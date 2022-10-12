https://ria.ru/20221012/tovary-1823366176.html

Россия готова покупать европейские товары, заявил Путин

Россия готова покупать европейские товары, заявил Путин - РИА Новости, 12.10.2022

Россия готова покупать европейские товары, заявил Путин

Россия готова покупать европейские товары, но Европа сама их не продает, и Москва здесь ни при чем, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T13:59

2022-10-12T13:59

2022-10-12T14:18

россия

экономика

владимир путин

европа

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия готова покупать европейские товары, но Европа сама их не продает, и Москва здесь ни при чем, заявил президент РФ Владимир Путин.Форум проходит в Москве с 12 по 14 октября, РИА Новости выступает его информационным партнером.Глава государства добавил, что Европа "опять будет сваливать" проблему на Россию. "Мы продаем то, что они хотят купить - пожалуйста. Рыночные цены - пожалуйста. Мы готовы у вас покупать, но вы же не продаете. Дефицит растёт. Повторяю, совсем не по нашей цене. Не надо отказываться от сотрудничества с Россией, вот и всё", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20221012/toplivo-1823353630.html

россия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика, владимир путин, европа