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ФСБ показала видео задержания агента СБУ, планировавшего теракты в Москве - РИА Новости, 12.10.2022
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ФСБ показала видео задержания агента СБУ, планировавшего теракты в Москве
ФСБ показала видео задержания агента СБУ, планировавшего теракты в Москве - РИА Новости, 12.10.2022
ФСБ показала видео задержания агента СБУ, планировавшего теракты в Москве
Готовивший теракт в столичном регионе агент Службы безопасности Украины (СБУ) хранил предназначавшиеся для этого переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла"... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T10:17
2022-10-12T10:38
безопасность
украина
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Готовивший теракт в столичном регионе агент Службы безопасности Украины (СБУ) хранил предназначавшиеся для этого переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла" под днищем микроавтобуса, это показано на кадрах оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России.ФСБ сообщила во вторник, что пресечены теракты с применением ПЗРК "Игла", готовившиеся Украиной в Московском регионе, задержан агент СБУ - гражданин Украины 1972 года рождения. Что именно предполагалось взорвать "Иглой", не раскрывалось.По оперативным данным, мужчина в оборудованном в автомобиле тайнике перевез в Россию из Киева транзитом через Эстонию комплекс "Игла" для подготовки терактов и подобрал место их хранения. Он раскаялся. Изъяты две "Иглы".На видео показано, как агента СБУ задерживают на территории гаражного комплекса. Далее следует процедура осмотра оперативниками микроавтобуса "Фольксваген", демонстрируется изъятая "Игла".
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украина
москва
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Кадры задержания гражданина Украины, подозреваемого в доставке в Россию транзитом через Эстонию ПЗРК "Игла".
Кадры задержания 50-летнего гражданина Украины, подозреваемого в доставке в Россию транзитом через Эстонию ПЗРК "Игла".
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безопасность, украина, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, московская область (подмосковье)
Безопасность, Украина, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Москва, Московская область (Подмосковье)
10:17 12.10.2022 (обновлено: 10:38 12.10.2022)
 
ФСБ показала видео задержания агента СБУ, планировавшего теракты в Москве

ФСБ показала, где агент СБУ хранил "Иглы" для теракта в Московском регионе

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Готовивший теракт в столичном регионе агент Службы безопасности Украины (СБУ) хранил предназначавшиеся для этого переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла" под днищем микроавтобуса, это показано на кадрах оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России.
ФСБ сообщила во вторник, что пресечены теракты с применением ПЗРК "Игла", готовившиеся Украиной в Московском регионе, задержан агент СБУ - гражданин Украины 1972 года рождения. Что именно предполагалось взорвать "Иглой", не раскрывалось.
Кадры задержания подозреваемого в подготовке теракта на логистическом терминале в Брянске - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 09:38
Опубликовано видео задержания украинского диверсанта в Брянске
По оперативным данным, мужчина в оборудованном в автомобиле тайнике перевез в Россию из Киева транзитом через Эстонию комплекс "Игла" для подготовки терактов и подобрал место их хранения. Он раскаялся. Изъяты две "Иглы".
На видео показано, как агента СБУ задерживают на территории гаражного комплекса. Далее следует процедура осмотра оперативниками микроавтобуса "Фольксваген", демонстрируется изъятая "Игла".
Кадры досмотра фуры, перевозившей груз со взрывным устройством к Крымскому мосту
Вчера, 09:35
ФСБ опубликовала материалы о том, как готовился взрыв на Крымском мосту
 
БезопасностьУкраинаСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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