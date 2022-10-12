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Путин рассказал, кто стоит за атаками на российские энергетические объекты - РИА Новости, 12.10.2022
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Путин рассказал, кто стоит за атаками на российские энергетические объекты
Путин рассказал, кто стоит за атаками на российские энергетические объекты - РИА Новости, 12.10.2022
Путин рассказал, кто стоит за атаками на российские энергетические объекты
Теракты на магистральных газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" организует те, кто уже прибегал к таким диверсиям и был "пойман за руку", но... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:15
2022-10-12T14:47
экономика
владимир путин
россия
европа
дания
генеральная прокуратура рф
северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Теракты на магистральных газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" организует те, кто уже прибегал к таким диверсиям и был "пойман за руку", но остался безнаказанным; тот, кто хочет разорвать связи Европы с Россией и "прибрать к рукам рынок", заявил президент РФ Владимир Путин."А кто стоит за диверсией на "Северных потоках"? Очевидно, тот, кто стремится окончательно разорвать связи России и Евросоюза, желает окончательно подорвать и добить политическую субъектность Европы, ослабить ее промышленный потенциал, прибрать к рукам рынок", - сказал Путин на международном форуме "Российская энергетическая неделя".Форум проходит в Москве с 12 по 14 октября, РИА Новости выступает его информационным партнером.Глава государства отметил, что теракты совершены теми, кого уже "ловили за руку" на такой деятельности. "И, конечно, (стоит да диверсией) тот, кто технически - хочу это подчеркнуть - способен устроить такие взрывы и уже прибегал к таким диверсиям. Причем был пойман за руку, но остался безнаказанным", - отметил Путин.Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее вспоминал после беседы с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой события 1983 и 1984 годов, когда в порту Пуэрто-Сандино был подорван подводный трубопровод, после чего воды трёх никарагуанских портов были заминированы силами США, и проводил параллель с нынешними событиями. О той же ситуации напомнил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая в Севастополе на совещании по безопасности в Крыму, и также заявил о схожести этой ситуации с текущими событиями. Патрушев отметил, что подрыв никарагуанского нефтепровода был произведен при помощи агентов ЦРУ.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Ранее министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.
https://ria.ru/20221012/gaz-1823371154.html
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Путин объяснил, кто стоит за диверсиями на российских энергетических объектах
Путин объяснил, кто стоит за диверсиями на российских энергетических объектах
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экономика, владимир путин, россия, европа, дания, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022
Экономика, Владимир Путин, Россия, Европа, Дания, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках", Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2022
14:15 12.10.2022 (обновлено: 14:47 12.10.2022)
 
Путин рассказал, кто стоит за атаками на российские энергетические объекты

Путин: за терактами на "Северных потоках" стоят те, кто уже прибегал к таким диверсиям

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Теракты на магистральных газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" организует те, кто уже прибегал к таким диверсиям и был "пойман за руку", но остался безнаказанным; тот, кто хочет разорвать связи Европы с Россией и "прибрать к рукам рынок", заявил президент РФ Владимир Путин.
"А кто стоит за диверсией на "Северных потоках"? Очевидно, тот, кто стремится окончательно разорвать связи России и Евросоюза, желает окончательно подорвать и добить политическую субъектность Европы, ослабить ее промышленный потенциал, прибрать к рукам рынок", - сказал Путин на международном форуме "Российская энергетическая неделя".
Технологические трубопроводы холодного блока установки газоразделения второй технологической линии Амурского ГПЗ - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 14:11
Путин рассказал, как Россия может разместить газ на мировых рынках
Форум проходит в Москве с 12 по 14 октября, РИА Новости выступает его информационным партнером.
Глава государства отметил, что теракты совершены теми, кого уже "ловили за руку" на такой деятельности. "И, конечно, (стоит да диверсией) тот, кто технически - хочу это подчеркнуть - способен устроить такие взрывы и уже прибегал к таким диверсиям. Причем был пойман за руку, но остался безнаказанным", - отметил Путин.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее вспоминал после беседы с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой события 1983 и 1984 годов, когда в порту Пуэрто-Сандино был подорван подводный трубопровод, после чего воды трёх никарагуанских портов были заминированы силами США, и проводил параллель с нынешними событиями. О той же ситуации напомнил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая в Севастополе на совещании по безопасности в Крыму, и также заявил о схожести этой ситуации с текущими событиями. Патрушев отметил, что подрыв никарагуанского нефтепровода был произведен при помощи агентов ЦРУ.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Ранее министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.
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Вчера, 14:06
Путин: распечатывание резервов не исправит ситуацию с энергоресурсами
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияЕвропаДанияГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2022
 
 
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