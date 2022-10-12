https://ria.ru/20221012/terakty-1823538074.html
МВД Белоруссии: попытки устроить теракты будут пресекаться
МВД Белоруссии: попытки устроить теракты будут пресекаться - РИА Новости, 12.10.2022
МВД Белоруссии: попытки устроить теракты будут пресекаться
Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков заявил, что правоохранительные органы страны готовы пресекать попытки терактов в республике, и пригрозил... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T21:59
2022-10-12T21:59
2022-10-12T21:59
здоровье - общество
иван кубраков
белоруссия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603119496_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_dab3a50e1620a1fa492e74a506e4ea85.jpg
МИНСК, 12 окт – РИА Новости. Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков заявил, что правоохранительные органы страны готовы пресекать попытки терактов в республике, и пригрозил потенциальным исполнителям уничтожением."Внимательно отслеживаем ситуацию у государственных границ, анализируем, принимаем решения. Смотрим и реагируем на призывы в интернете провести в республике противоправные действия, устроить провокации. Этих людей, находящихся за границей, хочу заверить: все попытки будут пресечены, а исполнители уничтожены. Для обеспечения безопасности граждан есть все необходимое: и силы, и средства, и техника, и вооружение", - подчеркнул глава ведомства.Он рассказал, что с учетом ситуации вокруг страны и призывов в интернете провести силовые акты в стране приняты дополнительные меры безопасности. "Обстановка в республике спокойная, безопасность граждан будет обеспечена", - заверил министр.Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что иностранные спецслужбы помогают находящимся за пределами Белоруссии представителям оппозиции разрабатывать вариант серии терактов на территории республики, в том числе терактов на железной дороге по пути движения воинских формирований региональной группировки войск Белоруссии и РФ.
https://ria.ru/20221012/obvinenie-1823534907.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603119496_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3977eeb16aa007c768ed51ca47fece92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, иван кубраков, белоруссия, россия
Здоровье - Общество, Иван Кубраков, Белоруссия, Россия
МВД Белоруссии: попытки устроить теракты будут пресекаться
Глава МВД Белоруссии Кубраков: сотрудники ОВД готовы пресекать попытки терактов в стране
МИНСК, 12 окт – РИА Новости.
Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков заявил
, что правоохранительные органы страны готовы пресекать попытки терактов в республике, и пригрозил потенциальным исполнителям уничтожением.
"Задача сотрудникам органов внутренних дел поставлена одна: если кто-то попытается совершить теракты на территории Беларуси – эти люди будут сразу уничтожены", - сказал Кубраков, подводя итоги тактико-специального учения МВД, которое проходило на юге республики. Его видеокомментарий размещен в telegram-канале МВД.
"Внимательно отслеживаем ситуацию у государственных границ, анализируем, принимаем решения. Смотрим и реагируем на призывы в интернете провести в республике противоправные действия, устроить провокации. Этих людей, находящихся за границей, хочу заверить: все попытки будут пресечены, а исполнители уничтожены. Для обеспечения безопасности граждан есть все необходимое: и силы, и средства, и техника, и вооружение", - подчеркнул глава ведомства.
Он рассказал, что с учетом ситуации вокруг страны и призывов в интернете провести силовые акты в стране приняты дополнительные меры безопасности. "Обстановка в республике спокойная, безопасность граждан будет обеспечена", - заверил министр.
Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что иностранные спецслужбы помогают находящимся за пределами Белоруссии представителям оппозиции разрабатывать вариант серии терактов на территории республики, в том числе терактов на железной дороге по пути движения воинских формирований региональной группировки войск Белоруссии и РФ
.