https://ria.ru/20221012/terakt-1823454105.html

Выходца с Украины арестовали за подготовку теракта в Нижнем Тагиле

Выходца с Украины арестовали за подготовку теракта в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 12.10.2022

Выходца с Украины арестовали за подготовку теракта в Нижнем Тагиле

Выходца с Украины заключили под стражу в Нижнем Тагиле за подготовку теракта, сообщило УФСБ по Свердловской области. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T17:12

2022-10-12T17:12

2022-10-12T19:03

украина

нижний тагил

происшествия

свердловская область

безопасность

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 окт — РИА Новости. Выходца с Украины заключили под стражу в Нижнем Тагиле за подготовку теракта, сообщило УФСБ по Свердловской области.В ведомстве не уточнили, что именно хотел совершить арестованный. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, он планировал подорвать военкомат.Дома у задержанного изъяли компоненты для изготовления "самодельного взрывного и зажигательного устройства". По информации местных СМИ, арестованный работал дворником в городской больнице."Целью преступника являлось дестабилизировать работу муниципальных и региональных органов власти и запугать местное население", — отметили в УФСБ.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства, операция по задержанию состоялась неделю назад, 5 октября, однако ранее о ней официально не сообщали. Уголовное дело возбудили по статьям о приготовлении к теракту и покушении на незаконное изготовление взрывчатки.Накануне ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Брянске и Московском регионе, которые готовила СБУ. Силовики задержали граждан Украины, которые должны были осуществить преступления, у них изъяли оружие и взрывчатку.

https://ria.ru/20221012/most-1823359847.html

украина

нижний тагил

свердловская область

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украина, нижний тагил, происшествия, свердловская область, безопасность