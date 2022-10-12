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МВД Белоруссии: попытки устроить теракты будут пресекаться - РИА Новости, 12.10.2022
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МВД Белоруссии: попытки устроить теракты будут пресекаться
МВД Белоруссии: попытки устроить теракты будут пресекаться - РИА Новости, 12.10.2022
МВД Белоруссии: попытки устроить теракты будут пресекаться
Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков заявил, что правоохранительные органы страны готовы пресекать попытки терактов в республике, и пригрозил... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T21:59
2022-10-12T21:59
здоровье - общество
иван кубраков
белоруссия
россия
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МИНСК, 12 окт – РИА Новости. Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков заявил, что правоохранительные органы страны готовы пресекать попытки терактов в республике, и пригрозил потенциальным исполнителям уничтожением."Внимательно отслеживаем ситуацию у государственных границ, анализируем, принимаем решения. Смотрим и реагируем на призывы в интернете провести в республике противоправные действия, устроить провокации. Этих людей, находящихся за границей, хочу заверить: все попытки будут пресечены, а исполнители уничтожены. Для обеспечения безопасности граждан есть все необходимое: и силы, и средства, и техника, и вооружение", - подчеркнул глава ведомства.Он рассказал, что с учетом ситуации вокруг страны и призывов в интернете провести силовые акты в стране приняты дополнительные меры безопасности. "Обстановка в республике спокойная, безопасность граждан будет обеспечена", - заверил министр.Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что иностранные спецслужбы помогают находящимся за пределами Белоруссии представителям оппозиции разрабатывать вариант серии терактов на территории республики, в том числе терактов на железной дороге по пути движения воинских формирований региональной группировки войск Белоруссии и РФ.
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здоровье - общество, иван кубраков, белоруссия, россия
Здоровье - Общество, Иван Кубраков, Белоруссия, Россия
21:59 12.10.2022
 
МВД Белоруссии: попытки устроить теракты будут пресекаться

Глава МВД Белоруссии Кубраков: сотрудники ОВД готовы пресекать попытки терактов в стране

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов в Минске
Сотрудники правоохранительных органов в Минске - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
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Сотрудники правоохранительных органов в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 12 окт – РИА Новости. Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков заявил, что правоохранительные органы страны готовы пресекать попытки терактов в республике, и пригрозил потенциальным исполнителям уничтожением.
"Задача сотрудникам органов внутренних дел поставлена одна: если кто-то попытается совершить теракты на территории Беларуси – эти люди будут сразу уничтожены", - сказал Кубраков, подводя итоги тактико-специального учения МВД, которое проходило на юге республики. Его видеокомментарий размещен в telegram-канале МВД.
"Внимательно отслеживаем ситуацию у государственных границ, анализируем, принимаем решения. Смотрим и реагируем на призывы в интернете провести в республике противоправные действия, устроить провокации. Этих людей, находящихся за границей, хочу заверить: все попытки будут пресечены, а исполнители уничтожены. Для обеспечения безопасности граждан есть все необходимое: и силы, и средства, и техника, и вооружение", - подчеркнул глава ведомства.
Он рассказал, что с учетом ситуации вокруг страны и призывов в интернете провести силовые акты в стране приняты дополнительные меры безопасности. "Обстановка в республике спокойная, безопасность граждан будет обеспечена", - заверил министр.
Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что иностранные спецслужбы помогают находящимся за пределами Белоруссии представителям оппозиции разрабатывать вариант серии терактов на территории республики, в том числе терактов на железной дороге по пути движения воинских формирований региональной группировки войск Белоруссии и РФ.
Проспект Независимости и площадь Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
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