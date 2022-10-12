https://ria.ru/20221012/terakty-1823538074.html

МВД Белоруссии: попытки устроить теракты будут пресекаться

МВД Белоруссии: попытки устроить теракты будут пресекаться - РИА Новости, 12.10.2022

МВД Белоруссии: попытки устроить теракты будут пресекаться

Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков заявил, что правоохранительные органы страны готовы пресекать попытки терактов в республике, и пригрозил... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T21:59

2022-10-12T21:59

2022-10-12T21:59

здоровье - общество

иван кубраков

белоруссия

россия

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МИНСК, 12 окт – РИА Новости. Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков заявил, что правоохранительные органы страны готовы пресекать попытки терактов в республике, и пригрозил потенциальным исполнителям уничтожением."Внимательно отслеживаем ситуацию у государственных границ, анализируем, принимаем решения. Смотрим и реагируем на призывы в интернете провести в республике противоправные действия, устроить провокации. Этих людей, находящихся за границей, хочу заверить: все попытки будут пресечены, а исполнители уничтожены. Для обеспечения безопасности граждан есть все необходимое: и силы, и средства, и техника, и вооружение", - подчеркнул глава ведомства.Он рассказал, что с учетом ситуации вокруг страны и призывов в интернете провести силовые акты в стране приняты дополнительные меры безопасности. "Обстановка в республике спокойная, безопасность граждан будет обеспечена", - заверил министр.Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что иностранные спецслужбы помогают находящимся за пределами Белоруссии представителям оппозиции разрабатывать вариант серии терактов на территории республики, в том числе терактов на железной дороге по пути движения воинских формирований региональной группировки войск Белоруссии и РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, иван кубраков, белоруссия, россия