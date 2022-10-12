https://ria.ru/20221012/terakt-1823372996.html

Путин рассказал, кто стоит за атаками на российские энергетические объекты

Путин рассказал, кто стоит за атаками на российские энергетические объекты - РИА Новости, 12.10.2022

Путин рассказал, кто стоит за атаками на российские энергетические объекты

Теракты на магистральных газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" организует те, кто уже прибегал к таким диверсиям и был "пойман за руку", но... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T14:15

2022-10-12T14:15

2022-10-12T14:47

экономика

владимир путин

россия

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северный поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Теракты на магистральных газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" организует те, кто уже прибегал к таким диверсиям и был "пойман за руку", но остался безнаказанным; тот, кто хочет разорвать связи Европы с Россией и "прибрать к рукам рынок", заявил президент РФ Владимир Путин."А кто стоит за диверсией на "Северных потоках"? Очевидно, тот, кто стремится окончательно разорвать связи России и Евросоюза, желает окончательно подорвать и добить политическую субъектность Европы, ослабить ее промышленный потенциал, прибрать к рукам рынок", - сказал Путин на международном форуме "Российская энергетическая неделя".Форум проходит в Москве с 12 по 14 октября, РИА Новости выступает его информационным партнером.Глава государства отметил, что теракты совершены теми, кого уже "ловили за руку" на такой деятельности. "И, конечно, (стоит да диверсией) тот, кто технически - хочу это подчеркнуть - способен устроить такие взрывы и уже прибегал к таким диверсиям. Причем был пойман за руку, но остался безнаказанным", - отметил Путин.Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее вспоминал после беседы с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой события 1983 и 1984 годов, когда в порту Пуэрто-Сандино был подорван подводный трубопровод, после чего воды трёх никарагуанских портов были заминированы силами США, и проводил параллель с нынешними событиями. О той же ситуации напомнил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая в Севастополе на совещании по безопасности в Крыму, и также заявил о схожести этой ситуации с текущими событиями. Патрушев отметил, что подрыв никарагуанского нефтепровода был произведен при помощи агентов ЦРУ.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Ранее министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.

https://ria.ru/20221012/gaz-1823371154.html

https://ria.ru/20221012/energoresursy-1823368698.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин объяснил, кто стоит за диверсиями на российских энергетических объектах Путин объяснил, кто стоит за диверсиями на российских энергетических объектах 2022-10-12T14:15 true PT2M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, владимир путин, россия, европа, дания, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022