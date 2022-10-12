https://ria.ru/20221012/terrorist-1823294972.html

ФСБ показала видео задержания агента СБУ, планировавшего теракты в Москве

ФСБ показала видео задержания агента СБУ, планировавшего теракты в Москве - РИА Новости, 12.10.2022

ФСБ показала видео задержания агента СБУ, планировавшего теракты в Москве

Готовивший теракт в столичном регионе агент Службы безопасности Украины (СБУ) хранил предназначавшиеся для этого переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла"... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T10:17

2022-10-12T10:17

2022-10-12T10:38

безопасность

украина

служба безопасности украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Готовивший теракт в столичном регионе агент Службы безопасности Украины (СБУ) хранил предназначавшиеся для этого переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла" под днищем микроавтобуса, это показано на кадрах оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России.ФСБ сообщила во вторник, что пресечены теракты с применением ПЗРК "Игла", готовившиеся Украиной в Московском регионе, задержан агент СБУ - гражданин Украины 1972 года рождения. Что именно предполагалось взорвать "Иглой", не раскрывалось.По оперативным данным, мужчина в оборудованном в автомобиле тайнике перевез в Россию из Киева транзитом через Эстонию комплекс "Игла" для подготовки терактов и подобрал место их хранения. Он раскаялся. Изъяты две "Иглы".На видео показано, как агента СБУ задерживают на территории гаражного комплекса. Далее следует процедура осмотра оперативниками микроавтобуса "Фольксваген", демонстрируется изъятая "Игла".

https://ria.ru/20221012/diversant-1823287787.html

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москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания гражданина Украины, подозреваемого в доставке в Россию транзитом через Эстонию ПЗРК "Игла". Кадры задержания 50-летнего гражданина Украины, подозреваемого в доставке в Россию транзитом через Эстонию ПЗРК "Игла". 2022-10-12T10:17 true PT2M41S

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Ольга Фомченкова

безопасность, украина, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, московская область (подмосковье)