвинении говорится, что Данченко ни от кого такую информацию не получал и "сфабриковал факты".
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 12:26
СМИ: Минюст США считает, что Трамп вернул не все документы из Белого дома
 
В миреДональд ТрампСШАРоссияВеликобританияФедеральное бюро расследований США
 
 
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