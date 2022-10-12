https://ria.ru/20221012/terrorist-1823294972.html
ФСБ показала видео задержания агента СБУ, планировавшего теракты в Москве
ФСБ показала видео задержания агента СБУ, планировавшего теракты в Москве - РИА Новости, 12.10.2022
ФСБ показала видео задержания агента СБУ, планировавшего теракты в Москве
Готовивший теракт в столичном регионе агент Службы безопасности Украины (СБУ) хранил предназначавшиеся для этого переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла"... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T10:17
2022-10-12T10:17
2022-10-12T10:38
безопасность
украина
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823300443_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_64b691a4ca6891d44b63088c1d4f4ea7.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Готовивший теракт в столичном регионе агент Службы безопасности Украины (СБУ) хранил предназначавшиеся для этого переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла" под днищем микроавтобуса, это показано на кадрах оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России.ФСБ сообщила во вторник, что пресечены теракты с применением ПЗРК "Игла", готовившиеся Украиной в Московском регионе, задержан агент СБУ - гражданин Украины 1972 года рождения. Что именно предполагалось взорвать "Иглой", не раскрывалось.По оперативным данным, мужчина в оборудованном в автомобиле тайнике перевез в Россию из Киева транзитом через Эстонию комплекс "Игла" для подготовки терактов и подобрал место их хранения. Он раскаялся. Изъяты две "Иглы".На видео показано, как агента СБУ задерживают на территории гаражного комплекса. Далее следует процедура осмотра оперативниками микроавтобуса "Фольксваген", демонстрируется изъятая "Игла".
https://ria.ru/20221012/diversant-1823287787.html
https://ria.ru/20221012/most-1823287523.html
украина
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823300443_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c460df09b09af64e4fc3de07c08b4c9b.jpg
Кадры задержания гражданина Украины, подозреваемого в доставке в Россию транзитом через Эстонию ПЗРК "Игла".
Кадры задержания 50-летнего гражданина Украины, подозреваемого в доставке в Россию транзитом через Эстонию ПЗРК "Игла".
2022-10-12T10:17
true
PT2M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, московская область (подмосковье)
Безопасность, Украина, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Москва, Московская область (Подмосковье)
10:17 12.10.2022 (обновлено: 10:38 12.10.2022)
ФСБ показала видео задержания агента СБУ, планировавшего теракты в Москве
ФСБ показала, где агент СБУ хранил "Иглы" для теракта в Московском регионе