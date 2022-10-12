https://ria.ru/20221012/tovary-1823366176.html
Россия готова покупать европейские товары, заявил Путин
Россия готова покупать европейские товары, заявил Путин - РИА Новости, 12.10.2022
Россия готова покупать европейские товары, заявил Путин
Россия готова покупать европейские товары, но Европа сама их не продает, и Москва здесь ни при чем, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T13:59
2022-10-12T13:59
2022-10-12T14:18
россия
экономика
владимир путин
европа
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия готова покупать европейские товары, но Европа сама их не продает, и Москва здесь ни при чем, заявил президент РФ Владимир Путин.Форум проходит в Москве с 12 по 14 октября, РИА Новости выступает его информационным партнером.Глава государства добавил, что Европа "опять будет сваливать" проблему на Россию. "Мы продаем то, что они хотят купить - пожалуйста. Рыночные цены - пожалуйста. Мы готовы у вас покупать, но вы же не продаете. Дефицит растёт. Повторяю, совсем не по нашей цене. Не надо отказываться от сотрудничества с Россией, вот и всё", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20221012/toplivo-1823353630.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин, европа
Россия, Экономика, Владимир Путин, Европа
13:59 12.10.2022 (обновлено: 14:18 12.10.2022)
Россия готова покупать европейские товары, заявил Путин
Президент Путин: Россия готова покупать европейские товары, но они же сами не продают
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия готова покупать европейские товары, но Европа сама их не продает, и Москва здесь ни при чем, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы готовы покупать европейский товар, но они же сами не продают. Ввели эмбарго на одну товарную группу, на вторую, на третью. Отсюда и дефицит. Мы-то здесь при чем?" - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".
Форум проходит в Москве с 12 по 14 октября, РИА Новости выступает его информационным партнером.
Глава государства добавил, что Европа "опять будет сваливать" проблему на Россию. "Мы продаем то, что они хотят купить - пожалуйста. Рыночные цены - пожалуйста. Мы готовы у вас покупать, но вы же не продаете. Дефицит растёт. Повторяю, совсем не по нашей цене. Не надо отказываться от сотрудничества с Россией, вот и всё", - добавил глава государства.