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Россия готова покупать европейские товары, заявил Путин - РИА Новости, 12.10.2022
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Россия готова покупать европейские товары, заявил Путин
Россия готова покупать европейские товары, заявил Путин - РИА Новости, 12.10.2022
Россия готова покупать европейские товары, заявил Путин
Россия готова покупать европейские товары, но Европа сама их не продает, и Москва здесь ни при чем, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T13:59
2022-10-12T14:18
россия
экономика
владимир путин
европа
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия готова покупать европейские товары, но Европа сама их не продает, и Москва здесь ни при чем, заявил президент РФ Владимир Путин.Форум проходит в Москве с 12 по 14 октября, РИА Новости выступает его информационным партнером.Глава государства добавил, что Европа "опять будет сваливать" проблему на Россию. "Мы продаем то, что они хотят купить - пожалуйста. Рыночные цены - пожалуйста. Мы готовы у вас покупать, но вы же не продаете. Дефицит растёт. Повторяю, совсем не по нашей цене. Не надо отказываться от сотрудничества с Россией, вот и всё", - добавил глава государства.
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россия, экономика, владимир путин, европа
Россия, Экономика, Владимир Путин, Европа
13:59 12.10.2022 (обновлено: 14:18 12.10.2022)
 
Россия готова покупать европейские товары, заявил Путин

Президент Путин: Россия готова покупать европейские товары, но они же сами не продают

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия готова покупать европейские товары, но Европа сама их не продает, и Москва здесь ни при чем, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы готовы покупать европейский товар, но они же сами не продают. Ввели эмбарго на одну товарную группу, на вторую, на третью. Отсюда и дефицит. Мы-то здесь при чем?" - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".
Форум проходит в Москве с 12 по 14 октября, РИА Новости выступает его информационным партнером.
Глава государства добавил, что Европа "опять будет сваливать" проблему на Россию. "Мы продаем то, что они хотят купить - пожалуйста. Рыночные цены - пожалуйста. Мы готовы у вас покупать, но вы же не продаете. Дефицит растёт. Повторяю, совсем не по нашей цене. Не надо отказываться от сотрудничества с Россией, вот и всё", - добавил глава государства.
Здание министерства финансов России - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
13:26
В Минфине заявили о недопустимости экспорта из России топлива с демпфером
 
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