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Выходца с Украины арестовали за подготовку теракта в Нижнем Тагиле
Выходца с Украины арестовали за подготовку теракта в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 12.10.2022
Выходца с Украины арестовали за подготовку теракта в Нижнем Тагиле
Выходца с Украины заключили под стражу в Нижнем Тагиле за подготовку теракта, сообщило УФСБ по Свердловской области. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:12
2022-10-12T17:12
2022-10-12T19:03
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 окт — РИА Новости. Выходца с Украины заключили под стражу в Нижнем Тагиле за подготовку теракта, сообщило УФСБ по Свердловской области.В ведомстве не уточнили, что именно хотел совершить арестованный. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, он планировал подорвать военкомат.Дома у задержанного изъяли компоненты для изготовления "самодельного взрывного и зажигательного устройства". По информации местных СМИ, арестованный работал дворником в городской больнице."Целью преступника являлось дестабилизировать работу муниципальных и региональных органов власти и запугать местное население", — отметили в УФСБ.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства, операция по задержанию состоялась неделю назад, 5 октября, однако ранее о ней официально не сообщали. Уголовное дело возбудили по статьям о приготовлении к теракту и покушении на незаконное изготовление взрывчатки.Накануне ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Брянске и Московском регионе, которые готовила СБУ. Силовики задержали граждан Украины, которые должны были осуществить преступления, у них изъяли оружие и взрывчатку.
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украина, нижний тагил, происшествия, свердловская область, безопасность
Украина, Нижний Тагил, Происшествия, Свердловская область, Безопасность
17:12 12.10.2022 (обновлено: 19:03 12.10.2022)
Выходца с Украины арестовали за подготовку теракта в Нижнем Тагиле
ФСБ заявила об аресте 59-летнего мужчины с Украины за подготовку теракта в Нижнем Тагиле
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 окт — РИА Новости. Выходца с Украины заключили под стражу в Нижнем Тагиле за подготовку теракта, сообщило УФСБ по Свердловской области.
"В Нижнем Тагиле предотвращен террористический акт в отношении административного здания. Задержан 59-летний местный житель, гражданин России, прибывший в Свердловскую область с Украины в 2014 году. Преступнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении УФСБ.
В ведомстве не уточнили, что именно хотел совершить арестованный. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, он планировал подорвать военкомат.
Дома у задержанного изъяли компоненты для изготовления "самодельного взрывного и зажигательного устройства". По информации местных СМИ, арестованный работал дворником в городской больнице.
"Целью преступника являлось дестабилизировать работу муниципальных и региональных органов власти и запугать местное население", — отметили в УФСБ.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства, операция по задержанию состоялась неделю назад, 5 октября, однако ранее о ней официально не сообщали. Уголовное дело возбудили по статьям о приготовлении к теракту и покушении на незаконное изготовление взрывчатки.
Накануне ФСБ
сообщила о предотвращении терактов в Брянске
и Московском регионе, которые готовила СБУ
. Силовики задержали граждан Украины, которые должны были осуществить преступления, у них изъяли оружие и взрывчатку.